Депутат Госдумы назвал претензии украинских властей на Кубань нелепыми
Депутат Госдумы Алтухов назвал претензии украинских властей на Кубань нелепыми
Международный аэропорт Краснодара. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Разговоры киевских политиков о претензиях на Краснодарский край нелепы, поскольку Кубань – казачий край, а не украинский, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.
Во время интервью с украинским изданием Liga.net журналисты нашли у главы главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова карту, на которой Украина "выросла" в своей территории. Маркером на карте проведены новые границы Украины - в них входит Курская и Белгородская области, а также часть Краснодарского края.
"Рисовать на контурных картах свои фантазии киевский режим может сколько угодно. Провокационные нелепые разговоры украинских политиков о претензиях на Кубань возникают регулярно, но не имеют под собой вообще никаких оснований. Кубань – казачий край, а не украинский… Думаю, что у них есть карты и с Польшей в составе Незалежной и с колонизированным Марсом. Это своим гражданам они могут показать и рассказать, а что не могут - так это реальные цифры потерь ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Алтухов отметил, что для киевского правительства нет разницы между провокацией и искаженным восприятием реальности, и напомнил, что Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов о запрете оспаривать целостность России, в том числе на картах.
"Концепция этого закона совершенно однозначна - новые субъекты РФ вошли в состав России на основании свободного волеизъявления своих граждан. Далее последовательно были выполнены все законодательные требования по принятию новых территорий в состав России", - отметил депутат.
На данный момент Алтухов находится с рабочим визитом в Луганской Народной Республике. Депутат отправился с гуманитарным конвоем в рамках шефской помощи Рубежному. Были привезены стройматериалы и продукты для обеспечения горячим питанием столовых, организованных волонтерами в Рубежном и Северодонецке. Также Алтухов ранее принял участие в акции "Елка желаний" и привез подарок девочке из Алчевска в ЛНР, добавил пресс-секретарь депутата.