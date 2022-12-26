https://ria.ru/20221226/lolita-1841439036.html

Лолита вспомнила об обиде на Шульгина за слова о сбитой летчице

Лолита вспомнила об обиде на Шульгина за слова о сбитой летчице - РИА Новости, 26.12.2022

Лолита вспомнила об обиде на Шульгина за слова о сбитой летчице

Лолита рассказала об обиде на экс-супруга певицы Валерии и ее бывшего продюсера Александра Шульгина. Он назвал артистку "сбитым летчиком" из-за позднего начала... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:42

2022-12-26T16:42

2022-12-26T16:42

шоубиз

лолита милявская

александр шульгин

сергей соседов

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Лолита рассказала об обиде на экс-супруга певицы Валерии и ее бывшего продюсера Александра Шульгина. Он назвал артистку "сбитым летчиком" из-за позднего начала сольной карьеры. Также исполнительница не упустила возможность уколоть продюсера в ответ. Член жюри проекта Сергей Соседов поддержал артистку. Ранее Лолита подтвердила слухи о новых отношениях. Однако она не раскрыла личность своего поклонника.

https://ria.ru/20221209/lolita-1837409209.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лолита милявская, александр шульгин, сергей соседов