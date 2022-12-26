https://ria.ru/20221226/kitay-1841269705.html

Минобороны Тайваня отследило маневры ВМС КНР вблизи острова

Минобороны Тайваня отследило маневры ВМС КНР вблизи острова - РИА Новости, 26.12.2022

Минобороны Тайваня отследило маневры ВМС КНР вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 71 самолета и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T05:20

2022-12-26T05:20

2022-12-26T05:42

нэнси пелоси

тайвань

китай

сша

народно-освободительная армия китая

су-30

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ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 71 самолета и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства. Отмечается, что 47 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова, в том числе 12 истребителей J-11, шесть Су-30, беспилотник CH-4, шесть истребителей J-10, 18 J-16, многоцелевой самолет Y-8, противолодочный самолет Y-8, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, беспилотник WZ-7. По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221020/tayvan-1825372725.html

тайвань

китай

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нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая, су-30