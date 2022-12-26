https://ria.ru/20221226/koreya-1841483726.html
Сеул может использовать ситуацию с дронами в своих целях, считает эксперт
Сеул может использовать ситуацию с дронами в своих целях, считает эксперт - РИА Новости, 26.12.2022
Сеул может использовать ситуацию с дронами в своих целях, считает эксперт
История с вторжением в воздушное пространство Южной Кореи северокорейских дронов отражает конфронтацию, которую Сеул, возможно, сознательно использует во... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:10
2022-12-26T18:10
2022-12-26T18:10
в мире
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. История с вторжением в воздушное пространство Южной Кореи северокорейских дронов отражает конфронтацию, которую Сеул, возможно, сознательно использует во внутриполитических целях, и она может сохраняться в последующие три-четыре года, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. По его мнению, КНДР "спокойно может демонстрировать силу, а Юн Сок Ёль получает повод обнулить политику своего предшественника Мун Чжэ Ина". "Юна вполне устраивает текущая конфронтация с КНДР при условии, что он будет просто держаться в определенном коридоре, поскольку понимает, что нормальных переговоров с Севером все равно не будет, так что можно шипеть и показывать когти", - пояснил Асмолов. "В ближайшие три-четыре гора уровень напряженности будет сохраняться, будут военные учения, причем каждая сторона станет говорить, что имеет на это право в ответ на провокации противника", - ожидает он. Эксперт отметил, что несмотря на нынешний шум вокруг дронов, Совет национальной безопасности Южной Кореи даже не собирался. "Фактически сейчас будет больше вопросов о том, почему дроны не перехватили, что стало с разбившимся штурмовиком", - сказал Асмолов. Он полагает, что инцидент дает больше почвы для политических споров внутри противоборствующих лагерей в самой Южной Корее. Ранее сообщалось, что пять северокорейских беспилотников в понедельник вторглись в воздушное пространство Южной Кореи со стороны военно-демаркационной линии. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения беспилотников. Южнокорейские военные с вертолетов выпустили по ним около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли сбить дроны. Поднятый в воздух штурмовик по какой-то причине разбился сразу после взлета в поле в южнокорейской провинции Канвондо, пилоты катапультировались. Сообщается также, что один из пяти беспилотников достиг окрестностей Сеула, после чего вернулся в КНДР. Еще четыре беспилотника исчезли с радаров военных и более не появлялись. Предполагается, что дроны находились в воздушном пространстве Южной Кореи пять-семь часов.
https://ria.ru/20221226/koreya-1841390175.html
https://ria.ru/20221226/koreya-1841325304.html
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_deb53c910f68a9a3443917b32e577206.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея
Сеул может использовать ситуацию с дронами в своих целях, считает эксперт
Эксперт Асмолов: Сеул может использовать ситуацию с БПЛА КНДР во внутриполитических целях
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. История с вторжением в воздушное пространство Южной Кореи северокорейских дронов отражает конфронтацию, которую Сеул, возможно, сознательно использует во внутриполитических целях, и она может сохраняться в последующие три-четыре года, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.
"(Южнокорейский президент) Юн Сок Ёль четко понимает, что если межкорейские отношения продолжат балансировать, серьезного удара, например разрыв отношений с Москвой или Пекином, не будет. Северяне будут заниматься демонстрацией силы, но это и Юг тоже может делать", - сказал эксперт.
По его мнению, КНДР "спокойно может демонстрировать силу, а Юн Сок Ёль получает повод обнулить политику своего предшественника Мун Чжэ Ина
".
"Юна вполне устраивает текущая конфронтация с КНДР при условии, что он будет просто держаться в определенном коридоре, поскольку понимает, что нормальных переговоров с Севером все равно не будет, так что можно шипеть и показывать когти", - пояснил Асмолов.
"В ближайшие три-четыре гора уровень напряженности будет сохраняться, будут военные учения, причем каждая сторона станет говорить, что имеет на это право в ответ на провокации противника", - ожидает он.
Эксперт отметил, что несмотря на нынешний шум вокруг дронов, Совет национальной безопасности Южной Кореи даже не собирался.
"Фактически сейчас будет больше вопросов о том, почему дроны не перехватили, что стало с разбившимся штурмовиком", - сказал Асмолов. Он полагает, что инцидент дает больше почвы для политических споров внутри противоборствующих лагерей в самой Южной Корее.
Ранее сообщалось, что пять северокорейских беспилотников в понедельник вторглись в воздушное пространство Южной Кореи со стороны военно-демаркационной линии. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения беспилотников. Южнокорейские военные с вертолетов выпустили по ним около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли сбить дроны. Поднятый в воздух штурмовик по какой-то причине разбился сразу после взлета в поле в южнокорейской провинции Канвондо, пилоты катапультировались.
Сообщается также, что один из пяти беспилотников достиг окрестностей Сеула, после чего вернулся в КНДР. Еще четыре беспилотника исчезли с радаров военных и более не появлялись. Предполагается, что дроны находились в воздушном пространстве Южной Кореи пять-семь часов.