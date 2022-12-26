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"Сбер" назвал серьезнейшие киберугрозы будущего - РИА Новости, 26.12.2022
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"Сбер" назвал серьезнейшие киберугрозы будущего
"Сбер" назвал серьезнейшие киберугрозы будущего - РИА Новости, 26.12.2022
"Сбер" назвал серьезнейшие киберугрозы будущего
Глобальный разум, в случае своего возникновения, может стать источником принципиально новых киберугроз для информации, людей и устройств, говорится в отчете... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:51
2022-12-26T15:08
технологии
сбер
россия
кибербезопасность
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глобальный разум, в случае своего возникновения, может стать источником принципиально новых киберугроз для информации, людей и устройств, говорится в отчете "Сбера" по прогнозу влияния новых технологий на кибербезопасность. По определению экспертов банка, глобальный разум - это планетарная информационно-коммуникационная сеть, которая напрямую объединяет людей и компьютеры. Она будет содержать огромное количество информации и брать на себя все больше функций координации и коммуникации, становясь все более интеллектуальной, играя роль мозга для всей планеты. "В случае своего возникновения глобальный разум окажет масштабное влияние на ландшафт киберугроз и потребует пересмотра большинства принципов и подходов к защите информации, людей и устройств от киберугроз", - говорится в материалах банка. Эксперты рассматривают глобальный разум как технологию с высоким уровнем влияния на ландшафт киберугроз "на дальнем горизонте" – свыше 10 лет. Помимо глобального разума, в число технологий с высоким уровнем потенциальных угроз "Сбер" включил квантовые компьютеры и "психиатрию искусственного интеллекта" - расстройства систем искусственного интеллекта, схожие с расстройствами психики у людей, примером которых служат оскорбительные ответы чат-ботов.
https://ria.ru/20221011/kiberugrozy-1823076273.html
https://ria.ru/20220805/kiberbezopasnost-1807307165.html
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технологии, сбер, россия, кибербезопасность
Технологии, Сбер, Россия, Кибербезопасность
14:51 26.12.2022 (обновлено: 15:08 26.12.2022)
 
"Сбер" назвал серьезнейшие киберугрозы будущего

"Сбер" включил глобальный разум и психиатрию ИИ в серьезнейшие киберугрозы будущего

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Информационные технологии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глобальный разум, в случае своего возникновения, может стать источником принципиально новых киберугроз для информации, людей и устройств, говорится в отчете "Сбера" по прогнозу влияния новых технологий на кибербезопасность.
По определению экспертов банка, глобальный разум - это планетарная информационно-коммуникационная сеть, которая напрямую объединяет людей и компьютеры. Она будет содержать огромное количество информации и брать на себя все больше функций координации и коммуникации, становясь все более интеллектуальной, играя роль мозга для всей планеты.
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"В случае своего возникновения глобальный разум окажет масштабное влияние на ландшафт киберугроз и потребует пересмотра большинства принципов и подходов к защите информации, людей и устройств от киберугроз", - говорится в материалах банка.
Эксперты рассматривают глобальный разум как технологию с высоким уровнем влияния на ландшафт киберугроз "на дальнем горизонте" – свыше 10 лет.
Помимо глобального разума, в число технологий с высоким уровнем потенциальных угроз "Сбер" включил квантовые компьютеры и "психиатрию искусственного интеллекта" - расстройства систем искусственного интеллекта, схожие с расстройствами психики у людей, примером которых служат оскорбительные ответы чат-ботов.
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ТехнологииСберРоссияКибербезопасность
 
 
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