https://ria.ru/20221226/kuban-1841458094.html
Украинские нацисты могут только мечтать о Кубани, считает депутат Госдумы
Украинские нацисты могут только мечтать о Кубани, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 26.12.2022
Украинские нацисты могут только мечтать о Кубани, считает депутат Госдумы
Карта, на которой изображены "новые" границы Украины, включающие часть Кубани, найденная у главы главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:50
2022-12-26T16:50
2022-12-26T16:50
украина
госдума рф
единая россия
краснодарский край
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/56/1489045676_0:460:2732:1997_1920x0_80_0_0_ae0c7eeebce093a6df94788d8f25d6eb.jpg
КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Карта, на которой изображены "новые" границы Украины, включающие часть Кубани, найденная у главы главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова, – это несоответствующая действительности мечта украинских нацистов со времен Российской империи, заявил РИА Новости депутат Госдумы ("Единая Россия") от Краснодарского края Анатолий Вороновский. Во время интервью с украинским изданием Liga.net журналисты нашли у Буданова карту, на которой Украина "выросла" в своей территории. Маркером на карте проведены новые границы Украины - в них входит Курская и Белгородская области, а также часть Краснодарского края. "Как говориться, мечтать не вредно. То, что националистическая часть деятелей Украины считает Кубань исконно своей территорией, было известно давно. Вот только если углубиться в историю, мы говорим о временах Российской империи, поэтому все рассуждения об украинских землях не соответствуют действительности. Краснодарский край и во времена СССР входил в состав РСФСР, и даже помыслов о передаче в состав УССР - как, например, волей Хрущева в 1954 году произошло с Крымом - не было, так и в современной России он был, остается и навсегда останется российским", - сказал собеседник депутат. Также Вороновский рекомендовал "авантюристам" и "одержимым нацистам" вчитаться в статью 67 Конституции РФ и навсегда запомнить пункт 2.1. этой статьи об обеспечении Российской Федерации защиты своего суверенитета и территориальной целостности.
https://ria.ru/20221226/krym-1841359307.html
украина
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/56/1489045676_0:265:2377:2048_1920x0_80_0_0_0ba8f7f63b110ce05796dd91f384a3fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, госдума рф, единая россия, краснодарский край, в мире
Украина, Госдума РФ, Единая Россия, Краснодарский край, В мире
Украинские нацисты могут только мечтать о Кубани, считает депутат Госдумы
Депутат Госдумы Вороновский: украинские нацисты могут только мечтать о Кубани