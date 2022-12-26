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Биография Дмитрия Медведева - РИА Новости, 26.12.2022
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Биография Дмитрия Медведева
Биография Дмитрия Медведева - РИА Новости, 26.12.2022
Биография Дмитрия Медведева
Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде (ныне... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:12
2022-12-26T18:12
справки
дмитрий медведев
россия
отставки и назначения - новости
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Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного университета, в 1990 году – аспирантуру ЛГУ. Кандидат юридических наук, доцент.В 1990-1999 годах – на преподавательской работе в Санкт-Петербургском государственном университете. Одновременно в 1990-1995 годах – советник председателя Ленинградского городского совета, эксперт Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.В 1999 году – заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации.В 1999-2000 годах – заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.С 2000 года – первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.В 2000-2001 годах – председатель совета директоров ОАО "Газпром", в 2001 году – заместитель председателя совета директоров ОАО "Газпром", с июня 2002 года – председатель совета директоров ОАО "Газпром".С октября 2003 года – руководитель администрации президента Российской Федерации.В ноябре 2005 года назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации.2 марта 2008 года Дмитрий Медведев был избран президентом РФ. 7 мая 2008 года вступил в должность президента Российской Федерации.8 мая 2012 года назначен председателем правительства Российской Федерации.8 мая 2018 года был переназначен премьер-министром России.15 января 2020 года правительство России ушло в отставку, по поручению президента кабмин продолжил исполнять обязанности до сформирования нового правительства. 16 января 2020 года Дмитрий Медведев был назначен заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации. 26 декабря 2022 года президент России Владимир Путин внес изменения в состав Военно-промышленной комиссии и ввел пост первого зампредседателя, который занял Дмитрий Медведев. С 26 мая 2012 года – председатель партии "Единая Россия". Дмитрий Медведев награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2005), I (2015) и IIIстепеней (2020), является лауреатом премии правительства Российской Федерации в области образования за 2001 год. Имеет Благодарности Президента России (2002, 2003). Женат, есть сын.Декларированный доход за 2021 год – 8,35 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, дмитрий медведев, россия, отставки и назначения - новости
Справки, Дмитрий Медведев, Россия, Отставки и назначения - Новости
18:12 26.12.2022
 

Биография Дмитрия Медведева

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в медиабанк
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Читать ria.ru в
Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного университета, в 1990 году – аспирантуру ЛГУ. Кандидат юридических наук, доцент.
В 1990-1999 годах – на преподавательской работе в Санкт-Петербургском государственном университете. Одновременно в 1990-1995 годах – советник председателя Ленинградского городского совета, эксперт Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
В 1999 году – заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации.
В 1999-2000 годах – заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.
С 2000 года – первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.
В 2000-2001 годах – председатель совета директоров ОАО "Газпром", в 2001 году – заместитель председателя совета директоров ОАО "Газпром", с июня 2002 года – председатель совета директоров ОАО "Газпром".
С октября 2003 года – руководитель администрации президента Российской Федерации.
В ноябре 2005 года назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации.
2 марта 2008 года Дмитрий Медведев был избран президентом РФ. 7 мая 2008 года вступил в должность президента Российской Федерации.
8 мая 2012 года назначен председателем правительства Российской Федерации.
8 мая 2018 года был переназначен премьер-министром России.
15 января 2020 года правительство России ушло в отставку, по поручению президента кабмин продолжил исполнять обязанности до сформирования нового правительства.
16 января 2020 года Дмитрий Медведев был назначен заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации.
26 декабря 2022 года президент России Владимир Путин внес изменения в состав Военно-промышленной комиссии и ввел пост первого зампредседателя, который занял Дмитрий Медведев.
С 26 мая 2012 года – председатель партии "Единая Россия".
Дмитрий Медведев награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2005), I (2015) и IIIстепеней (2020), является лауреатом премии правительства Российской Федерации в области образования за 2001 год.
Имеет Благодарности Президента России (2002, 2003).
Женат, есть сын.
Декларированный доход за 2021 год – 8,35 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиДмитрий МедведевРоссияОтставки и назначения - Новости
 
 
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