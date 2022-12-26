https://ria.ru/20221226/kitay-1841278059.html
Советский Союз имеет особое значение для Китая, заявил посол
Советский Союз имеет особое значение для Китая, заявил посол - РИА Новости, 26.12.2022
Советский Союз имеет особое значение для Китая, заявил посол
Советский Союз имеет особое значение для КНР, китайский народ никогда не забудет искренней помощи СССР, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:35
2022-12-26T08:35
2022-12-26T10:53
в мире
чжан ханьхуэй
китай
ссср
россия-китай: главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766131083_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_e9f03406d32241d10dbbcc68f9707623.jpg
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Советский Союз имеет особое значение для КНР, китайский народ никогда не забудет искренней помощи СССР, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Советский Союз имеет особое значение для Китая. Раскаты орудийных выстрелов Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм. Советский Союз помог создать КПК и подготовил многочисленные кадры для развития партии", - сказал посол в преддверии 100-летия образования СССР. Он отметил, что СССР был первым в мире социалистическим государством, его создание "положило конец безраздельному господству капитализма и объявило всему миру, что социализм превратился из идеала в реальность". Рождение СССР привело к огромным переменам в структуре международных отношений, вдохновило пролетарские революции в мире и национально-освободительное движение угнетенных народов, способствовало распространению марксизма-ленинизма в мире и внесло неоценимый вклад в дело победы мира над фашизмом. Посол подчеркнул, что после образования Китайской Народной Республики в 1949 году СССР первым признал новое государство и установил с ним дипотношения, затем заключил с Китаем договор о дружбе и взаимной помощи, оказал ему помощь в реализации 156 проектов и помог заложить основы национальной промышленности. В годы борьбы с японским милитаризмом СССР направлял в Китай добровольческие авиаподразделения, а также отправил войска на северо-восток Китая для разгрома японской Квантунской армии. "Китайский народ никогда не забудет искренней помощи советского народа. После окончания Второй мировой войны в 68 городах девяти провинций Китая были созданы более ста памятников, стел, мемориальных комплексов, посвященных советским воинам. Все они находятся в хорошем состоянии", - сказал Чжан Ханьхуэй. По словам посла, СССР оказал глубокое влияние на миропорядок и развитие международных отношений, оставил глубокий и долговечный след в истории. Изучение советской истории, обобщение ее исторического опыта и уроков имеет особое значение для развития китайско-российских отношений. "Именно благодаря усвоению опыта и уроков советской истории, с учетом опыта китайско-советских отношениях прошлых лет, сегодня мы видим такое большое развитие китайско-российских отношений, а всестороннее стратегическое сотрудничество Китая и России может быть таким глубоким и устойчивым", - добавил он. 30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.
https://ria.ru/20210607/kitay-1736011550.html
https://ria.ru/20221215/afrika-1838778765.html
китай
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766131083_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_1ca9e4717b8a35a1b4ea479cb16235f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чжан ханьхуэй, китай, ссср
В мире, Чжан Ханьхуэй, Китай, СССР, Россия-Китай: Главное
08:35 26.12.2022 (обновлено: 10:53 26.12.2022)
Советский Союз имеет особое значение для Китая, заявил посол
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй: Советский Союз имеет особое значение для Пекина
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Советский Союз имеет особое значение для КНР, китайский народ никогда не забудет искренней помощи СССР, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Советский Союз имеет особое значение для Китая. Раскаты орудийных выстрелов Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм. Советский Союз помог создать КПК и подготовил многочисленные кадры для развития партии", - сказал посол в преддверии 100-летия образования СССР.
Он отметил, что СССР был первым в мире социалистическим государством, его создание "положило конец безраздельному господству капитализма и объявило всему миру, что социализм превратился из идеала в реальность". Рождение СССР привело к огромным переменам в структуре международных отношений, вдохновило пролетарские революции в мире и национально-освободительное движение угнетенных народов, способствовало распространению марксизма-ленинизма в мире и внесло неоценимый вклад в дело победы мира над фашизмом.
Посол подчеркнул, что после образования Китайской Народной Республики в 1949 году СССР первым признал новое государство и установил с ним дипотношения, затем заключил с Китаем договор о дружбе и взаимной помощи, оказал ему помощь в реализации 156 проектов и помог заложить основы национальной промышленности. В годы борьбы с японским милитаризмом СССР направлял в Китай добровольческие авиаподразделения, а также отправил войска на северо-восток Китая для разгрома японской Квантунской армии.
"Китайский народ никогда не забудет искренней помощи советского народа. После окончания Второй мировой войны в 68 городах девяти провинций Китая были созданы более ста памятников, стел, мемориальных комплексов, посвященных советским воинам. Все они находятся в хорошем состоянии", - сказал Чжан Ханьхуэй.
По словам посла, СССР оказал глубокое влияние на миропорядок и развитие международных отношений, оставил глубокий и долговечный след в истории. Изучение советской истории, обобщение ее исторического опыта и уроков имеет особое значение для развития китайско-российских отношений. "Именно благодаря усвоению опыта и уроков советской истории, с учетом опыта китайско-советских отношениях прошлых лет, сегодня мы видим такое большое развитие китайско-российских отношений, а всестороннее стратегическое сотрудничество Китая и России может быть таким глубоким и устойчивым", - добавил он.
30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.