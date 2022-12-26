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Депутат Госдумы назвал претензии украинских властей на Кубань нелепыми

Депутат Госдумы назвал претензии украинских властей на Кубань нелепыми - РИА Новости, 26.12.2022

Депутат Госдумы назвал претензии украинских властей на Кубань нелепыми

Разговоры киевских политиков о претензиях на Краснодарский край нелепы, поскольку Кубань – казачий край, а не украинский, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T17:40

2022-12-26T17:40

2022-12-26T17:40

сергей алтухов

краснодарский край

госдума рф

вооруженные силы украины

украина

в мире

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КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Разговоры киевских политиков о претензиях на Краснодарский край нелепы, поскольку Кубань – казачий край, а не украинский, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. Во время интервью с украинским изданием Liga.net журналисты нашли у главы главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова карту, на которой Украина "выросла" в своей территории. Маркером на карте проведены новые границы Украины - в них входит Курская и Белгородская области, а также часть Краснодарского края. "Рисовать на контурных картах свои фантазии киевский режим может сколько угодно. Провокационные нелепые разговоры украинских политиков о претензиях на Кубань возникают регулярно, но не имеют под собой вообще никаких оснований. Кубань – казачий край, а не украинский… Думаю, что у них есть карты и с Польшей в составе Незалежной и с колонизированным Марсом. Это своим гражданам они могут показать и рассказать, а что не могут - так это реальные цифры потерь ВСУ", - сказал собеседник агентства. Алтухов отметил, что для киевского правительства нет разницы между провокацией и искаженным восприятием реальности, и напомнил, что Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов о запрете оспаривать целостность России, в том числе на картах. На данный момент Алтухов находится с рабочим визитом в Луганской Народной Республике. Депутат отправился с гуманитарным конвоем в рамках шефской помощи Рубежному. Были привезены стройматериалы и продукты для обеспечения горячим питанием столовых, организованных волонтерами в Рубежном и Северодонецке. Также Алтухов ранее принял участие в акции "Елка желаний" и привез подарок девочке из Алчевска в ЛНР, добавил пресс-секретарь депутата.

https://ria.ru/20221226/krym-1841348096.html

https://ria.ru/20221225/kiev-1841229248.html

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сергей алтухов, краснодарский край, госдума рф, вооруженные силы украины, украина, в мире