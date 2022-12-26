https://ria.ru/20221226/krym-1841325996.html

На Украине заявили о намерении "вернуть Крым силой и дипломатией"

На Украине заявили о намерении "вернуть Крым силой и дипломатией" - РИА Новости, 26.12.2022

На Украине заявили о намерении "вернуть Крым силой и дипломатией"

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о планах Киева вернуть Крым под свой контроль, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:42

2022-12-26T11:42

2022-12-26T14:49

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о планах Киева вернуть Крым под свой контроль, сообщает Telegram-канал Klymenko Time."Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет", — утверждает он.Киев регулярно выступает с агрессивными заявлениями и угрозами в адрес Москвы. В Кремле неоднократно отмечали, что безопасность полуострова гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство избирателей высказались за вхождение в состав России. Власти страны неоднократно заявляли, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение.По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Российский лидер назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221225/erdogan-1841250447.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221225/ermak-1841200716.html

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