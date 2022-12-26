https://ria.ru/20221226/medvedev-1841528223.html
Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год
Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год - РИА Новости, 26.12.2022
Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram "футуристический прогноз" на 2023 год. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T21:55
2022-12-26T21:55
2022-12-26T23:00
дмитрий медведев
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илон маск
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram "футуристический прогноз" на 2023 год. Медведев указал, что в 2023 году цены энергоресурсов могут могут достигнуть 150 долларов на нефть, а на газ — до 5000.Также Медведев предположил, что Британия может вернуться в ЕС, после чего произойдет распад объединения и отмена оборота единой европейской валюты. Кроме того, может измениться и политическая карта региона. Так, Польша и Венгрия, возможно, захватят западные части Украины, а сама постсоветская страна прекратит свое существование.При этом новое государства может вступить в войну с Францией.Также Медведев предположил, что изменения геополитической ситуации в регионе могут включать раздел Европы вместе с новым разделом Польши.Помимо этого он допустил переход Северной Ирландии к Дублину из-под власти Лондона. Изменения затронут и Западное полушарие.После этого выборы президента США может выиграть Илон Маск. Он возглавит те штаты, которые в гражданской войне возьмут под свой контроль сторонники Республиканской партии.Также Медведев предрек перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию, прекращения действия Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка, отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют и возвращение к золотому стандарту. Кроме того, мировое сообщество перейдет в активному использованию цифровых фиатных валют."С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!" — заключил он.
https://ria.ru/20221217/ssha-1839351382.html
https://ria.ru/20221225/medvedev-1841259265.html
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дмитрий медведев, сша, евросоюз, европа, илон маск, в мире, экономика
Дмитрий Медведев, США, Евросоюз, Европа, Илон Маск, В мире, Экономика
21:55 26.12.2022 (обновлено: 23:00 26.12.2022)
Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год
Медведев спрогнозировал отказ от евро и резкое подорожание газа и нефти в 2023 году
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram "футуристический прогноз"
на 2023 год.
"Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту", — написал он.
Медведев указал, что в 2023 году цены энергоресурсов могут могут достигнуть 150 долларов на нефть, а на газ — до 5000.
Также Медведев предположил, что Британия
может вернуться в ЕС, после чего произойдет распад объединения и отмена оборота единой европейской валюты.
Кроме того, может измениться и политическая карта региона. Так, Польша и Венгрия, возможно, захватят западные части Украины, а сама постсоветская страна прекратит свое существование.
"Создание Четвертого рейха на базе Германии
и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики
, Чехии
, Словакии
, Румынии
, Киевской республики и прочих маргиналов)", — написал Медведев.
При этом новое государства может вступить в войну с Францией.
Также Медведев предположил, что изменения геополитической ситуации в регионе могут включать раздел Европы вместе с новым разделом Польши.
Помимо этого он допустил переход Северной Ирландии
к Дублину из-под власти Лондона.
Изменения затронут и Западное полушарие.
"Гражданская война в США, выделение Калифорнии
и Техаса
в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики
", — предположил Медведев.
После этого выборы президента США может выиграть Илон Маск. Он возглавит те штаты, которые в гражданской войне возьмут под свой контроль сторонники Республиканской партии.
Также Медведев предрек перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию
, прекращения действия Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ
и Всемирного банка
, отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют и возвращение к золотому стандарту. Кроме того, мировое сообщество перейдет в активному использованию цифровых фиатных валют.
"С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!" — заключил он.