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На Украине заявили о превращении Киева в город-призрак
На Украине заявили о превращении Киева в город-призрак - РИА Новости, 26.12.2022
На Украине заявили о превращении Киева в город-призрак
Киев превращается в город-призрак из-за массового оттока людей, не имеющих своего жилья, рассказал в своем YouTube-канале экс-советник президента Украины... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:02
2022-12-26T16:02
2022-12-26T17:13
политика
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Киев превращается в город-призрак из-за массового оттока людей, не имеющих своего жилья, рассказал в своем YouTube-канале экс-советник президента Украины экономист Олег Соскин.Эксперт призвал украинцев покинуть крупные населенные пункты, в которых остановилось производство и отсутствуют канализация, свет и тепло."Переработка падает, экономика падает, банки еле держатся. Поэтому девальвация, инфляция. <…> Не задерживайтесь в городах-призраках", — резюмировал он.Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября, за которым, по оценке Москвы, стоят киевские спецслужбы. Целями военных становятся только объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Президент Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту украинские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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политика, украина, киев
16:02 26.12.2022 (обновлено: 17:13 26.12.2022)
На Украине заявили о превращении Киева в город-призрак
Экс-советник президента Украины Соскин заявил о массовом оттоке жителей Киева из-за жилья
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Киев превращается в город-призрак из-за массового оттока людей, не имеющих своего жилья, рассказал
в своем YouTube-канале экс-советник президента Украины экономист Олег Соскин.
"Аренда упала и уже не пользуется спросом. Это означает, что переселенцы — а их было 400 тысяч — из Киева начинают уезжать. Киев превращается постепенно, благодаря Кличко и всем остальным Зеленским, Ермакам, Шмыгалям, в город-призрак", — подчеркнул он.
Эксперт призвал украинцев покинуть крупные населенные пункты, в которых остановилось производство и отсутствуют канализация, свет и тепло.
"Переработка падает, экономика падает, банки еле держатся. Поэтому девальвация, инфляция. <…> Не задерживайтесь в городах-призраках", — резюмировал он.
Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября, за которым, по оценке Москвы, стоят киевские спецслужбы. Целями военных становятся только объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту украинские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".