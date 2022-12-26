https://ria.ru/20221226/krym-1841348096.html
В Крыму сравнили план Киева по захвату полуострова с самоубийством
В Крыму сравнили план Киева по захвату полуострова с самоубийством - РИА Новости, 26.12.2022
В Крыму сравнили план Киева по захвату полуострова с самоубийством
Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что план украинских военных захватить полуостров с оружием в руках равносилен самоубийству. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:27
2022-12-26T12:27
2022-12-26T12:27
республика крым
александр форманчук
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что план украинских военных захватить полуостров с оружием в руках равносилен самоубийству. Ранее в понедельник глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует возвращать Крым и дипломатическим, и силовым путем. Поэтому украинские подразделения, уверен Буданов, зайдут на полуостров с оружием в руках. "Это бред больного воображения. Именно такие как Буданов и привели Украину к той трагедии, которую она сегодня переживает. Поэтому если и дальше будут звучать такие заявления, за которыми могут последовать конкретные действия, то Буданову не надо забывать, что акт агрессии против Крыма равносилен самоубийству, поэтому если хотят попробовать, пусть. Тогда это будет означать ускорение краха украинского государства", - сказал РИА Новости Форманчук.
https://ria.ru/20221226/krym-1841276897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика крым, александр форманчук, украина, политика
Республика Крым, Александр Форманчук, Украина, Политика
В Крыму сравнили план Киева по захвату полуострова с самоубийством
Глава ОП Крыма Форманчук назвал план ГУР Украины по захвату полуострова самоубийством
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что план украинских военных захватить полуостров с оружием в руках равносилен самоубийству.
Ранее в понедельник глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует возвращать Крым и дипломатическим, и силовым путем. Поэтому украинские подразделения, уверен Буданов, зайдут на полуостров с оружием в руках.
"Это бред больного воображения. Именно такие как Буданов и привели Украину к той трагедии, которую она сегодня переживает. Поэтому если и дальше будут звучать такие заявления, за которыми могут последовать конкретные действия, то Буданову не надо забывать, что акт агрессии против Крыма равносилен самоубийству, поэтому если хотят попробовать, пусть. Тогда это будет означать ускорение краха украинского государства", - сказал РИА Новости Форманчук.