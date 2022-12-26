https://ria.ru/20221226/mishustin-1841337885.html

Мишустин пообещал исполнить мечту мальчика из Краснодарского края

Мишустин пообещал исполнить мечту мальчика из Краснодарского края - РИА Новости, 26.12.2022

Мишустин пообещал исполнить мечту мальчика из Краснодарского края

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал подарить теннисный стол 10-летнему мальчику Рамину из Краснодарского края. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:09

2022-12-26T12:09

2022-12-26T14:19

михаил мишустин

общество

краснодарский край

россия

новый год

елка желаний

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841396791_0:34:3335:1910_1920x0_80_0_0_26979e5e854b90a94e07024a20754ed5.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал подарить теннисный стол 10-летнему мальчику Рамину из Краснодарского края. Глава правительства снял с "Елки желаний" открытку, в которой 10-летний мальчик рассказал о своей мечте. "Ты знаешь, Рамин, я тоже мечтал о теннисном столе, о теннисной ракетке. Обязательно мы тебе поможем твое желание исполнить", - сказал Мишустин, прочитав открытку.Акция "Елка желаний" открылась в России 10 ноября и продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ. Ранее в акции принял участие президент РФ Владимир Путин. С новогодней елки, установленной в Центральном выставочном зале "Манеж", глава государства снял три открытки с желаниями детей. В 2021 году Мишустин исполнил желание пятилетнего Миши Спиридонова из Орловской области, мечтавшего побывать на кондитерской фабрике. Глава правительства и Миша 29 декабря пришли на фабрику "Красный Октябрь", где осмотрели шоколадные экспонаты в ее музее, саму фабрику и приняли участие в мастер-классе по изготовлению конфет.

https://ria.ru/20221222/elka-1840574972.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, общество, краснодарский край, россия, новый год, елка желаний