https://ria.ru/20221226/koreya-1841483726.html

Сеул может использовать ситуацию с дронами в своих целях, считает эксперт

Сеул может использовать ситуацию с дронами в своих целях, считает эксперт - РИА Новости, 26.12.2022

Сеул может использовать ситуацию с дронами в своих целях, считает эксперт

История с вторжением в воздушное пространство Южной Кореи северокорейских дронов отражает конфронтацию, которую Сеул, возможно, сознательно использует во... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:10

2022-12-26T18:10

2022-12-26T18:10

в мире

южная корея

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. История с вторжением в воздушное пространство Южной Кореи северокорейских дронов отражает конфронтацию, которую Сеул, возможно, сознательно использует во внутриполитических целях, и она может сохраняться в последующие три-четыре года, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. По его мнению, КНДР "спокойно может демонстрировать силу, а Юн Сок Ёль получает повод обнулить политику своего предшественника Мун Чжэ Ина". "Юна вполне устраивает текущая конфронтация с КНДР при условии, что он будет просто держаться в определенном коридоре, поскольку понимает, что нормальных переговоров с Севером все равно не будет, так что можно шипеть и показывать когти", - пояснил Асмолов. "В ближайшие три-четыре гора уровень напряженности будет сохраняться, будут военные учения, причем каждая сторона станет говорить, что имеет на это право в ответ на провокации противника", - ожидает он. Эксперт отметил, что несмотря на нынешний шум вокруг дронов, Совет национальной безопасности Южной Кореи даже не собирался. "Фактически сейчас будет больше вопросов о том, почему дроны не перехватили, что стало с разбившимся штурмовиком", - сказал Асмолов. Он полагает, что инцидент дает больше почвы для политических споров внутри противоборствующих лагерей в самой Южной Корее. Ранее сообщалось, что пять северокорейских беспилотников в понедельник вторглись в воздушное пространство Южной Кореи со стороны военно-демаркационной линии. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения беспилотников. Южнокорейские военные с вертолетов выпустили по ним около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли сбить дроны. Поднятый в воздух штурмовик по какой-то причине разбился сразу после взлета в поле в южнокорейской провинции Канвондо, пилоты катапультировались. Сообщается также, что один из пяти беспилотников достиг окрестностей Сеула, после чего вернулся в КНДР. Еще четыре беспилотника исчезли с радаров военных и более не появлялись. Предполагается, что дроны находились в воздушном пространстве Южной Кореи пять-семь часов.

https://ria.ru/20221226/koreya-1841390175.html

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южная корея

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, южная корея