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Больше половины китайцев назвали отношения с Россией приоритетными - РИА Новости, 26.12.2022
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Больше половины китайцев назвали отношения с Россией приоритетными
Больше половины китайцев назвали отношения с Россией приоритетными - РИА Новости, 26.12.2022
Больше половины китайцев назвали отношения с Россией приоритетными
Более 58% китайцев считают отношения с Россией приоритетным направлением внешней политики Китая, все больше граждан КНР теряют веру в отношения с США из-за... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T05:54
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сша
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ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости. Более 58% китайцев считают отношения с Россией приоритетным направлением внешней политики Китая, все больше граждан КНР теряют веру в отношения с США из-за антироссийских санкций на фоне украинского кризиса, следует из опроса, проведенного исследовательским центром китайской государственной газеты Global Times. Опрос проводился с 8 по 15 декабря в 16 крупнейших городах Китая, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Харбин и другие. В нем приняли участие более 2,2 тысячи человек в возрасте от 18 до 69 лет. Согласно результатам опроса, 58,4% респондентов считают отношения с Россией приоритетным направлением внешней политики Китая. На втором месте - отношения с Европой (45,9%), на третьем - со странами Юго-Восточной Азии (39,7%). Отмечается, что рейтинг США понизился на пять процентных пунктов по сравнению с аналогичным опросом 2021 года до 36,8% и опустил США на четвертую строчку рейтинга. Отношения с африканскими странами стоят на пятой строчке рейтинга, 19,1% респондентов считают их приоритетными для КНР. В то время как большинство китайцев теряют веру в отношения с США, на связи с Россией они смотрят все более и более положительно, пишет издание. “Около 70% участников опроса считают, что имидж США ухудшается из-за антироссийских санкций и пропаганды, которую запустили США и другие Западные страны после начала украинского кризиса”, - говорится в статье GT. Директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй рассказал изданию, что китайский народ постепенно осознал, что украинский кризис был скорее ловушкой США и НАТО, которую они создали, чтобы ослабить Россию. По его мнению, конфликт на самом деле происходит между Россией и всем Западом.
https://radiosputnik.ria.ru/20221225/druzhba-1841165523.html
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сша, россия, китай, нато
США, Россия, Китай, НАТО
05:54 26.12.2022 (обновлено: 05:58 26.12.2022)
 
Больше половины китайцев назвали отношения с Россией приоритетными

Global Times: более 58% китайцев назвали отношения с Россией приоритетом политики КНР

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости. Более 58% китайцев считают отношения с Россией приоритетным направлением внешней политики Китая, все больше граждан КНР теряют веру в отношения с США из-за антироссийских санкций на фоне украинского кризиса, следует из опроса, проведенного исследовательским центром китайской государственной газеты Global Times.
Опрос проводился с 8 по 15 декабря в 16 крупнейших городах Китая, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Харбин и другие. В нем приняли участие более 2,2 тысячи человек в возрасте от 18 до 69 лет.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
Вчера, 07:04В мире
Глава МИД КНР: взаимное доверие между Россией и Китаем укрепилось
Согласно результатам опроса, 58,4% респондентов считают отношения с Россией приоритетным направлением внешней политики Китая. На втором месте - отношения с Европой (45,9%), на третьем - со странами Юго-Восточной Азии (39,7%). Отмечается, что рейтинг США понизился на пять процентных пунктов по сравнению с аналогичным опросом 2021 года до 36,8% и опустил США на четвертую строчку рейтинга. Отношения с африканскими странами стоят на пятой строчке рейтинга, 19,1% респондентов считают их приоритетными для КНР.
В то время как большинство китайцев теряют веру в отношения с США, на связи с Россией они смотрят все более и более положительно, пишет издание.
“Около 70% участников опроса считают, что имидж США ухудшается из-за антироссийских санкций и пропаганды, которую запустили США и другие Западные страны после начала украинского кризиса”, - говорится в статье GT.
Директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй рассказал изданию, что китайский народ постепенно осознал, что украинский кризис был скорее ловушкой США и НАТО, которую они создали, чтобы ослабить Россию. По его мнению, конфликт на самом деле происходит между Россией и всем Западом.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 13:56Сказано в эфире
Эксперт: в Китае прекрасно понимают, что должны поддерживать Россию
 
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