https://ria.ru/20221226/medvedev-1841485224.html

Медведев продолжит контрольные мероприятия по ОПК в рамках ВПК

Медведев продолжит контрольные мероприятия по ОПК в рамках ВПК - РИА Новости, 26.12.2022

Медведев продолжит контрольные мероприятия по ОПК в рамках ВПК

Контрольные мероприятия по ОПК, которые вел зампред Совбеза Дмитрий Медведев по линии СБ, будут продолжены уже в рамках работы Военно-промышленной комиссии,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:13

2022-12-26T18:13

2022-12-26T18:13

дмитрий медведев

россия

олег осипов

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Контрольные мероприятия по ОПК, которые вел зампред Совбеза Дмитрий Медведев по линии СБ, будут продолжены уже в рамках работы Военно-промышленной комиссии, сообщил РИА Новости его помощник Олег Осипов. "Контрольные мероприятия будут продолжены уже в рамках работы Военно-промышленной комиссии РФ", - указал он. Помощник Медведева также напомнил, что в правительстве есть курирующий вице-премьер, а указом президента образован специальный координационный совет при правительстве, который продолжит работу по производству и поставок военной техники.

https://ria.ru/20221225/medvedev-1841259874.html

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дмитрий медведев, россия, олег осипов, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)