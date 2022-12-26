https://ria.ru/20221226/koronavirus-1841475316.html

В Петербурге с начала пандемии коронавируса умерли 112 медработников

В Петербурге с начала пандемии коронавируса умерли 112 медработников - РИА Новости, 26.12.2022

В Петербурге с начала пандемии коронавируса умерли 112 медработников

В Санкт-Петербурге с начала пандемии коронавируса умерли 112 медицинских работников, в память о медиках скверу на Пискаревском проспекте присвоено название "Сад РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T17:42

2022-12-26T17:42

2022-12-26T17:51

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге с начала пандемии коронавируса умерли 112 медицинских работников, в память о медиках скверу на Пискаревском проспекте присвоено название "Сад Милосердия", сообщает пресс-служба администрации губернатора города. "По данным комитета по здравоохранению, с начала пандемии коронавируса заболели 47 766 медицинских работников. Умерли 112 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что скверу на Пискаревском проспекте, расположенному рядом с Клинической инфекционной больницей имени С.П. Боткина и Северо-Западным государственным медицинским университетом им. И.И. Мечникова, присвоено название "Сад Милосердия". Решение об этом принято Топонимической комиссией Петербурга в память о медработниках, умерших в пандемию. "Медики первыми приняли на себя удар и вступили в борьбу с опасной инфекцией. Рискуя жизнью и здоровьем, они сутками работали в "красных зонах", спасали и поддерживали больных. Их подвиг войдет в нашу историю", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Ранее сообщалось, что в 2021 году на Петроградской стороне рядом с Первым медицинским университетом имени И.П. Павлова был открыт мемориал в память о медиках, умерших в период пандемии COVID-19, - скульптуру "Печальный ангел".

https://ria.ru/20221220/kornavirus-1839895124.html

https://ria.ru/20221224/covid-19-1841027496.html

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Влада Копылова

здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии