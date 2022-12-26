https://ria.ru/20221226/koronavirus-1841488311.html

В Петербурге продлили ограничения по COVID-19 до 31 января

В Петербурге продлили ограничения по COVID-19 до 31 января - РИА Новости, 26.12.2022

В Петербурге продлили ограничения по COVID-19 до 31 января

Действие ранее не отмененных ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлевается до 31 января 2023 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:22

2022-12-26T18:22

2022-12-26T18:22

распространение коронавируса

александр беглов

санкт-петербург

общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Действие ранее не отмененных ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлевается до 31 января 2023 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Петербурга Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача города подписал постановление о внесении изменений в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". "Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 января", - говорится в сообщении.

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Владимир Лаврентьев

александр беглов, санкт-петербург, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, россия