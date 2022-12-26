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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,29 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,29 рубля - РИА Новости, 26.12.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,29 рубля

Валюта РФ выросла в понедельник: доллар и юань закрыли торги по 69,29 рубля и 9,77 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T20:17

2022-12-26T20:17

2022-12-26T20:19

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Валюта РФ выросла в понедельник: доллар и юань закрыли торги по 69,29 рубля и 9,77 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 91 копейку, до 69,29 рубля, юаня - на 15 копеек, до 9,77 рубля, евро - на 2,15 рубля, до 73,55 рубля.

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2022

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экономика, московская биржа, россия, доллар, рубль, юань