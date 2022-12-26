Глава МИД Украины захотел исключить Россию из Совбеза ООН
Глава МИД Украины Кулеба намерен предложить исключение России из Совбеза ООН
© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Во время эфира телемарафона глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен поставить вопрос о правомерности пребывания России в Совбезе ООН, сообщает портал "Лига.net".
"Завтра мы официально выступим с такой позицией... У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ – нет, не имеет", — утверждает он.
Ранее Василий Небензя заявил, что Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН по Уставу организации.
Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, ранее назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-членов, включая всех постоянных членов Совбеза. В ведомстве считают, что такое решение "не пройдет".
На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной ассамблеей на двухлетний срок.