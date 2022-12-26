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Лолита вспомнила об обиде на Шульгина за слова о сбитой летчице - РИА Новости, 26.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221226/lolita-1841439036.html
Лолита вспомнила об обиде на Шульгина за слова о сбитой летчице
Лолита вспомнила об обиде на Шульгина за слова о сбитой летчице - РИА Новости, 26.12.2022
Лолита вспомнила об обиде на Шульгина за слова о сбитой летчице
Лолита рассказала об обиде на экс-супруга певицы Валерии и ее бывшего продюсера Александра Шульгина. Он назвал артистку "сбитым летчиком" из-за позднего начала... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:42
2022-12-26T16:42
шоубиз
лолита милявская
александр шульгин
сергей соседов
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Лолита рассказала об обиде на экс-супруга певицы Валерии и ее бывшего продюсера Александра Шульгина. Он назвал артистку "сбитым летчиком" из-за позднего начала сольной карьеры. Также исполнительница не упустила возможность уколоть продюсера в ответ. Член жюри проекта Сергей Соседов поддержал артистку. Ранее Лолита подтвердила слухи о новых отношениях. Однако она не раскрыла личность своего поклонника.
https://ria.ru/20221209/lolita-1837409209.html
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лолита милявская, александр шульгин, сергей соседов
Шоубиз, Лолита Милявская, Александр Шульгин, Сергей Соседов
16:42 26.12.2022
 
Лолита вспомнила об обиде на Шульгина за слова о сбитой летчице

Лолита вспомнила об обиде на экс-супруга Валерии Шульгина за слова о сбитой летчице

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкV музыкальная премия "ЖАРА Music Awards"
V музыкальная премия ЖАРА Music Awards - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Лолита рассказала об обиде на экс-супруга певицы Валерии и ее бывшего продюсера Александра Шульгина. Он назвал артистку "сбитым летчиком" из-за позднего начала сольной карьеры.
"Когда я осталась без дуэта, мне было под 40 лет. И я помню, как муж Валерии Шульгин за моей спиной сказал ей: "Если разведешься со мной, будешь ходить, как Милявская. Как сбитый летчик", – пожаловалась знаменитость в эфире "Суперстар! Возвращение".
Также исполнительница не упустила возможность уколоть продюсера в ответ.
"Это был "пинок". Хотя я не понимаю, где сейчас товарищ Шульгин. А Валерия есть. И мы есть. У нас очень тяжелый проект, где обязательно найдется некто Шульгин, который в адрес всех так будет говорить", – добавила звезда.
Член жюри проекта Сергей Соседов поддержал артистку.
"Ненавижу выражение "сбитые летчики". И делаю всем замечание, кто это говорит. Мы то падаем, то взлетаем. Жизнь – это качели", – высказался критик.
Ранее Лолита подтвердила слухи о новых отношениях. Однако она не раскрыла личность своего поклонника.
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ШоубизЛолита МилявскаяАлександр ШульгинСергей Соседов
 
 
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