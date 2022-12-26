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Медведев стал первым замом главы Военно-промышленной комиссии
Медведев стал первым замом главы Военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 26.12.2022
Медведев стал первым замом главы Военно-промышленной комиссии
Президент России Владимир Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии (ВПК) заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, соответствующий указ... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:37
2022-12-26T17:37
2022-12-26T22:33
политика
дмитрий медведев
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии (ВПК) заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.Медведев занял введенный российским лидером пост первого зампреда ВПК.Как следует из указа, первый заместитель будет наделен правом вместо председателя самостоятельно проводить заседания органа.Путин также включил в комиссию главу МЧС Александра Куренкова и исключил из нее бывшего главу ФАС Игоря Артемьева.Указ вступил в силу со дня подписания.В начале декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Тюлина председателем научно-технического совета Военно-промышленной комиссии — зампредом коллегии ВПК. Тюлин ранее был гендиректором холдинга "Российские космические системы", занимающегося космическим приборостроением. В октябре этого года переведен в коллегию ВПК при российском правительстве.Военно-промышленная комиссия — постоянно действующий орган, который был создан для организации госполитики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны, безопасности страны и правоохранительной деятельности. Ее возглавляет президент страны Владимир Путин.
https://ria.ru/20221221/putin-1840265299.html
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политика, дмитрий медведев, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф, россия
Политика, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ, Россия
17:37 26.12.2022 (обновлено: 22:33 26.12.2022)
Медведев стал первым замом главы Военно-промышленной комиссии
Путин назначил Медведева на пост своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии