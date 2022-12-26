Лолита вспомнила об обиде на Шульгина за слова о сбитой летчице
Лолита вспомнила об обиде на экс-супруга Валерии Шульгина за слова о сбитой летчице
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Лолита рассказала об обиде на экс-супруга певицы Валерии и ее бывшего продюсера Александра Шульгина. Он назвал артистку "сбитым летчиком" из-за позднего начала сольной карьеры.
"Когда я осталась без дуэта, мне было под 40 лет. И я помню, как муж Валерии Шульгин за моей спиной сказал ей: "Если разведешься со мной, будешь ходить, как Милявская. Как сбитый летчик", – пожаловалась знаменитость в эфире "Суперстар! Возвращение".
Также исполнительница не упустила возможность уколоть продюсера в ответ.
"Это был "пинок". Хотя я не понимаю, где сейчас товарищ Шульгин. А Валерия есть. И мы есть. У нас очень тяжелый проект, где обязательно найдется некто Шульгин, который в адрес всех так будет говорить", – добавила звезда.
Член жюри проекта Сергей Соседов поддержал артистку.
"Ненавижу выражение "сбитые летчики". И делаю всем замечание, кто это говорит. Мы то падаем, то взлетаем. Жизнь – это качели", – высказался критик.
Ранее Лолита подтвердила слухи о новых отношениях. Однако она не раскрыла личность своего поклонника.
9 декабря, 11:16ШоубизЛолита рассказала о регулярных поездках на электричках