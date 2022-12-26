01:21 26.12.2022 (обновлено: 02:01 26.12.2022)
Глава "Росатома" предложил Финляндии строить АЭС за свои деньги
Глава "Росатома" Лихачев: пусть Финляндия строит АЭС за свои деньги, а наши вернет
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Финляндия, разорвав контракт с Россией на строительство АЭС "Ханхикиви-1", пусть теперь сооружает ее на свои средства, а деньги "Росатома" вернет, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
В интервью газете "Известия" Лихачев напомнил, что в декабре Международный совет по разрешению споров (DRB) признал неправомерным расторжение контракта на сооружение в Финляндии АЭС "Ханхикиви-1" со стороны проектной компании Fennovoima. Это решение дает "Росатому" право требовать возмещения убытков.
"И, уже опираясь на него, мы будем в дальнейшем развивать свои отношения с нашим финским заказчиком, который, конечно, принял абсолютно политически мотивированное решение", - сказал Лихачев.
"Собственно, они это и не скрывали. Мы не можем повлиять на мировоззрение финских начальников. Но пусть они его реализуют за свои деньги, а наши вернут. Вот такой простой подход в этом вопросе", - добавил он.
Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая нынешнего года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.
В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханхикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке.
Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая нынешнего года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.
В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханхикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке.