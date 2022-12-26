https://ria.ru/20221226/koreya-1841302344.html

Южная Корея заявила о появлении беспилотников из КНДР в окрестностях Сеула

Южная Корея заявила о появлении беспилотников из КНДР в окрестностях Сеула - РИА Новости, 26.12.2022

Южная Корея заявила о появлении беспилотников из КНДР в окрестностях Сеула

Неопознанные объекты, предположительно, северокорейские дроны, пересекли демаркационную линию, разделяющую две Кореи, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T10:39

2022-12-26T10:39

2022-12-26T14:05

в мире

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СЕУЛ, 26 дек — РИА Новости. Неопознанные объекты, предположительно, северокорейские дроны, пересекли демаркационную линию, разделяющую две Кореи, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военных.По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, вооруженные силы зафиксировали множество целей в приграничных районах провинции Кенгидо в 10:25 (4:25 мск).Объекты обнаружили в Гимпхо, на острове Канхва и в Пхаджу. Рейсы в аэропортах Инчхон и Гимпхо временно остановили.Дроны проникли на территорию Южной Кореи вплоть до окрестностей Сеула, который находится недалеко от границы.На уничтожение целей направили истребители и ударные вертолеты.Заведующий военными операциями Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сын О заявил, что Сеул рассматривает произошедшее как провокацию.По информации Yonhap, один дрон вернулся на территорию КНДР, еще четыре пропали с радаров. Таким образом, ни один из пяти аппаратов не удалось сбить, несмотря на то, что южнокорейские военные сделали около 100 выстрелов.Южная Корея обнаруживала северокорейских беспилотные летательные аппараты в 2014 и 2017 годах.

https://ria.ru/20221226/bespilotniki-1841349229.html

https://ria.ru/20221226/krushenie-1841270799.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире