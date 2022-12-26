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Судьба Мэй Маск, детство Уилла Смита и самопознание: лучшие книги в подарок - РИА Новости, 26.12.2022
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Судьба Мэй Маск, детство Уилла Смита и самопознание: лучшие книги в подарок
Судьба Мэй Маск, детство Уилла Смита и самопознание: лучшие книги в подарок - РИА Новости, 26.12.2022
Судьба Мэй Маск, детство Уилла Смита и самопознание: лучшие книги в подарок
Книги разных жанров – всегда беспроигрышный подарок к Новому Году. На полках книжных магазинов можно найти огромное число разных изданий, от классики до... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:09
2022-12-26T19:33
культпоход
уилл смит
психология
илон маск
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Книги разных жанров – всегда беспроигрышный подарок к Новому Году. На полках книжных магазинов можно найти огромное число разных изданий, от классики до современной литературы, от исторических исследований до трудов по психологии. РИА Новости выбрало книги издательства "Бомбора", которые расскажут вдохновляющие истории известных людей и помогут читателям обрести душевное равновесие.Книга-медитация о бережном отношении к себеИздание "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" Ольги Примаченко уже стало бестселлером. С момента его первого выхода в 2020 году продано уже более 400 тысяч экземпляров. Автор называет свою работу "книгой-медитацией" и посвящает ее тем, кто долго не обращал внимание на свои желания, сдерживал чувства и эмоции, но теперь, наконец, хочет жить в мире с собой. Ольга Примаченко – журналист и блогер, автор ютуб-программы по психологии. Она признается, что в жизни сама пережила непростой период несколько лет назад: развод с мужем, смена работы и привычного образа жизни стали поводом для достижения новых целей.Автор дает читателям очень конкретные советы: как научиться расставлять приоритеты, уважать свой труд и назначать цену за свою работу, не зависеть от мнения других, укреплять внутренний стержень. Она считает, что этот текст можно открывать и начинать читать на любой странице. Примаченко предлагает читателям устроить для себя специальный 31-дневный марафон – в последней главе книги можно найти задания на каждый день.Книга-тренинг о том, что значит в жизни "брать и давать"Татьяна Мужицкая – психолог с тридцатилетнем стажем работы. В своей новой книге "Брать, давать и наслаждаться. Как оставаться в ресурсе, что бы с вами ни происходило" она делится с читателями практиками, которые должны помогать читателю оставаться в ладу с собой и окружающим миром. Основной принцип, который проповедует автор, – это простая формула "брать+давать+наслаждаться".По замыслу писательницы, за каждым из этих трех слов стоит система психологических практик, с помощью которых можно изучать самих себя, близких и окружающее нас пространство. Это поможет черпать в неожиданных и доступных мелочах массу энергии для жизни и счастья. В основе лежит два правила: "если предлагают — бери" и "если хочешь и можешь — давай". Важно не брать чужое и не отдавать лишнее, – уверена автор.В каждой главе читатели найдут практические задания, которые психолог советует выполнять по мере чтения. Самостоятельная работа с книгой, уверена Мужицкая, поможет найти ответ на многие вопросы и научит радоваться самым простым вещам.Книга-биография известного актераВозможно, для многих автобиография известного актера Уилла Смита – "Will" – будет настоящим открытием. Актер без прикрас рассказывает историю своей жизни. "Я всегда считал себя трусом. Большая часть моих детских воспоминаний так или иначе связана со страхом: я боялся других детей, боялся покалечиться, боялся опозориться, боялся, что меня будут считать слабаком" – именно так начинает свою исповедь звезда Голливуда.О страхе Уилл Смит знает не понаслышке: детство в опасном районе Филадельфии, побои отца, слезы матери. Актер рассказывает о сложных отношениях с отцом, о периоде своего взросления, головокружительной карьере и непростой личной жизни. Смелая и откровенная история написана Смитом в соавторстве с Марком Мэнсоном, автором многомиллионного бестселлера "Тонкое искусство пофигизма". Обложку книги разработал художник-визуалист из Нового Орлеана Брендан "Bmike" Одумс."По какой-то причине Бог поместил все прекрасные вещи в жизни позади наших самых больших страхов. Если мы не готовы оказаться лицом к лицу с тем, что больше всего нас пугает, перейти невидимую границу ужаса, мы не сможем испытать лучшее, что может предложить жизнь", – уверен известный актер.Книга-руководство по практике чунсувонКнигу "Иди туда, где трудно. Семь шагов для обретения внутренней силы" написала доктор Тэюн Ким — великий мастер боевых искусств, писательница и мотивационный спикер. Она начала тренироваться в возрасте семи лет, нарушив тысячелетнюю традицию, запрещавшую девочкам в Южной Корее изучать боевые искусства. Несмотря ни на что, Тэюн Ким стала первым мастером боевых искусств в Корее и получила известность во всем мире.В качестве главного тренера она привела первую в истории американскую женскую команду по тхэквондо к золотой медали на международных играх в Сеуле и сделала все для того, чтобы женщины участвовали в соревнованиях по боевым искусствам в рамках Олимпийских игр. Доктор Ким основала собственную школу боевых искусств в Сан-Франциско, а также основала и возглавила ведущую технологическую компанию в Кремниевой долине и получила множество наград за выдающиеся достижения в гуманитарной сфере.Впрочем, искусство чунсувон, о котором говорится в книге – это не спорт, а комплекс принципов и практик, помогающих развивать тело, разум и дух. Духовные аспекты этой практики неотделимы от поддержания хорошей физической формы. Цель искусства чунсувон — дать практические инструменты, благодаря которым можно взглянуть на себя с разных сторон, увидеть, оценить и начать развивать свой жизененный потенциал.Книга – вдохновляющая история жизниВ своей первой книги "Женщина, у которой есть план" Мэй Маск рассказывает непростую историю своей жизни. Сегодня она – модель, красивая и успешная женщина, мать известного предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Ей 74 года, она снимается для обложек журналов, читает лекции по диетологии и наслаждается жизнью.Однако, 40 лет назад, разведясь с мужем, она осталась с тремя маленькими детьми и почти без средств к существованию. В книге она вспоминает, как переезжала с одного континента на другой, убирала, стирала, несколько раз сбрасывала вес с отметки в 93 килограмма, училась и много работала. И всегда в голове у нее был план. А если план рушился, то появлялся следующий. Она не только рассказывает историю своей жизни, но и с удовольствием дает множество полезных советов о том, как сохранить здоровье и красоту, быть стильной и уверенной, оставаться хорошей матерью и при этом строить карьеру, а главное – принимать себя и любить жизнь в любом возрасте. В России продано уже 150 тысяч экземпляров книги.
https://ria.ru/20221223/teatrymoskvy-1840757036.html
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культпоход, уилл смит, психология, илон маск
Культпоход, Уилл Смит, Психология, Илон Маск
14:09 26.12.2022 (обновлено: 19:33 26.12.2022)
 

Судьба Мэй Маск, детство Уилла Смита и самопознание: лучшие книги в подарок

© Фото : предоставлено издательством "Бомбора"Книги издательства "Бомбора"
Книги издательства Бомбора - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : предоставлено издательством "Бомбора"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Книги разных жанров – всегда беспроигрышный подарок к Новому Году. На полках книжных магазинов можно найти огромное число разных изданий, от классики до современной литературы, от исторических исследований до трудов по психологии. РИА Новости выбрало книги издательства "Бомбора", которые расскажут вдохновляющие истории известных людей и помогут читателям обрести душевное равновесие.

Книга-медитация о бережном отношении к себе

© Фото : предоставлено издательством "Бомбора"Обложка книги "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя"
Обложка книги К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : предоставлено издательством "Бомбора"
Обложка книги "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя"
Издание "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" Ольги Примаченко уже стало бестселлером. С момента его первого выхода в 2020 году продано уже более 400 тысяч экземпляров. Автор называет свою работу "книгой-медитацией" и посвящает ее тем, кто долго не обращал внимание на свои желания, сдерживал чувства и эмоции, но теперь, наконец, хочет жить в мире с собой. Ольга Примаченко – журналист и блогер, автор ютуб-программы по психологии. Она признается, что в жизни сама пережила непростой период несколько лет назад: развод с мужем, смена работы и привычного образа жизни стали поводом для достижения новых целей.
Автор дает читателям очень конкретные советы: как научиться расставлять приоритеты, уважать свой труд и назначать цену за свою работу, не зависеть от мнения других, укреплять внутренний стержень. Она считает, что этот текст можно открывать и начинать читать на любой странице. Примаченко предлагает читателям устроить для себя специальный 31-дневный марафон – в последней главе книги можно найти задания на каждый день.

Книга-тренинг о том, что значит в жизни "брать и давать"

© Фото : предоставлено издательством "Бомбора"Обложка книги "Брать, давать и наслаждаться. Как оставаться в ресурсе, что бы с вами ни происходило"
Обложка книги Брать, давать и наслаждаться. Как оставаться в ресурсе, что бы с вами ни происходило - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : предоставлено издательством "Бомбора"
Обложка книги "Брать, давать и наслаждаться. Как оставаться в ресурсе, что бы с вами ни происходило"
Татьяна Мужицкая – психолог с тридцатилетнем стажем работы. В своей новой книге "Брать, давать и наслаждаться. Как оставаться в ресурсе, что бы с вами ни происходило" она делится с читателями практиками, которые должны помогать читателю оставаться в ладу с собой и окружающим миром. Основной принцип, который проповедует автор, – это простая формула "брать+давать+наслаждаться".
По замыслу писательницы, за каждым из этих трех слов стоит система психологических практик, с помощью которых можно изучать самих себя, близких и окружающее нас пространство. Это поможет черпать в неожиданных и доступных мелочах массу энергии для жизни и счастья. В основе лежит два правила: "если предлагают — бери" и "если хочешь и можешь — давай". Важно не брать чужое и не отдавать лишнее, – уверена автор.
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В каждой главе читатели найдут практические задания, которые психолог советует выполнять по мере чтения. Самостоятельная работа с книгой, уверена Мужицкая, поможет найти ответ на многие вопросы и научит радоваться самым простым вещам.

Книга-биография известного актера

© Фото : предоставлено издательством "Бомбора"Обложка книги "Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда"
Обложка книги Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : предоставлено издательством "Бомбора"
Обложка книги "Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда"
Возможно, для многих автобиография известного актера Уилла Смита – "Will" – будет настоящим открытием. Актер без прикрас рассказывает историю своей жизни. "Я всегда считал себя трусом. Большая часть моих детских воспоминаний так или иначе связана со страхом: я боялся других детей, боялся покалечиться, боялся опозориться, боялся, что меня будут считать слабаком" – именно так начинает свою исповедь звезда Голливуда.
О страхе Уилл Смит знает не понаслышке: детство в опасном районе Филадельфии, побои отца, слезы матери. Актер рассказывает о сложных отношениях с отцом, о периоде своего взросления, головокружительной карьере и непростой личной жизни. Смелая и откровенная история написана Смитом в соавторстве с Марком Мэнсоном, автором многомиллионного бестселлера "Тонкое искусство пофигизма". Обложку книги разработал художник-визуалист из Нового Орлеана Брендан "Bmike" Одумс.
"По какой-то причине Бог поместил все прекрасные вещи в жизни позади наших самых больших страхов. Если мы не готовы оказаться лицом к лицу с тем, что больше всего нас пугает, перейти невидимую границу ужаса, мы не сможем испытать лучшее, что может предложить жизнь", – уверен известный актер.

Книга-руководство по практике чунсувон

© Фото : предоставлено издательством "Бомбора"Обложка книги "Иди туда, где трудно. 7 шагов для обретения внутренней силы"
Обложка книги Иди туда, где трудно. 7 шагов для обретения внутренней силы - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : предоставлено издательством "Бомбора"
Обложка книги "Иди туда, где трудно. 7 шагов для обретения внутренней силы"
Книгу "Иди туда, где трудно. Семь шагов для обретения внутренней силы" написала доктор Тэюн Ким — великий мастер боевых искусств, писательница и мотивационный спикер. Она начала тренироваться в возрасте семи лет, нарушив тысячелетнюю традицию, запрещавшую девочкам в Южной Корее изучать боевые искусства. Несмотря ни на что, Тэюн Ким стала первым мастером боевых искусств в Корее и получила известность во всем мире.
В качестве главного тренера она привела первую в истории американскую женскую команду по тхэквондо к золотой медали на международных играх в Сеуле и сделала все для того, чтобы женщины участвовали в соревнованиях по боевым искусствам в рамках Олимпийских игр. Доктор Ким основала собственную школу боевых искусств в Сан-Франциско, а также основала и возглавила ведущую технологическую компанию в Кремниевой долине и получила множество наград за выдающиеся достижения в гуманитарной сфере.
Сад ЭрмитажТеатр Новая опера в московском городском саду Эрмитаж - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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Оперные премьеры, перевернутые концерты: Крещенский фестиваль в Новой ОпереВ московской Новой Опере в январе пройдет Крещенский фестиваль – одно из главных событий театра, посвященное его основателю Евгению Колобову.
Впрочем, искусство чунсувон, о котором говорится в книге – это не спорт, а комплекс принципов и практик, помогающих развивать тело, разум и дух. Духовные аспекты этой практики неотделимы от поддержания хорошей физической формы. Цель искусства чунсувон — дать практические инструменты, благодаря которым можно взглянуть на себя с разных сторон, увидеть, оценить и начать развивать свой жизененный потенциал.

Книга – вдохновляющая история жизни

© Фото : предоставлено издательством "Бомбора"Обложка книги "Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни"
Обложка книги Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : предоставлено издательством "Бомбора"
Обложка книги "Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни"
В своей первой книги "Женщина, у которой есть план" Мэй Маск рассказывает непростую историю своей жизни. Сегодня она – модель, красивая и успешная женщина, мать известного предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Ей 74 года, она снимается для обложек журналов, читает лекции по диетологии и наслаждается жизнью.
Однако, 40 лет назад, разведясь с мужем, она осталась с тремя маленькими детьми и почти без средств к существованию. В книге она вспоминает, как переезжала с одного континента на другой, убирала, стирала, несколько раз сбрасывала вес с отметки в 93 килограмма, училась и много работала. И всегда в голове у нее был план. А если план рушился, то появлялся следующий. Она не только рассказывает историю своей жизни, но и с удовольствием дает множество полезных советов о том, как сохранить здоровье и красоту, быть стильной и уверенной, оставаться хорошей матерью и при этом строить карьеру, а главное – принимать себя и любить жизнь в любом возрасте. В России продано уже 150 тысяч экземпляров книги.
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КультпоходУилл СмитПсихологияИлон Маск
 
 
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