https://ria.ru/20221226/krym-1841276897.html

В Крыму заявили, что планы Киева по захвату полуострова обречены

В Крыму заявили, что планы Киева по захвату полуострова обречены - РИА Новости, 26.12.2022

В Крыму заявили, что планы Киева по захвату полуострова обречены

Планы киевских властей по захвату Крыма обречены, их очередные заявления на этот счет носят агрессивный и сумасшедший характер, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T08:28

2022-12-26T08:28

2022-12-26T09:11

украина

россия

юрий гемпель

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Планы киевских властей по захвату Крыма обречены, их очередные заявления на этот счет носят агрессивный и сумасшедший характер, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью для британского издания Guardian заявил, что страна хочет одержать победу в конфликте с Россией и вернуть территорию Крыма в 2023 году. Ермак считает, что следующий год станет решающим для Украины. "Киевский фашистский режим и его планы обречены. Их заявления не более чем агрессивный сумасшедший треп. Киевский режим держится на массовой лжи и терроре своих граждан", - сказал Гемпель. По его словам, украинские власти обязательно ответят за все свои преступные действия и замыслы в отношении крымчан.

https://ria.ru/20221226/velikobritaniya-1841230036.html

украина

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, россия, юрий гемпель, республика крым, политика