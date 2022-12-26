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Украина хочет приостановить сотрудничество с Россией по трудовой миграции - РИА Новости, 26.12.2022
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Украина хочет приостановить сотрудничество с Россией по трудовой миграции
Украина хочет приостановить сотрудничество с Россией по трудовой миграции - РИА Новости, 26.12.2022
Украина хочет приостановить сотрудничество с Россией по трудовой миграции
Правительство Украины предлагает депутатам проголосовать за приостановление соглашений о сотрудничестве в области трудовой миграции с Россией и Белоруссией,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:46
2022-12-26T17:46
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство Украины предлагает депутатам проголосовать за приостановление соглашений о сотрудничестве в области трудовой миграции с Россией и Белоруссией, сообщил в понедельник представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. По его словам, кабмин зарегистрировал в парламенте проект закона "О приостановлении отношения Украины с Российской Федерацией и Республикой Беларусь действия соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов и протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 года". "Законопроектом предлагается остановить действие соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов и протокола о внесении изменений и дополнений в соответствующее соглашение о сотрудничестве в отношениях Украины с Российской Федерацией и Республикой Беларусь", - написал Мельничук в Telegram-канале. При этом чиновник уточняет, что в случае выхода украинской стороны из настоящего соглашения права и гарантии граждан Украины в сфере трудовой миграции и социальной защиты трудовых мигрантов между Украиной и другими государствами-членами СНГ, кроме РФ и Белоруссии, будут сужены и останутся вне договорно-правового регулирования. Ранее украинский кабмин разорвал соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Украины и Белоруссии, решение закреплено постановлением правительства от 9 августа. Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221226/ukraina-1841468216.html
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в мире, украина, россия, белоруссия, верховная рада украины, снг
В мире, Украина, Россия, Белоруссия, Верховная Рада Украины, СНГ
17:46 26.12.2022
 
Украина хочет приостановить сотрудничество с Россией по трудовой миграции

Киев хочет приостановить сотрудничество с Москвой и Минском по трудовой миграции

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство Украины предлагает депутатам проголосовать за приостановление соглашений о сотрудничестве в области трудовой миграции с Россией и Белоруссией, сообщил в понедельник представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
По его словам, кабмин зарегистрировал в парламенте проект закона "О приостановлении отношения Украины с Российской Федерацией и Республикой Беларусь действия соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов и протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 года".
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"Законопроектом предлагается остановить действие соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов и протокола о внесении изменений и дополнений в соответствующее соглашение о сотрудничестве в отношениях Украины с Российской Федерацией и Республикой Беларусь", - написал Мельничук в Telegram-канале.
При этом чиновник уточняет, что в случае выхода украинской стороны из настоящего соглашения права и гарантии граждан Украины в сфере трудовой миграции и социальной защиты трудовых мигрантов между Украиной и другими государствами-членами СНГ, кроме РФ и Белоруссии, будут сужены и останутся вне договорно-правового регулирования.
Ранее украинский кабмин разорвал соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Украины и Белоруссии, решение закреплено постановлением правительства от 9 августа.
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Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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