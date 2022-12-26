https://ria.ru/20221226/koreya-1841356655.html

Южная Корея сделала около ста выстрелов по беспилотникам КНДР

Южная Корея сделала около ста выстрелов по беспилотникам КНДР - РИА Новости, 26.12.2022

Южная Корея сделала около ста выстрелов по беспилотникам КНДР

Южнокорейские военные в течение семи часов не смогли сбить ни одного из пяти беспилотников, прилетевших со стороны КНДР, сообщило агентство Yonhap. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:41

2022-12-26T12:41

2022-12-26T15:42

в мире

южная корея

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СЕУЛ, 26 дек — РИА Новости. Южнокорейские военные в течение семи часов не смогли сбить ни одного из пяти беспилотников, прилетевших со стороны КНДР, сообщило агентство Yonhap.После того как радары засекли дроны возле западного побережья острова Канхвадо, поднятые в воздух вертолеты сделали около 100 безуспешных выстрелов из 20-миллиметровых пушек.Также указывается, что военные произвели предупредительные выстрелы в направлении КНДР, предположив, что там находятся операторы дронов.В понедельник утром пять беспилотников прилетели в Южную Корею со стороны КНДР. Один дрон приблизился к северному району Сеульской столичной агломерации. Военные считают инцидент "явной провокацией".Из-за чрезвычайной ситуации в аэропортах Инчхон и Кипмхо примерно на час задержали гражданские рейсы.Кроме того, в ходе инцидента разбился штурмовик ВВС Южной Кореи KA-1, оба пилота благополучно катапультировались.Южнокорейская армия в ответ направила беспилотные разведывательные аппараты в прилегающие районы Северной Кореи, где произвела в том числе съемку основной военной инфраструктуры КНДР.

https://ria.ru/20221226/koreya-1841390175.html

https://ria.ru/20221226/drony-1841375018.html

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, южная корея