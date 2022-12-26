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Медведев продолжит контрольные мероприятия по ОПК в рамках ВПК - РИА Новости, 26.12.2022
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Медведев продолжит контрольные мероприятия по ОПК в рамках ВПК
Медведев продолжит контрольные мероприятия по ОПК в рамках ВПК - РИА Новости, 26.12.2022
Медведев продолжит контрольные мероприятия по ОПК в рамках ВПК
Контрольные мероприятия по ОПК, которые вел зампред Совбеза Дмитрий Медведев по линии СБ, будут продолжены уже в рамках работы Военно-промышленной комиссии,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:13
2022-12-26T18:13
дмитрий медведев
россия
олег осипов
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Контрольные мероприятия по ОПК, которые вел зампред Совбеза Дмитрий Медведев по линии СБ, будут продолжены уже в рамках работы Военно-промышленной комиссии, сообщил РИА Новости его помощник Олег Осипов. "Контрольные мероприятия будут продолжены уже в рамках работы Военно-промышленной комиссии РФ", - указал он. Помощник Медведева также напомнил, что в правительстве есть курирующий вице-премьер, а указом президента образован специальный координационный совет при правительстве, который продолжит работу по производству и поставок военной техники.
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дмитрий медведев, россия, олег осипов, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Дмитрий Медведев, Россия, Олег Осипов, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
18:13 26.12.2022
 
Медведев продолжит контрольные мероприятия по ОПК в рамках ВПК

Медведев продолжит контрольные мероприятия по ОПК в рамках Военно-промышленной комиссии

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Контрольные мероприятия по ОПК, которые вел зампред Совбеза Дмитрий Медведев по линии СБ, будут продолжены уже в рамках работы Военно-промышленной комиссии, сообщил РИА Новости его помощник Олег Осипов.
"По поручению президента Дмитрий Анатольевич уже занимался контролем за работой ВПК, производством техники и ее поставок в войска. Сегодняшний указ структурирует ту работу, которую вела контрольная группа Совета безопасности под руководством Дмитрия Медведева", - сказал Осипов.
"Контрольные мероприятия будут продолжены уже в рамках работы Военно-промышленной комиссии РФ", - указал он.
Помощник Медведева также напомнил, что в правительстве есть курирующий вице-премьер, а указом президента образован специальный координационный совет при правительстве, который продолжит работу по производству и поставок военной техники.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 23:37
Медведев отметил рост геополитической напряженности в мире
 
Дмитрий МедведевРоссияОлег ОсиповОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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