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В Петербурге продлили ограничения по COVID-19 до 31 января - РИА Новости, 26.12.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221226/koronavirus-1841488311.html
В Петербурге продлили ограничения по COVID-19 до 31 января
В Петербурге продлили ограничения по COVID-19 до 31 января - РИА Новости, 26.12.2022
В Петербурге продлили ограничения по COVID-19 до 31 января
Действие ранее не отмененных ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлевается до 31 января 2023 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:22
2022-12-26T18:22
распространение коронавируса
александр беглов
санкт-петербург
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Действие ранее не отмененных ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлевается до 31 января 2023 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Петербурга Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача города подписал постановление о внесении изменений в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". "Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 января", - говорится в сообщении.
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александр беглов, санкт-петербург, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, россия
Распространение коронавируса, Александр Беглов, Санкт-Петербург, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Россия
18:22 26.12.2022
 
В Петербурге продлили ограничения по COVID-19 до 31 января

В Петербурге продлили действующие ограничения по COVID-19 до 31 января 2023 года

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге
Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Действие ранее не отмененных ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлевается до 31 января 2023 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача города подписал постановление о внесении изменений в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
"Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 января", - говорится в сообщении.
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