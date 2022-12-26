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Глава МИД Украины захотел исключить Россию из Совбеза ООН

Глава МИД Украины захотел исключить Россию из Совбеза ООН - РИА Новости, 26.12.2022

Глава МИД Украины захотел исключить Россию из Совбеза ООН

Во время эфира телемарафона глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен поставить вопрос о правомерности пребывания России в Совбезе ООН, сообщает РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:49

2022-12-26T11:49

2022-12-26T11:49

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Во время эфира телемарафона глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен поставить вопрос о правомерности пребывания России в Совбезе ООН, сообщает портал "Лига.net".Ранее Василий Небензя заявил, что Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН по Уставу организации.Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, ранее назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-членов, включая всех постоянных членов Совбеза. В ведомстве считают, что такое решение "не пройдет".На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной ассамблеей на двухлетний срок.

https://ria.ru/20221226/posol-1841303850.html

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