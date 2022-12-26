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ЛГБТ-пропаганду внесли в перечень контента, запрещенного в интернете - РИА Новости, 26.12.2022
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ЛГБТ-пропаганду внесли в перечень контента, запрещенного в интернете
ЛГБТ-пропаганду внесли в перечень контента, запрещенного в интернете - РИА Новости, 26.12.2022
ЛГБТ-пропаганду внесли в перечень контента, запрещенного в интернете
Правительство внесло ЛГБТ-пропаганду в перечень контента, запрещенного в Интернете на территории России, постановление опубликовали на портале правовой... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T23:14
2022-12-26T23:41
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство внесло ЛГБТ-пропаганду в перечень контента, запрещенного в Интернете на территории России, постановление опубликовали на портале правовой информации. Под запрет попала "информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола". Пятого декабря президент Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ.Новые законы запрещают пропаганду либо демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, педофилию и смену пола через фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ, аудиовизуальные сервисы, компьютерные игры и маркетплейсы.При этом российские пользователи социальных сетей не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если те будут содержать пропаганду ЛГБТ.В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесли поправки, которые распространяют ответственность за нарушение новых законов как среди взрослых, так и среди несовершеннолетних.Так, за распространение пропаганды ЛГБТ в СМИ или интернете россияне должны будут заплатить до 400 тысяч рублей, юрлица — до пяти миллионов. Граждан иностранных государств также могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.Согласно двум новым статьям в КоАП, за пропаганду педофилии физлиц смогут оштрафовать на сумму в размере до 800 тысяч рублей и до десяти миллионов для юрлиц. Иностранцу придется также заплатить до 800 тысяч рублей либо его выдворят из страны.За распространение среди детей информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, либо способной вызвать у них желание изменить свой пол, грозят штрафы в размере до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц.Новый пакет законов также предусматривает, что материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для блокировки сайта Роскомнадзором. Уполномоченная организация будет вести мониторинг такой информации в интернете.При выявлении по результатам мониторинга признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии Роскомнадзор сможет принять меры по ограничению доступа к такой информации, а также направлять сведения об этом в уполномоченные органы.
https://ria.ru/20221216/lgbt-1839047933.html
https://ria.ru/20221207/propaganda-1836994285.html
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
23:14 26.12.2022 (обновлено: 23:41 26.12.2022)
 
ЛГБТ-пропаганду внесли в перечень контента, запрещенного в интернете

Правительство внесло ЛГБТ-пропаганду в перечень контента, запрещенного в интернете

© Depositphotos.com / HayDmitriyЛюди за ноутбуками
Люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Depositphotos.com / HayDmitriy
Люди за ноутбуками. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство внесло ЛГБТ-пропаганду в перечень контента, запрещенного в Интернете на территории России, постановление опубликовали на портале правовой информации.
Под запрет попала "информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола".
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 06:16
В ГД подготовили проект об ответственности за повторную ЛГБТ-пропаганду
Пятого декабря президент Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ.
Новые законы запрещают пропаганду либо демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, педофилию и смену пола через фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ, аудиовизуальные сервисы, компьютерные игры и маркетплейсы.
При этом российские пользователи социальных сетей не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если те будут содержать пропаганду ЛГБТ.
В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесли поправки, которые распространяют ответственность за нарушение новых законов как среди взрослых, так и среди несовершеннолетних.
Так, за распространение пропаганды ЛГБТ в СМИ или интернете россияне должны будут заплатить до 400 тысяч рублей, юрлица — до пяти миллионов. Граждан иностранных государств также могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 16:14
Хинштейн призвал Wildberries соблюдать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды
Согласно двум новым статьям в КоАП, за пропаганду педофилии физлиц смогут оштрафовать на сумму в размере до 800 тысяч рублей и до десяти миллионов для юрлиц. Иностранцу придется также заплатить до 800 тысяч рублей либо его выдворят из страны.
За распространение среди детей информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, либо способной вызвать у них желание изменить свой пол, грозят штрафы в размере до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц.
Новый пакет законов также предусматривает, что материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для блокировки сайта Роскомнадзором. Уполномоченная организация будет вести мониторинг такой информации в интернете.
При выявлении по результатам мониторинга признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии Роскомнадзор сможет принять меры по ограничению доступа к такой информации, а также направлять сведения об этом в уполномоченные органы.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 10:47
В Госдуме попросили проверить двух блогеров на пропаганду ЛГБТ
 
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