12:09 26.12.2022 (обновлено: 14:19 26.12.2022)
Мишустин пообещал исполнить мечту мальчика из Краснодарского края
Мишустин на "Елке желаний" пообещал исполнить мечту мальчика из Краснодарского края
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал подарить теннисный стол 10-летнему мальчику Рамину из Краснодарского края.
Глава правительства снял с "Елки желаний" открытку, в которой 10-летний мальчик рассказал о своей мечте. "Ты знаешь, Рамин, я тоже мечтал о теннисном столе, о теннисной ракетке. Обязательно мы тебе поможем твое желание исполнить", - сказал Мишустин, прочитав открытку.
Акция "Елка желаний" открылась в России 10 ноября и продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ. Ранее в акции принял участие президент РФ Владимир Путин. С новогодней елки, установленной в Центральном выставочном зале "Манеж", глава государства снял три открытки с желаниями детей.
В 2021 году Мишустин исполнил желание пятилетнего Миши Спиридонова из Орловской области, мечтавшего побывать на кондитерской фабрике. Глава правительства и Миша 29 декабря пришли на фабрику "Красный Октябрь", где осмотрели шоколадные экспонаты в ее музее, саму фабрику и приняли участие в мастер-классе по изготовлению конфет.
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