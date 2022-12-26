https://ria.ru/20221226/likhachev-1841264464.html

Глава "Росатома" предложил Финляндии строить АЭС за свои деньги

Глава "Росатома" предложил Финляндии строить АЭС за свои деньги - РИА Новости, 26.12.2022

Глава "Росатома" предложил Финляндии строить АЭС за свои деньги

Финляндия, разорвав контракт с Россией на строительство АЭС "Ханхикиви-1", пусть теперь сооружает ее на свои средства, а деньги "Росатома" вернет, заявил... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T01:21

2022-12-26T01:21

2022-12-26T02:01

алексей лихачев

финляндия

россия

аэс "ханхикиви-1"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

fennovoima

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Финляндия, разорвав контракт с Россией на строительство АЭС "Ханхикиви-1", пусть теперь сооружает ее на свои средства, а деньги "Росатома" вернет, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. В интервью газете "Известия" Лихачев напомнил, что в декабре Международный совет по разрешению споров (DRB) признал неправомерным расторжение контракта на сооружение в Финляндии АЭС "Ханхикиви-1" со стороны проектной компании Fennovoima. Это решение дает "Росатому" право требовать возмещения убытков. "И, уже опираясь на него, мы будем в дальнейшем развивать свои отношения с нашим финским заказчиком, который, конечно, принял абсолютно политически мотивированное решение", - сказал Лихачев. "Собственно, они это и не скрывали. Мы не можем повлиять на мировоззрение финских начальников. Но пусть они его реализуют за свои деньги, а наши вернут. Вот такой простой подход в этом вопросе", - добавил он.Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая нынешнего года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханхикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке.

https://ria.ru/20220524/fennovoima-1790316320.html

https://ria.ru/20221222/aes-1840657797.html

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алексей лихачев, финляндия, россия, аэс "ханхикиви-1", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", fennovoima