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Михаил Кузнецов: фонд "Все для победы" уже собрал 4,2 миллиарда рублей

Михаил Кузнецов: фонд "Все для победы" уже собрал 4,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.12.2022

Михаил Кузнецов: фонд "Все для победы" уже собрал 4,2 миллиарда рублей

Народный фронт с лета 2022 года смог собрать 4,2 миллиарда рублей в рамках проекта "Все для победы", направленного на поддержку военнослужащих, с 18 февраля... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:00

2022-12-26T13:00

2022-12-26T13:00

интервью

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

михаил кузнецов (экс-губернатор)

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Народный фронт с лета 2022 года смог собрать 4,2 миллиарда рублей в рамках проекта "Все для победы", направленного на поддержку военнослужащих, с 18 февраля также удалость собрать и доставить более девяти тысяч тонн гуманитарной помощи. Однако, несмотря на спецоперацию, общественное движение продолжает заниматься проверками и народным контролем, ради чего изначально было создано, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Елизавете Крыпаевой руководитель центрального исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.– Сейчас Народный фронт вносит большой вклад в оказание гуманитарной помощи жителям новых регионов. Сколько за этот год удалось собрать гуманитарной помощи?– Восемнадцатого февраля началась эвакуация жителей Луганской и Донецкой народных республик в Россию, а 19-го утром наши ребята уже были в Ростове, и там на территории Донского государственного технического университета был создан штаб #МыВместе. У нас уже был опыт разворачивания такой структуры во время пандемии, поэтому удалось быстро объединить все необходимые организации. Прежде всего, это Всероссийский студенческий корпус спасателей – ребята, которые привыкли работать в зонах ЧС, поэтому они в течение одного дня в состоянии мобилизовать действительно значимое число волонтеров. Это фонд "Русь", лидеры движения фудшеринга в России, потому что продукты – это первое, что было нужно. Российский Красный Крест, АВЦ и многие другие наши партнеры также оперативно включились в реализацию гуманитарной миссии.За это время мы поставили людям новых территорий более 9100 тонн самых различных вещей – это прежде всего продуктовые наборы. Они больше всего нужны там, где были бои, где много разрушений, нет нормальной инфраструктуры. Второе – это, естественно, медикаменты. Мы в дополнение к постоянным поставкам лекарств вместе с железнодорожниками направили на Донбасс два медицинских автопоезда. Каждый из них – это три больших фуры, где размещено по восемь кабинетов различных специалистов с передвижными рентгеном, УЗИ, лабораторией. И они сейчас колесят по территориям ЛНР и ДНР. А врачи из разных регионов России ведут прием в этих автопоездах.Есть важная история, связанная с выпечкой гуманитарного хлеба. Нам помогают движение "Здоровое Отечество" и другие люди. Они привозят муку. Мы поняли в какой-то момент, что самый быстрый и операционно легкий способ – просто выпекать гуманитарный хлеб на месте. Нашли хлебозаводы и пекарни, привезли им необходимое сырье, и нам уже удалось раздать людям целый миллион буханок. Число просто огромное. Начиналась эта программа с Мариуполя, потому что людям совсем там нечего было есть, когда они выходили из подвалов. Это первый город, где мы запустили историю с хлебом. Дальше работали в Лисичанске, в Рубежном, в других местах.– Какой сейчас объем собранных средств у проекта "Все для победы!"?– Где-то к середине лета стало понятно, что помощь особенно нужна бойцам Луганской и Донецкой народных республик – Народной милиции. На первом этапе выглядели они как настоящее ополчение. В мае мы собрались в Ростове с военкорами ведущих телеканалов и решили объединить усилия для системной помощи. Вот так появился фонд "Народный фронт. Все для победы". Никто не верил, что это будет настолько масштабно, мой прогноз был: миллионов 300–400 соберем – и это вообще будет замечательно. На сегодня мы собрали уже четыре миллиарда 250 миллионов и помогаем самым разным частям, в том числе мобилизованным бойцам из разных регионов страны. Полтора миллиона с лишним людей принимают участие в проекте. Перечисляют по 100 рублей, по 200, по 1000 рублей, приносят вещи в наши региональные отделения. Самые простые люди с получки присылают 500 рублей, потому что больше у них просто нет свободных денег. Поэтому огромная, гигантская ответственность на нас лежит за эти средства. Мы головой отвечаем за то, чтобы каждая копейка пошла на дело.Спальники – уже 47 700 закупили на сегодняшний день. Термобелья – 28 800 комплектов, теплой одежды – 16 750, карематов – 15 750, бронежилетов – 8300, обуви – 7650, шлемов – 6700, аптечек – более пяти тысяч, генераторы, перчатки, шины, автомобили и многое другое. Сейчас ведем сбор "Новогодний". Вокруг него объединились и военные корреспонденты, и известные люди. Благодаря ему мы уже в 50 подразделений по всей линии соприкосновения – от Запорожской области до ЛНР – пришли с поздравлениями. Ездили недавно с Дедом Морозом из Великого Устюга, военкорами, телеведущими, артистами, спортсменами, вручали внедорожники, мобильные бани, теплые вещи.Еще мы помогаем центру беспилотных систем в ДНР, где идет обучение операторов дронов в боевых условиях. Очень нужно готовить специалистов, потому что ребята на фронте иногда просто не умеют пользоваться этой техникой, коптеры улетают в лес, в воду, их теряют, перехватывают. Поэтому так необходима непрерывная подготовка профессиональных операторов, порядка уже тысячи человек прошли обучение.– Народный фронт помог открыть этот центр или выступил инициатором создания?– Мы сопровождаем. Идея была комбата "Спарты" Артема Владимировича Жоги, военкора Семена Пегова и руководителя центра с позывным "Инок". Наша задача – поставлять коптеры и другое оборудование и помогать находить ресурсы, чтобы оплачивать работу сотрудников, инструкторов. Разные люди этому центру помогают, спасибо им большое. Ну и на нас основная нагрузка по поддержанию.– В конце сентября в состав РФ вошли новые регионы. Удалось ли Народному фронту уже открыть на новых территориях свои отделения, или это еще в процессе?– Региональные отделения в ЛНР и ДНР начали работать весной, это была наша принципиальная позиция, состоящая в том, что надо поддерживать там ребят. Юридическую регистрацию мы запустили, еще когда это были независимые Луганская и Донецкая народные республики, потому что нам устав позволяет создавать представительства в других странах. А заканчиваем эту регистрацию уже сейчас, когда это новые регионы Российской Федерации. Также в Запорожской и Херсонской областях мы работаем. Замечательные молодые ребята возглавляют отделения Народного фронта на всех четырех новых территориях, и команды у них прекрасные. Мы точно знаем, насколько это сильные, свободолюбивые, несокрушимые люди.– Народный фронт также занимается и другими проектами, например, Бюро расследований. На протяжении этого года проверки и народный контроль уменьшились или нет?– Это основа Народного фронта, наша ДНК. Народный фронт задумывался президентом во многом как именно народный контроль. Сейчас, когда полтора миллиона человек помогают бойцам, и еще сотни тысяч людей участвуют в гуманитарной миссии, – это самый настоящий народный фронт, тот, который работает вместе в военным фронтом, с армией. Но, конечно, мы продолжаем бороться с неэффективной работой местных властей в регионах, расточительством. Например, выявили на 450 миллионов рублей закупок государственными предприятиями и организациями излишне дорогих транспортных средств.– Это с самого начала создания Народного фронта или только за этот год?– Да, это только за этот год. Сейчас идет специальная военная операция, а некоторые государственные структуры, тут не про бизнес речь, закупают себе дорогие внедорожники. На 450 миллионов мы выявили таких попыток, но уже больше чем на 200 миллионов после наших вопросов закупки отменены.У нас есть Светлана Калинина – главный эксперт Народного фронта по ЖКХ. Она за этот год проверила тысячу объектов. Она для чиновников возмутитель спокойствия и делает огромную работу – чтобы детские площадки были безопасными, объекты ЖКХ не разваливались через год после ремонта, чтобы хозяйство велось грамотно и рачительно.Есть отдельная работа Бюро расследований, связанная с объектами, которые не строятся по несколько лет: поликлиники, ФАПы, школы. Деньги освоены, а кроме каркасов без крыш ничего и нет. Много уже по нашим представлениям уголовных дел возбуждено. Лучше бы это решалось все до вмешательства правоохранительных органов, но иногда без них ничего не сделать. У нас постоянное партнерство с прокуратурой в этой части. Это такая работа, которую мы будем только наращивать. Не надо думать, что война все спишет. Все занимаются помощью фронту, а в это время кто-то думает, что можно перестать строить объекты, делать дороги за сотни миллионов и не открывать, забывать делать водоотвод или еще как-то транжирить народные деньги. Этого точно делать нельзя, и Народный фронт будет очень внимательно отслеживать такие истории.– Начал ли Народный фронт подключать эти проекты в новых регионах, или пока это в планах?– Да. Мы уже мониторим строительство и реконструкцию школ, котельных на новых территориях. Там есть программы, выделены средства. Бывает, что проблемы связаны с обстрелами, но бывают по другим причинам задержки. И Народный фронт регулярно делает мониторинг, который представляет в Правительство России и региональным властям. Этот инструментарий мы уже освоили и в новых регионах. Местные отделения стараются делать так, чтобы там тоже не было головотяпства.

https://ria.ru/20221223/aktsiya-1840938208.html

https://ria.ru/20221226/krym-1841276897.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221222/pushilin-1840450184.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил кузнецов (экс-губернатор)