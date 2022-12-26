Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге с начала пандемии коронавируса умерли 112 медработников - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221226/koronavirus-1841475316.html
В Петербурге с начала пандемии коронавируса умерли 112 медработников
В Петербурге с начала пандемии коронавируса умерли 112 медработников - РИА Новости, 26.12.2022
В Петербурге с начала пандемии коронавируса умерли 112 медработников
В Санкт-Петербурге с начала пандемии коронавируса умерли 112 медицинских работников, в память о медиках скверу на Пискаревском проспекте присвоено название "Сад РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:42
2022-12-26T17:51
распространение коронавируса
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771828517_0:49:3554:2048_1920x0_80_0_0_3aabfdd3104042b8f082c81535b1052c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге с начала пандемии коронавируса умерли 112 медицинских работников, в память о медиках скверу на Пискаревском проспекте присвоено название "Сад Милосердия", сообщает пресс-служба администрации губернатора города. "По данным комитета по здравоохранению, с начала пандемии коронавируса заболели 47 766 медицинских работников. Умерли 112 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что скверу на Пискаревском проспекте, расположенному рядом с Клинической инфекционной больницей имени С.П. Боткина и Северо-Западным государственным медицинским университетом им. И.И. Мечникова, присвоено название "Сад Милосердия". Решение об этом принято Топонимической комиссией Петербурга в память о медработниках, умерших в пандемию. "Медики первыми приняли на себя удар и вступили в борьбу с опасной инфекцией. Рискуя жизнью и здоровьем, они сутками работали в "красных зонах", спасали и поддерживали больных. Их подвиг войдет в нашу историю", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Ранее сообщалось, что в 2021 году на Петроградской стороне рядом с Первым медицинским университетом имени И.П. Павлова был открыт мемориал в память о медиках, умерших в период пандемии COVID-19, - скульптуру "Печальный ангел".
https://ria.ru/20221220/kornavirus-1839895124.html
https://ria.ru/20221224/covid-19-1841027496.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771828517_549:0:3280:2048_1920x0_80_0_0_a2d563d88a2ed9ee57c2f563f846bd51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Александр Беглов, Санкт-Петербург, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
17:42 26.12.2022 (обновлено: 17:51 26.12.2022)
 
В Петербурге с начала пандемии коронавируса умерли 112 медработников

В Петербурге с начала пандемии умерли 112 медработников, заболели COVID-19 более 47 тысяч

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге
Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге с начала пандемии коронавируса умерли 112 медицинских работников, в память о медиках скверу на Пискаревском проспекте присвоено название "Сад Милосердия", сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"По данным комитета по здравоохранению, с начала пандемии коронавируса заболели 47 766 медицинских работников. Умерли 112 человек", - говорится в сообщении.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 08:21Распространение коронавируса
Российские ученые выявили закономерность появления новых коронавирусов
Отмечается, что скверу на Пискаревском проспекте, расположенному рядом с Клинической инфекционной больницей имени С.П. Боткина и Северо-Западным государственным медицинским университетом им. И.И. Мечникова, присвоено название "Сад Милосердия". Решение об этом принято Топонимической комиссией Петербурга в память о медработниках, умерших в пандемию.
"Медики первыми приняли на себя удар и вступили в борьбу с опасной инфекцией. Рискуя жизнью и здоровьем, они сутками работали в "красных зонах", спасали и поддерживали больных. Их подвиг войдет в нашу историю", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 2021 году на Петроградской стороне рядом с Первым медицинским университетом имени И.П. Павлова был открыт мемориал в память о медиках, умерших в период пандемии COVID-19, - скульптуру "Печальный ангел".
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря, 09:14Распространение коронавируса
США не устраивают выводы ВОЗ о причинах пандемии, заявили в Минобороны
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-ПетербургКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала