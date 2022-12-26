https://ria.ru/20221226/koronavirus-1841488311.html
В Петербурге продлили ограничения по COVID-19 до 31 января
В Петербурге продлили ограничения по COVID-19 до 31 января - РИА Новости, 26.12.2022
В Петербурге продлили ограничения по COVID-19 до 31 января
Действие ранее не отмененных ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлевается до 31 января 2023 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:22
2022-12-26T18:22
2022-12-26T18:22
распространение коронавируса
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Действие ранее не отмененных ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлевается до 31 января 2023 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Петербурга Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача города подписал постановление о внесении изменений в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". "Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 января", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Петербурге продлили ограничения по COVID-19 до 31 января
В Петербурге продлили действующие ограничения по COVID-19 до 31 января 2023 года