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Мишустин пообещал исполнить мечту мальчика из Краснодарского края - РИА Новости, 26.12.2022
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Мишустин пообещал исполнить мечту мальчика из Краснодарского края
Мишустин пообещал исполнить мечту мальчика из Краснодарского края - РИА Новости, 26.12.2022
Мишустин пообещал исполнить мечту мальчика из Краснодарского края
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал подарить теннисный стол 10-летнему мальчику Рамину из Краснодарского края. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:09
2022-12-26T14:19
михаил мишустин
общество
краснодарский край
россия
новый год
елка желаний
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал подарить теннисный стол 10-летнему мальчику Рамину из Краснодарского края. Глава правительства снял с "Елки желаний" открытку, в которой 10-летний мальчик рассказал о своей мечте. "Ты знаешь, Рамин, я тоже мечтал о теннисном столе, о теннисной ракетке. Обязательно мы тебе поможем твое желание исполнить", - сказал Мишустин, прочитав открытку.Акция "Елка желаний" открылась в России 10 ноября и продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ. Ранее в акции принял участие президент РФ Владимир Путин. С новогодней елки, установленной в Центральном выставочном зале "Манеж", глава государства снял три открытки с желаниями детей. В 2021 году Мишустин исполнил желание пятилетнего Миши Спиридонова из Орловской области, мечтавшего побывать на кондитерской фабрике. Глава правительства и Миша 29 декабря пришли на фабрику "Красный Октябрь", где осмотрели шоколадные экспонаты в ее музее, саму фабрику и приняли участие в мастер-классе по изготовлению конфет.
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михаил мишустин, общество, краснодарский край, россия, новый год, елка желаний
Михаил Мишустин, Общество, Краснодарский край, Россия, Новый год, Елка желаний
12:09 26.12.2022 (обновлено: 14:19 26.12.2022)
 
Мишустин пообещал исполнить мечту мальчика из Краснодарского края

Мишустин на "Елке желаний" пообещал исполнить мечту мальчика из Краснодарского края

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал подарить теннисный стол 10-летнему мальчику Рамину из Краснодарского края.
Глава правительства снял с "Елки желаний" открытку, в которой 10-летний мальчик рассказал о своей мечте. "Ты знаешь, Рамин, я тоже мечтал о теннисном столе, о теннисной ракетке. Обязательно мы тебе поможем твое желание исполнить", - сказал Мишустин, прочитав открытку.
Акция "Елка желаний" открылась в России 10 ноября и продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ. Ранее в акции принял участие президент РФ Владимир Путин. С новогодней елки, установленной в Центральном выставочном зале "Манеж", глава государства снял три открытки с желаниями детей.
В 2021 году Мишустин исполнил желание пятилетнего Миши Спиридонова из Орловской области, мечтавшего побывать на кондитерской фабрике. Глава правительства и Миша 29 декабря пришли на фабрику "Красный Октябрь", где осмотрели шоколадные экспонаты в ее музее, саму фабрику и приняли участие в мастер-классе по изготовлению конфет.
Академия вооруженных сил, северное сияние и Крым: Путин пообещал исполнить желания трех детей - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Путин в рамках "Елки желаний" пообещал ребенку поездку в Крым
 
Михаил МишустинОбществоКраснодарский крайРоссияНовый годЕлка желаний
 
 
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