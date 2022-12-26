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Глава "Росатома" предложил Финляндии строить АЭС за свои деньги - РИА Новости, 26.12.2022
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Глава "Росатома" предложил Финляндии строить АЭС за свои деньги
Глава "Росатома" предложил Финляндии строить АЭС за свои деньги - РИА Новости, 26.12.2022
Глава "Росатома" предложил Финляндии строить АЭС за свои деньги
Финляндия, разорвав контракт с Россией на строительство АЭС "Ханхикиви-1", пусть теперь сооружает ее на свои средства, а деньги "Росатома" вернет, заявил... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T01:21
2022-12-26T02:01
алексей лихачев
финляндия
россия
аэс "ханхикиви-1"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
fennovoima
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Финляндия, разорвав контракт с Россией на строительство АЭС "Ханхикиви-1", пусть теперь сооружает ее на свои средства, а деньги "Росатома" вернет, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. В интервью газете "Известия" Лихачев напомнил, что в декабре Международный совет по разрешению споров (DRB) признал неправомерным расторжение контракта на сооружение в Финляндии АЭС "Ханхикиви-1" со стороны проектной компании Fennovoima. Это решение дает "Росатому" право требовать возмещения убытков. "И, уже опираясь на него, мы будем в дальнейшем развивать свои отношения с нашим финским заказчиком, который, конечно, принял абсолютно политически мотивированное решение", - сказал Лихачев. "Собственно, они это и не скрывали. Мы не можем повлиять на мировоззрение финских начальников. Но пусть они его реализуют за свои деньги, а наши вернут. Вот такой простой подход в этом вопросе", - добавил он.Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая нынешнего года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханхикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке.
https://ria.ru/20220524/fennovoima-1790316320.html
https://ria.ru/20221222/aes-1840657797.html
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алексей лихачев, финляндия, россия, аэс "ханхикиви-1", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", fennovoima
Алексей Лихачев, Финляндия, Россия, АЭС "Ханхикиви-1", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Fennovoima
01:21 26.12.2022 (обновлено: 02:01 26.12.2022)
 
Глава "Росатома" предложил Финляндии строить АЭС за свои деньги

Глава "Росатома" Лихачев: пусть Финляндия строит АЭС за свои деньги, а наши вернет

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Финляндия, разорвав контракт с Россией на строительство АЭС "Ханхикиви-1", пусть теперь сооружает ее на свои средства, а деньги "Росатома" вернет, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
В интервью газете "Известия" Лихачев напомнил, что в декабре Международный совет по разрешению споров (DRB) признал неправомерным расторжение контракта на сооружение в Финляндии АЭС "Ханхикиви-1" со стороны проектной компании Fennovoima. Это решение дает "Росатому" право требовать возмещения убытков.
Иллюстрация планируемой АЭС Ханхикиви-1 - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 10:15
Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС "Ханхикиви-1"
"И, уже опираясь на него, мы будем в дальнейшем развивать свои отношения с нашим финским заказчиком, который, конечно, принял абсолютно политически мотивированное решение", - сказал Лихачев.
"Собственно, они это и не скрывали. Мы не можем повлиять на мировоззрение финских начальников. Но пусть они его реализуют за свои деньги, а наши вернут. Вот такой простой подход в этом вопросе", - добавил он.

Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая нынешнего года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.

В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханхикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 19:08
"Росатом" потребует от Хельсинки возмещения убытков за АЭС "Ханхикиви-1"
 
Алексей ЛихачевФинляндияРоссияАЭС "Ханхикиви-1"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Fennovoima
 
 
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