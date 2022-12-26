https://ria.ru/20221226/kiberugrozy-1841417588.html
"Сбер" назвал серьезнейшие киберугрозы будущего
"Сбер" назвал серьезнейшие киберугрозы будущего - РИА Новости, 26.12.2022
"Сбер" назвал серьезнейшие киберугрозы будущего
Глобальный разум, в случае своего возникновения, может стать источником принципиально новых киберугроз для информации, людей и устройств, говорится в отчете... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:51
2022-12-26T14:51
2022-12-26T15:08
технологии
сбер
россия
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:336:2762:1890_1920x0_80_0_0_a78d0c6f71f0b656fe30c03a4a5bc7c9.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глобальный разум, в случае своего возникновения, может стать источником принципиально новых киберугроз для информации, людей и устройств, говорится в отчете "Сбера" по прогнозу влияния новых технологий на кибербезопасность. По определению экспертов банка, глобальный разум - это планетарная информационно-коммуникационная сеть, которая напрямую объединяет людей и компьютеры. Она будет содержать огромное количество информации и брать на себя все больше функций координации и коммуникации, становясь все более интеллектуальной, играя роль мозга для всей планеты. "В случае своего возникновения глобальный разум окажет масштабное влияние на ландшафт киберугроз и потребует пересмотра большинства принципов и подходов к защите информации, людей и устройств от киберугроз", - говорится в материалах банка. Эксперты рассматривают глобальный разум как технологию с высоким уровнем влияния на ландшафт киберугроз "на дальнем горизонте" – свыше 10 лет. Помимо глобального разума, в число технологий с высоким уровнем потенциальных угроз "Сбер" включил квантовые компьютеры и "психиатрию искусственного интеллекта" - расстройства систем искусственного интеллекта, схожие с расстройствами психики у людей, примером которых служат оскорбительные ответы чат-ботов.
https://ria.ru/20221011/kiberugrozy-1823076273.html
https://ria.ru/20220805/kiberbezopasnost-1807307165.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3c8549a0f11dfdfc8ef88cb42231046.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сбер, россия, кибербезопасность
Технологии, Сбер, Россия, Кибербезопасность
14:51 26.12.2022 (обновлено: 15:08 26.12.2022)
"Сбер" назвал серьезнейшие киберугрозы будущего
"Сбер" включил глобальный разум и психиатрию ИИ в серьезнейшие киберугрозы будущего
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глобальный разум, в случае своего возникновения, может стать источником принципиально новых киберугроз для информации, людей и устройств, говорится в отчете "Сбера" по прогнозу влияния новых технологий на кибербезопасность.
По определению экспертов банка, глобальный разум - это планетарная информационно-коммуникационная сеть, которая напрямую объединяет людей и компьютеры. Она будет содержать огромное количество информации и брать на себя все больше функций координации и коммуникации, становясь все более интеллектуальной, играя роль мозга для всей планеты.
"В случае своего возникновения глобальный разум окажет масштабное влияние на ландшафт киберугроз и потребует пересмотра большинства принципов и подходов к защите информации, людей и устройств от киберугроз", - говорится в материалах банка.
Эксперты рассматривают глобальный разум как технологию с высоким уровнем влияния на ландшафт киберугроз "на дальнем горизонте" – свыше 10 лет.
Помимо глобального разума, в число технологий с высоким уровнем потенциальных угроз "Сбер"
включил квантовые компьютеры и "психиатрию искусственного интеллекта" - расстройства систем искусственного интеллекта
, схожие с расстройствами психики у людей, примером которых служат оскорбительные ответы чат-ботов.