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Южная Корея заявила о появлении беспилотников из КНДР в окрестностях Сеула - РИА Новости, 26.12.2022
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Южная Корея заявила о появлении беспилотников из КНДР в окрестностях Сеула
Южная Корея заявила о появлении беспилотников из КНДР в окрестностях Сеула - РИА Новости, 26.12.2022
Южная Корея заявила о появлении беспилотников из КНДР в окрестностях Сеула
Неопознанные объекты, предположительно, северокорейские дроны, пересекли демаркационную линию, разделяющую две Кореи, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:39
2022-12-26T14:05
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СЕУЛ, 26 дек — РИА Новости. Неопознанные объекты, предположительно, северокорейские дроны, пересекли демаркационную линию, разделяющую две Кореи, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военных.По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, вооруженные силы зафиксировали множество целей в приграничных районах провинции Кенгидо в 10:25 (4:25 мск).Объекты обнаружили в Гимпхо, на острове Канхва и в Пхаджу. Рейсы в аэропортах Инчхон и Гимпхо временно остановили.Дроны проникли на территорию Южной Кореи вплоть до окрестностей Сеула, который находится недалеко от границы.На уничтожение целей направили истребители и ударные вертолеты.Заведующий военными операциями Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сын О заявил, что Сеул рассматривает произошедшее как провокацию.По информации Yonhap, один дрон вернулся на территорию КНДР, еще четыре пропали с радаров. Таким образом, ни один из пяти аппаратов не удалось сбить, несмотря на то, что южнокорейские военные сделали около 100 выстрелов.Южная Корея обнаруживала северокорейских беспилотные летательные аппараты в 2014 и 2017 годах.
https://ria.ru/20221226/bespilotniki-1841349229.html
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в мире
В мире
10:39 26.12.2022 (обновлено: 14:05 26.12.2022)
 
Южная Корея заявила о появлении беспилотников из КНДР в окрестностях Сеула

Агентство Yonhap сообщило о пересечении границы Южной Кореи северокорейскими дронами

© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEЮжнокорейские военные в районе границы с КНДР
Южнокорейские военные в районе границы с КНДР - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
Южнокорейские военные в районе границы с КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 26 дек — РИА Новости. Неопознанные объекты, предположительно, северокорейские дроны, пересекли демаркационную линию, разделяющую две Кореи, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военных.
По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, вооруженные силы зафиксировали множество целей в приграничных районах провинции Кенгидо в 10:25 (4:25 мск).
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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Объекты обнаружили в Гимпхо, на острове Канхва и в Пхаджу. Рейсы в аэропортах Инчхон и Гимпхо временно остановили.
Дроны проникли на территорию Южной Кореи вплоть до окрестностей Сеула, который находится недалеко от границы.
На уничтожение целей направили истребители и ударные вертолеты.
Заведующий военными операциями Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сын О заявил, что Сеул рассматривает произошедшее как провокацию.

"Малые северокорейские беспилотники (размером. — Прим. ред.) два метра, один из них подлетел к северному району столичной агломерации, остальные четыре совершали полет в районе острова Канхвадо. Наши военные мгновенно отреагировали в рамках права на самооборону", — заявил он.

По информации Yonhap, один дрон вернулся на территорию КНДР, еще четыре пропали с радаров. Таким образом, ни один из пяти аппаратов не удалось сбить, несмотря на то, что южнокорейские военные сделали около 100 выстрелов.
Южная Корея обнаруживала северокорейских беспилотные летательные аппараты в 2014 и 2017 годах.
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