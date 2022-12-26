Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о превращении Киева в город-призрак - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/kiev-1841439189.html
На Украине заявили о превращении Киева в город-призрак
На Украине заявили о превращении Киева в город-призрак - РИА Новости, 26.12.2022
На Украине заявили о превращении Киева в город-призрак
Киев превращается в город-призрак из-за массового оттока людей, не имеющих своего жилья, рассказал в своем YouTube-канале экс-советник президента Украины... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:02
2022-12-26T17:13
политика
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840100088_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_64649a9d10dcc6caf07b0f4bd44c3669.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Киев превращается в город-призрак из-за массового оттока людей, не имеющих своего жилья, рассказал в своем YouTube-канале экс-советник президента Украины экономист Олег Соскин.Эксперт призвал украинцев покинуть крупные населенные пункты, в которых остановилось производство и отсутствуют канализация, свет и тепло."Переработка падает, экономика падает, банки еле держатся. Поэтому девальвация, инфляция. &lt;…&gt; Не задерживайтесь в городах-призраках", — резюмировал он.Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября, за которым, по оценке Москвы, стоят киевские спецслужбы. Целями военных становятся только объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Президент Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту украинские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://radiosputnik.ria.ru/20221224/zelenskiy-1841134172.html
https://ria.ru/20221226/svet-1841362345.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840100088_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_439de442866aaf8ba7c776b6c42a4c41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, киев
Политика, Украина, Киев
16:02 26.12.2022 (обновлено: 17:13 26.12.2022)
 
На Украине заявили о превращении Киева в город-призрак

Экс-советник президента Украины Соскин заявил о массовом оттоке жителей Киева из-за жилья

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру в Киеве
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Киев превращается в город-призрак из-за массового оттока людей, не имеющих своего жилья, рассказал в своем YouTube-канале экс-советник президента Украины экономист Олег Соскин.

"Аренда упала и уже не пользуется спросом. Это означает, что переселенцы — а их было 400 тысяч — из Киева начинают уезжать. Киев превращается постепенно, благодаря Кличко и всем остальным Зеленским, Ермакам, Шмыгалям, в город-призрак", — подчеркнул он.

Эксперт призвал украинцев покинуть крупные населенные пункты, в которых остановилось производство и отсутствуют канализация, свет и тепло.
"Переработка падает, экономика падает, банки еле держатся. Поэтому девальвация, инфляция. <…> Не задерживайтесь в городах-призраках", — резюмировал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря, 19:54В мире
Во Франции назвали Зеленского "вестником третьей мировой войны"
Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября, за которым, по оценке Москвы, стоят киевские спецслужбы. Целями военных становятся только объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту украинские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 12:54Специальная военная операция на Украине
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света
 
ПолитикаУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала