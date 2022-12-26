Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Украины захотел исключить Россию из Совбеза ООН - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/kuleba-1841327844.html
Глава МИД Украины захотел исключить Россию из Совбеза ООН
Глава МИД Украины захотел исключить Россию из Совбеза ООН - РИА Новости, 26.12.2022
Глава МИД Украины захотел исключить Россию из Совбеза ООН
Во время эфира телемарафона глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен поставить вопрос о правомерности пребывания России в Совбезе ООН, сообщает РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:49
2022-12-26T11:49
дмитрий кулеба
россия
киев
сша
мид украины
оон
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826986068_0:20:3001:1708_1920x0_80_0_0_e5a1586535cbf1145e48a539079607f0.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Во время эфира телемарафона глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен поставить вопрос о правомерности пребывания России в Совбезе ООН, сообщает портал "Лига.net".Ранее Василий Небензя заявил, что Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН по Уставу организации.Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, ранее назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-членов, включая всех постоянных членов Совбеза. В ведомстве считают, что такое решение "не пройдет".На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной ассамблеей на двухлетний срок.
https://ria.ru/20221226/posol-1841303850.html
россия
киев
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826986068_105:0:2772:2000_1920x0_80_0_0_399f10291bde504a6b18c46f6da7f940.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий кулеба, россия, киев, сша, мид украины, оон, в мире, украина
Дмитрий Кулеба, Россия, Киев, США, МИД Украины, ООН, В мире, Украина
11:49 26.12.2022
 
Глава МИД Украины захотел исключить Россию из Совбеза ООН

Глава МИД Украины Кулеба намерен предложить исключение России из Совбеза ООН

© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Во время эфира телемарафона глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен поставить вопрос о правомерности пребывания России в Совбезе ООН, сообщает портал "Лига.net".

"Завтра мы официально выступим с такой позицией... У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ – нет, не имеет", — утверждает он.

Ранее Василий Небензя заявил, что Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН по Уставу организации.
Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, ранее назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-членов, включая всех постоянных членов Совбеза. В ведомстве считают, что такое решение "не пройдет".
На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной ассамблеей на двухлетний срок.
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 10:45
СМИ: Зеленский назначил послом в Софию сексолога без дипломатического опыта
 
Дмитрий КулебаРоссияКиевСШАМИД УкраиныООНВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала