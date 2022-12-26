https://ria.ru/20221226/krym-1841276897.html
В Крыму заявили, что планы Киева по захвату полуострова обречены
В Крыму заявили, что планы Киева по захвату полуострова обречены - РИА Новости, 26.12.2022
В Крыму заявили, что планы Киева по захвату полуострова обречены
Планы киевских властей по захвату Крыма обречены, их очередные заявления на этот счет носят агрессивный и сумасшедший характер, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:28
2022-12-26T08:28
2022-12-26T09:11
украина
россия
юрий гемпель
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Планы киевских властей по захвату Крыма обречены, их очередные заявления на этот счет носят агрессивный и сумасшедший характер, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью для британского издания Guardian заявил, что страна хочет одержать победу в конфликте с Россией и вернуть территорию Крыма в 2023 году. Ермак считает, что следующий год станет решающим для Украины. "Киевский фашистский режим и его планы обречены. Их заявления не более чем агрессивный сумасшедший треп. Киевский режим держится на массовой лжи и терроре своих граждан", - сказал Гемпель. По его словам, украинские власти обязательно ответят за все свои преступные действия и замыслы в отношении крымчан.
https://ria.ru/20221226/velikobritaniya-1841230036.html
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РИА Новости
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украина, россия, юрий гемпель, республика крым, политика
Украина, Россия, Юрий Гемпель, Республика Крым, Политика
08:28 26.12.2022 (обновлено: 09:11 26.12.2022)
В Крыму заявили, что планы Киева по захвату полуострова обречены
Парламентарий Гемпель назвал желание Киева захватить Крым в 2023 году агрессивным трепом