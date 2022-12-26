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Южная Корея сделала около ста выстрелов по беспилотникам КНДР - РИА Новости, 26.12.2022
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Южная Корея сделала около ста выстрелов по беспилотникам КНДР
Южная Корея сделала около ста выстрелов по беспилотникам КНДР - РИА Новости, 26.12.2022
Южная Корея сделала около ста выстрелов по беспилотникам КНДР
Южнокорейские военные в течение семи часов не смогли сбить ни одного из пяти беспилотников, прилетевших со стороны КНДР, сообщило агентство Yonhap. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:41
2022-12-26T15:42
в мире
южная корея
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СЕУЛ, 26 дек — РИА Новости. Южнокорейские военные в течение семи часов не смогли сбить ни одного из пяти беспилотников, прилетевших со стороны КНДР, сообщило агентство Yonhap.После того как радары засекли дроны возле западного побережья острова Канхвадо, поднятые в воздух вертолеты сделали около 100 безуспешных выстрелов из 20-миллиметровых пушек.Также указывается, что военные произвели предупредительные выстрелы в направлении КНДР, предположив, что там находятся операторы дронов.В понедельник утром пять беспилотников прилетели в Южную Корею со стороны КНДР. Один дрон приблизился к северному району Сеульской столичной агломерации. Военные считают инцидент "явной провокацией".Из-за чрезвычайной ситуации в аэропортах Инчхон и Кипмхо примерно на час задержали гражданские рейсы.Кроме того, в ходе инцидента разбился штурмовик ВВС Южной Кореи KA-1, оба пилота благополучно катапультировались.Южнокорейская армия в ответ направила беспилотные разведывательные аппараты в прилегающие районы Северной Кореи, где произвела в том числе съемку основной военной инфраструктуры КНДР.
https://ria.ru/20221226/koreya-1841390175.html
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в мире, южная корея
В мире, Южная Корея
12:41 26.12.2022 (обновлено: 15:42 26.12.2022)
 
Южная Корея сделала около ста выстрелов по беспилотникам КНДР

Yonhap: военные Южной Кореи около ста раз выстрелили по дронам из КНДР, но не сбили их

© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи. Архивное фото
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СЕУЛ, 26 дек — РИА Новости. Южнокорейские военные в течение семи часов не смогли сбить ни одного из пяти беспилотников, прилетевших со стороны КНДР, сообщило агентство Yonhap.
После того как радары засекли дроны возле западного побережья острова Канхвадо, поднятые в воздух вертолеты сделали около 100 безуспешных выстрелов из 20-миллиметровых пушек.
"Мы приняли ответные меры в таких рамках, чтобы не причинить ущерба нашим гражданам", — заявил источник агентства в южнокорейской армии.
Также указывается, что военные произвели предупредительные выстрелы в направлении КНДР, предположив, что там находятся операторы дронов.
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 13:43
Южная Корея произвела ответную съемку основных военных объектов в КНДР
В понедельник утром пять беспилотников прилетели в Южную Корею со стороны КНДР. Один дрон приблизился к северному району Сеульской столичной агломерации. Военные считают инцидент "явной провокацией".
Из-за чрезвычайной ситуации в аэропортах Инчхон и Кипмхо примерно на час задержали гражданские рейсы.
Кроме того, в ходе инцидента разбился штурмовик ВВС Южной Кореи KA-1, оба пилота благополучно катапультировались.
Южнокорейская армия в ответ направила беспилотные разведывательные аппараты в прилегающие районы Северной Кореи, где произвела в том числе съемку основной военной инфраструктуры КНДР.
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 13:15
Южнокорейские военные не смогли сбить дроны КНДР
 
В миреЮжная Корея
 
 
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