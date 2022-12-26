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В Омске нашли кокошник сестры Николая II
В Омске нашли кокошник сестры Николая II - РИА Новости, 26.12.2022
В Омске нашли кокошник сестры Николая II
В фондах Омского историко-краеведческого музея нашли кокошник сестры Николая II Великой Княгини Ксении Александровны, сообщается на сайте министерства культуры... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:10
2022-12-26T17:10
2022-12-26T17:10
культура
новости культуры
николай ii
омск
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В фондах Омского историко-краеведческого музея нашли кокошник сестры Николая II Великой Княгини Ксении Александровны, сообщается на сайте министерства культуры Омской области. Предположение, что головной убор принадлежит именно ей сделал искусствовед и художник Андрей Боровский. Он сопоставил украшение и фото, сделанное в Зимнем дворце в 1903 году во время бала-маскарада в честь 290-летия правления Романовых.Темой мероприятия стало "допетровское время". "Вся знать явилась на бал в костюмах бояр и стрельцов, а дамы — в расшитых жемчугами и самоцветами сарафанах и кокошниках", — поясняется в публикации. Каждый костюм был сшит по эскизам Сергея Соломко с привлечением консультантов. Лучшие фотографы того времени сделали портреты гостей. Снимки собрали в альбом, экземпляры которого продавались за большую сумму с целью благотворительности.В Сибирь кокошник Великой Княгини попал в 1927 году. Его передали из Ленинградского отделения государственного музейного фонда.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, николай ii, омск
Культура, Новости культуры, Николай II, Омск
В Омске нашли кокошник сестры Николая II
В фондах Омского музея нашли кокошник Великой Княгини Ксении Александровны
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
В фондах Омского историко-краеведческого музея нашли кокошник сестры Николая II Великой Княгини Ксении Александровны, сообщается
на сайте министерства культуры Омской области.
Предположение, что головной убор принадлежит именно ей сделал искусствовед и художник Андрей Боровский. Он сопоставил украшение и фото, сделанное в Зимнем дворце в 1903 году во время бала-маскарада в честь 290-летия правления Романовых.
Темой мероприятия стало "допетровское время".
"Вся знать явилась на бал в костюмах бояр и стрельцов, а дамы — в расшитых жемчугами и самоцветами сарафанах и кокошниках", — поясняется в публикации. Каждый костюм был сшит по эскизам Сергея Соломко с привлечением консультантов.
Лучшие фотографы того времени сделали портреты гостей. Снимки собрали в альбом, экземпляры которого продавались за большую сумму с целью благотворительности.
В Сибирь кокошник Великой Княгини попал в 1927 году. Его передали из Ленинградского отделения государственного музейного фонда.