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В Крыму заявили, что планы Киева по захвату полуострова обречены - РИА Новости, 26.12.2022
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В Крыму заявили, что планы Киева по захвату полуострова обречены
В Крыму заявили, что планы Киева по захвату полуострова обречены - РИА Новости, 26.12.2022
В Крыму заявили, что планы Киева по захвату полуострова обречены
Планы киевских властей по захвату Крыма обречены, их очередные заявления на этот счет носят агрессивный и сумасшедший характер, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:28
2022-12-26T09:11
украина
россия
юрий гемпель
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Планы киевских властей по захвату Крыма обречены, их очередные заявления на этот счет носят агрессивный и сумасшедший характер, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью для британского издания Guardian заявил, что страна хочет одержать победу в конфликте с Россией и вернуть территорию Крыма в 2023 году. Ермак считает, что следующий год станет решающим для Украины. "Киевский фашистский режим и его планы обречены. Их заявления не более чем агрессивный сумасшедший треп. Киевский режим держится на массовой лжи и терроре своих граждан", - сказал Гемпель. По его словам, украинские власти обязательно ответят за все свои преступные действия и замыслы в отношении крымчан.
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украина, россия, юрий гемпель, республика крым, политика
Украина, Россия, Юрий Гемпель, Республика Крым, Политика
08:28 26.12.2022 (обновлено: 09:11 26.12.2022)
 
В Крыму заявили, что планы Киева по захвату полуострова обречены

Парламентарий Гемпель назвал желание Киева захватить Крым в 2023 году агрессивным трепом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМестный житель на одной из улиц в Бахчисарае
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Планы киевских властей по захвату Крыма обречены, их очередные заявления на этот счет носят агрессивный и сумасшедший характер, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью для британского издания Guardian заявил, что страна хочет одержать победу в конфликте с Россией и вернуть территорию Крыма в 2023 году. Ермак считает, что следующий год станет решающим для Украины.
"Киевский фашистский режим и его планы обречены. Их заявления не более чем агрессивный сумасшедший треп. Киевский режим держится на массовой лжи и терроре своих граждан", - сказал Гемпель.
По его словам, украинские власти обязательно ответят за все свои преступные действия и замыслы в отношении крымчан.
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УкраинаРоссияЮрий ГемпельРеспублика КрымПолитика
 
 
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