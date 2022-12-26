https://ria.ru/20221226/medvedev-1841528223.html

Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год

Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год - РИА Новости, 26.12.2022

Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram "футуристический прогноз" на 2023 год. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T21:55

2022-12-26T21:55

2022-12-26T23:00

дмитрий медведев

сша

евросоюз

европа

илон маск

в мире

экономика

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram "футуристический прогноз" на 2023 год. Медведев указал, что в 2023 году цены энергоресурсов могут могут достигнуть 150 долларов на нефть, а на газ — до 5000.Также Медведев предположил, что Британия может вернуться в ЕС, после чего произойдет распад объединения и отмена оборота единой европейской валюты. Кроме того, может измениться и политическая карта региона. Так, Польша и Венгрия, возможно, захватят западные части Украины, а сама постсоветская страна прекратит свое существование.При этом новое государства может вступить в войну с Францией.Также Медведев предположил, что изменения геополитической ситуации в регионе могут включать раздел Европы вместе с новым разделом Польши.Помимо этого он допустил переход Северной Ирландии к Дублину из-под власти Лондона. Изменения затронут и Западное полушарие.После этого выборы президента США может выиграть Илон Маск. Он возглавит те штаты, которые в гражданской войне возьмут под свой контроль сторонники Республиканской партии.Также Медведев предрек перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию, прекращения действия Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка, отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют и возвращение к золотому стандарту. Кроме того, мировое сообщество перейдет в активному использованию цифровых фиатных валют."С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!" — заключил он.

https://ria.ru/20221217/ssha-1839351382.html

https://ria.ru/20221225/medvedev-1841259265.html

https://ria.ru/20221225/alyansy-1841260412.html

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дмитрий медведев, сша, евросоюз, европа, илон маск, в мире, экономика