https://ria.ru/20221226/krym-1841359307.html

В Крыму предостерегли Киев от попытки захватить полуостров

В Крыму предостерегли Киев от попытки захватить полуостров - РИА Новости, 26.12.2022

В Крыму предостерегли Киев от попытки захватить полуостров

Крым имеет сакральный смысл для России, поэтому любая попытка захвата полуострова должна пресекаться максимально жёстко, заявил сопредседатель Ассамблеи... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:46

2022-12-26T12:46

2022-12-26T12:46

роман чегринец

россия

украина

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Крым имеет сакральный смысл для России, поэтому любая попытка захвата полуострова должна пресекаться максимально жёстко, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. Ранее в понедельник глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует возвращать Крым и дипломатическим, и силовым путем. Поэтому украинские подразделения, уверен Буданов, зайдут на полуостров с оружием в руках. "На мой личный взгляд, те самые пресловутые красные линии проходят по границе Крыма с Херсонской областью, и любая попытка захвата полуострова должна пресекаться максимально жёстко абсолютно всеми средствами поражения противника, которые есть у нашей страны", - сказал РИА Новости Чегринец. По его словам, Крым имеет не только важнейшее стратегическое значение для России, но и большой сакральный смысл. "Именно здесь в 2014 году началось собрание земель русских, которое продолжается до сих пор уже в рамках СВО", - подчеркнул Чегринец.

https://ria.ru/20221222/shpionazh-1840458663.html

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

роман чегринец, россия, украина, республика крым, политика