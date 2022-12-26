https://ria.ru/20221226/medvedev-1841485224.html
Медведев продолжит контрольные мероприятия по ОПК в рамках ВПК
Медведев продолжит контрольные мероприятия по ОПК в рамках ВПК - РИА Новости, 26.12.2022
Медведев продолжит контрольные мероприятия по ОПК в рамках ВПК
Контрольные мероприятия по ОПК, которые вел зампред Совбеза Дмитрий Медведев по линии СБ, будут продолжены уже в рамках работы Военно-промышленной комиссии,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:13
2022-12-26T18:13
2022-12-26T18:13
дмитрий медведев
россия
олег осипов
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777119067_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_71bed31cd7c85d2631cdaba8d96e6ee2.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Контрольные мероприятия по ОПК, которые вел зампред Совбеза Дмитрий Медведев по линии СБ, будут продолжены уже в рамках работы Военно-промышленной комиссии, сообщил РИА Новости его помощник Олег Осипов. "Контрольные мероприятия будут продолжены уже в рамках работы Военно-промышленной комиссии РФ", - указал он. Помощник Медведева также напомнил, что в правительстве есть курирующий вице-премьер, а указом президента образован специальный координационный совет при правительстве, который продолжит работу по производству и поставок военной техники.
https://ria.ru/20221225/medvedev-1841259874.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777119067_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_8ed5d4d45a24ee52d2c958b09b1bf693.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, олег осипов, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Дмитрий Медведев, Россия, Олег Осипов, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Медведев продолжит контрольные мероприятия по ОПК в рамках ВПК
Медведев продолжит контрольные мероприятия по ОПК в рамках Военно-промышленной комиссии
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Контрольные мероприятия по ОПК, которые вел зампред Совбеза Дмитрий Медведев по линии СБ, будут продолжены уже в рамках работы Военно-промышленной комиссии, сообщил РИА Новости его помощник Олег Осипов.
"По поручению президента Дмитрий Анатольевич уже занимался контролем за работой ВПК, производством техники и ее поставок в войска. Сегодняшний указ структурирует ту работу, которую вела контрольная группа Совета безопасности под руководством Дмитрия Медведева", - сказал Осипов.
"Контрольные мероприятия будут продолжены уже в рамках работы Военно-промышленной комиссии РФ", - указал он.
Помощник Медведева также напомнил, что в правительстве есть курирующий вице-премьер, а указом президента образован специальный координационный совет при правительстве, который продолжит работу по производству и поставок военной техники.