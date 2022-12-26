https://ria.ru/20221226/krym-1841359307.html
В Крыму предостерегли Киев от попытки захватить полуостров
В Крыму предостерегли Киев от попытки захватить полуостров - РИА Новости, 26.12.2022
В Крыму предостерегли Киев от попытки захватить полуостров
Крым имеет сакральный смысл для России, поэтому любая попытка захвата полуострова должна пресекаться максимально жёстко, заявил сопредседатель Ассамблеи... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:46
2022-12-26T12:46
2022-12-26T12:46
роман чегринец
россия
украина
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Крым имеет сакральный смысл для России, поэтому любая попытка захвата полуострова должна пресекаться максимально жёстко, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. Ранее в понедельник глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует возвращать Крым и дипломатическим, и силовым путем. Поэтому украинские подразделения, уверен Буданов, зайдут на полуостров с оружием в руках. "На мой личный взгляд, те самые пресловутые красные линии проходят по границе Крыма с Херсонской областью, и любая попытка захвата полуострова должна пресекаться максимально жёстко абсолютно всеми средствами поражения противника, которые есть у нашей страны", - сказал РИА Новости Чегринец. По его словам, Крым имеет не только важнейшее стратегическое значение для России, но и большой сакральный смысл. "Именно здесь в 2014 году началось собрание земель русских, которое продолжается до сих пор уже в рамках СВО", - подчеркнул Чегринец.
https://ria.ru/20221222/shpionazh-1840458663.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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роман чегринец, россия, украина, республика крым, политика
Роман Чегринец, Россия, Украина, Республика Крым, Политика
В Крыму предостерегли Киев от попытки захватить полуостров
Крымский политик Чегринец: попытка захвата Киевом полуострова должна жестко пресекаться
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Крым имеет сакральный смысл для России, поэтому любая попытка захвата полуострова должна пресекаться максимально жёстко, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
Ранее в понедельник глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует возвращать Крым и дипломатическим, и силовым путем. Поэтому украинские подразделения, уверен Буданов, зайдут на полуостров с оружием в руках.
"На мой личный взгляд, те самые пресловутые красные линии проходят по границе Крыма с Херсонской областью
, и любая попытка захвата полуострова должна пресекаться максимально жёстко абсолютно всеми средствами поражения противника, которые есть у нашей страны", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, Крым имеет не только важнейшее стратегическое значение для России, но и большой сакральный смысл. "Именно здесь в 2014 году началось собрание земель русских, которое продолжается до сих пор уже в рамках СВО", - подчеркнул Чегринец.