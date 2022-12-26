17:42 26.12.2022 (обновлено: 17:51 26.12.2022)
В Петербурге с начала пандемии коронавируса умерли 112 медработников
В Петербурге с начала пандемии умерли 112 медработников, заболели COVID-19 более 47 тысяч
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге
Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге с начала пандемии коронавируса умерли 112 медицинских работников, в память о медиках скверу на Пискаревском проспекте присвоено название "Сад Милосердия", сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"По данным комитета по здравоохранению, с начала пандемии коронавируса заболели 47 766 медицинских работников. Умерли 112 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что скверу на Пискаревском проспекте, расположенному рядом с Клинической инфекционной больницей имени С.П. Боткина и Северо-Западным государственным медицинским университетом им. И.И. Мечникова, присвоено название "Сад Милосердия". Решение об этом принято Топонимической комиссией Петербурга в память о медработниках, умерших в пандемию.
"Медики первыми приняли на себя удар и вступили в борьбу с опасной инфекцией. Рискуя жизнью и здоровьем, они сутками работали в "красных зонах", спасали и поддерживали больных. Их подвиг войдет в нашу историю", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 2021 году на Петроградской стороне рядом с Первым медицинским университетом имени И.П. Павлова был открыт мемориал в память о медиках, умерших в период пандемии COVID-19, - скульптуру "Печальный ангел".