https://ria.ru/20221226/kuban-1841458094.html

Украинские нацисты могут только мечтать о Кубани, считает депутат Госдумы

Украинские нацисты могут только мечтать о Кубани, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 26.12.2022

Украинские нацисты могут только мечтать о Кубани, считает депутат Госдумы

Карта, на которой изображены "новые" границы Украины, включающие часть Кубани, найденная у главы главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:50

2022-12-26T16:50

2022-12-26T16:50

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госдума рф

единая россия

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КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Карта, на которой изображены "новые" границы Украины, включающие часть Кубани, найденная у главы главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова, – это несоответствующая действительности мечта украинских нацистов со времен Российской империи, заявил РИА Новости депутат Госдумы ("Единая Россия") от Краснодарского края Анатолий Вороновский. Во время интервью с украинским изданием Liga.net журналисты нашли у Буданова карту, на которой Украина "выросла" в своей территории. Маркером на карте проведены новые границы Украины - в них входит Курская и Белгородская области, а также часть Краснодарского края. "Как говориться, мечтать не вредно. То, что националистическая часть деятелей Украины считает Кубань исконно своей территорией, было известно давно. Вот только если углубиться в историю, мы говорим о временах Российской империи, поэтому все рассуждения об украинских землях не соответствуют действительности. Краснодарский край и во времена СССР входил в состав РСФСР, и даже помыслов о передаче в состав УССР - как, например, волей Хрущева в 1954 году произошло с Крымом - не было, так и в современной России он был, остается и навсегда останется российским", - сказал собеседник депутат. Также Вороновский рекомендовал "авантюристам" и "одержимым нацистам" вчитаться в статью 67 Конституции РФ и навсегда запомнить пункт 2.1. этой статьи об обеспечении Российской Федерации защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

https://ria.ru/20221226/krym-1841359307.html

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украина, госдума рф, единая россия, краснодарский край, в мире