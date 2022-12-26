https://ria.ru/20221226/kokshnik-1841440919.html

В Омске нашли кокошник сестры Николая II

В Омске нашли кокошник сестры Николая II - РИА Новости, 26.12.2022

В Омске нашли кокошник сестры Николая II

В фондах Омского историко-краеведческого музея нашли кокошник сестры Николая II Великой Княгини Ксении Александровны, сообщается на сайте министерства культуры... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T17:10

2022-12-26T17:10

2022-12-26T17:10

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николай ii

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В фондах Омского историко-краеведческого музея нашли кокошник сестры Николая II Великой Княгини Ксении Александровны, сообщается на сайте министерства культуры Омской области. Предположение, что головной убор принадлежит именно ей сделал искусствовед и художник Андрей Боровский. Он сопоставил украшение и фото, сделанное в Зимнем дворце в 1903 году во время бала-маскарада в честь 290-летия правления Романовых.Темой мероприятия стало "допетровское время". "Вся знать явилась на бал в костюмах бояр и стрельцов, а дамы — в расшитых жемчугами и самоцветами сарафанах и кокошниках", — поясняется в публикации. Каждый костюм был сшит по эскизам Сергея Соломко с привлечением консультантов. Лучшие фотографы того времени сделали портреты гостей. Снимки собрали в альбом, экземпляры которого продавались за большую сумму с целью благотворительности.В Сибирь кокошник Великой Княгини попал в 1927 году. Его передали из Ленинградского отделения государственного музейного фонда.

https://ria.ru/20221217/kartina-1839094316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, николай ii, омск