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В Крыму предостерегли Киев от попытки захватить полуостров - РИА Новости, 26.12.2022
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В Крыму предостерегли Киев от попытки захватить полуостров
В Крыму предостерегли Киев от попытки захватить полуостров - РИА Новости, 26.12.2022
В Крыму предостерегли Киев от попытки захватить полуостров
Крым имеет сакральный смысл для России, поэтому любая попытка захвата полуострова должна пресекаться максимально жёстко, заявил сопредседатель Ассамблеи... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:46
2022-12-26T12:46
роман чегринец
россия
украина
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Крым имеет сакральный смысл для России, поэтому любая попытка захвата полуострова должна пресекаться максимально жёстко, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. Ранее в понедельник глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует возвращать Крым и дипломатическим, и силовым путем. Поэтому украинские подразделения, уверен Буданов, зайдут на полуостров с оружием в руках. "На мой личный взгляд, те самые пресловутые красные линии проходят по границе Крыма с Херсонской областью, и любая попытка захвата полуострова должна пресекаться максимально жёстко абсолютно всеми средствами поражения противника, которые есть у нашей страны", - сказал РИА Новости Чегринец. По его словам, Крым имеет не только важнейшее стратегическое значение для России, но и большой сакральный смысл. "Именно здесь в 2014 году началось собрание земель русских, которое продолжается до сих пор уже в рамках СВО", - подчеркнул Чегринец.
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роман чегринец, россия, украина, республика крым, политика
Роман Чегринец, Россия, Украина, Республика Крым, Политика
12:46 26.12.2022
 
В Крыму предостерегли Киев от попытки захватить полуостров

Крымский политик Чегринец: попытка захвата Киевом полуострова должна жестко пресекаться

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкУчения Черноморского флота в Крыму
Учения Черноморского флота в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Учения Черноморского флота в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Крым имеет сакральный смысл для России, поэтому любая попытка захвата полуострова должна пресекаться максимально жёстко, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
Ранее в понедельник глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует возвращать Крым и дипломатическим, и силовым путем. Поэтому украинские подразделения, уверен Буданов, зайдут на полуостров с оружием в руках.
"На мой личный взгляд, те самые пресловутые красные линии проходят по границе Крыма с Херсонской областью, и любая попытка захвата полуострова должна пресекаться максимально жёстко абсолютно всеми средствами поражения противника, которые есть у нашей страны", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, Крым имеет не только важнейшее стратегическое значение для России, но и большой сакральный смысл. "Именно здесь в 2014 году началось собрание земель русских, которое продолжается до сих пор уже в рамках СВО", - подчеркнул Чегринец.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Роман ЧегринецРоссияУкраинаРеспублика КрымПолитика
 
 
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