https://ria.ru/20221226/kitay-1841278059.html

Советский Союз имеет особое значение для Китая, заявил посол

Советский Союз имеет особое значение для Китая, заявил посол - РИА Новости, 26.12.2022

Советский Союз имеет особое значение для Китая, заявил посол

Советский Союз имеет особое значение для КНР, китайский народ никогда не забудет искренней помощи СССР, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T08:35

2022-12-26T08:35

2022-12-26T10:53

в мире

чжан ханьхуэй

китай

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россия-китай: главное

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Советский Союз имеет особое значение для КНР, китайский народ никогда не забудет искренней помощи СССР, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Советский Союз имеет особое значение для Китая. Раскаты орудийных выстрелов Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм. Советский Союз помог создать КПК и подготовил многочисленные кадры для развития партии", - сказал посол в преддверии 100-летия образования СССР. Он отметил, что СССР был первым в мире социалистическим государством, его создание "положило конец безраздельному господству капитализма и объявило всему миру, что социализм превратился из идеала в реальность". Рождение СССР привело к огромным переменам в структуре международных отношений, вдохновило пролетарские революции в мире и национально-освободительное движение угнетенных народов, способствовало распространению марксизма-ленинизма в мире и внесло неоценимый вклад в дело победы мира над фашизмом. Посол подчеркнул, что после образования Китайской Народной Республики в 1949 году СССР первым признал новое государство и установил с ним дипотношения, затем заключил с Китаем договор о дружбе и взаимной помощи, оказал ему помощь в реализации 156 проектов и помог заложить основы национальной промышленности. В годы борьбы с японским милитаризмом СССР направлял в Китай добровольческие авиаподразделения, а также отправил войска на северо-восток Китая для разгрома японской Квантунской армии. "Китайский народ никогда не забудет искренней помощи советского народа. После окончания Второй мировой войны в 68 городах девяти провинций Китая были созданы более ста памятников, стел, мемориальных комплексов, посвященных советским воинам. Все они находятся в хорошем состоянии", - сказал Чжан Ханьхуэй. По словам посла, СССР оказал глубокое влияние на миропорядок и развитие международных отношений, оставил глубокий и долговечный след в истории. Изучение советской истории, обобщение ее исторического опыта и уроков имеет особое значение для развития китайско-российских отношений. "Именно благодаря усвоению опыта и уроков советской истории, с учетом опыта китайско-советских отношениях прошлых лет, сегодня мы видим такое большое развитие китайско-российских отношений, а всестороннее стратегическое сотрудничество Китая и России может быть таким глубоким и устойчивым", - добавил он. 30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.

https://ria.ru/20210607/kitay-1736011550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, чжан ханьхуэй, китай, ссср