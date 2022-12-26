05:54 26.12.2022 (обновлено: 05:58 26.12.2022)
Больше половины китайцев назвали отношения с Россией приоритетными
Global Times: более 58% китайцев назвали отношения с Россией приоритетом политики КНР
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости. Более 58% китайцев считают отношения с Россией приоритетным направлением внешней политики Китая, все больше граждан КНР теряют веру в отношения с США из-за антироссийских санкций на фоне украинского кризиса, следует из опроса, проведенного исследовательским центром китайской государственной газеты Global Times.
Согласно результатам опроса, 58,4% респондентов считают отношения с Россией приоритетным направлением внешней политики Китая. На втором месте - отношения с Европой (45,9%), на третьем - со странами Юго-Восточной Азии (39,7%). Отмечается, что рейтинг США понизился на пять процентных пунктов по сравнению с аналогичным опросом 2021 года до 36,8% и опустил США на четвертую строчку рейтинга. Отношения с африканскими странами стоят на пятой строчке рейтинга, 19,1% респондентов считают их приоритетными для КНР.
В то время как большинство китайцев теряют веру в отношения с США, на связи с Россией они смотрят все более и более положительно, пишет издание.
“Около 70% участников опроса считают, что имидж США ухудшается из-за антироссийских санкций и пропаганды, которую запустили США и другие Западные страны после начала украинского кризиса”, - говорится в статье GT.
Директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй рассказал изданию, что китайский народ постепенно осознал, что украинский кризис был скорее ловушкой США и НАТО, которую они создали, чтобы ослабить Россию. По его мнению, конфликт на самом деле происходит между Россией и всем Западом.