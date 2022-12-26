https://ria.ru/20221226/kiberugrozy-1841417588.html

"Сбер" назвал серьезнейшие киберугрозы будущего

"Сбер" назвал серьезнейшие киберугрозы будущего - РИА Новости, 26.12.2022

"Сбер" назвал серьезнейшие киберугрозы будущего

Глобальный разум, в случае своего возникновения, может стать источником принципиально новых киберугроз для информации, людей и устройств, говорится в отчете... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:51

2022-12-26T14:51

2022-12-26T15:08

технологии

сбер

россия

кибербезопасность

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глобальный разум, в случае своего возникновения, может стать источником принципиально новых киберугроз для информации, людей и устройств, говорится в отчете "Сбера" по прогнозу влияния новых технологий на кибербезопасность. По определению экспертов банка, глобальный разум - это планетарная информационно-коммуникационная сеть, которая напрямую объединяет людей и компьютеры. Она будет содержать огромное количество информации и брать на себя все больше функций координации и коммуникации, становясь все более интеллектуальной, играя роль мозга для всей планеты. "В случае своего возникновения глобальный разум окажет масштабное влияние на ландшафт киберугроз и потребует пересмотра большинства принципов и подходов к защите информации, людей и устройств от киберугроз", - говорится в материалах банка. Эксперты рассматривают глобальный разум как технологию с высоким уровнем влияния на ландшафт киберугроз "на дальнем горизонте" – свыше 10 лет. Помимо глобального разума, в число технологий с высоким уровнем потенциальных угроз "Сбер" включил квантовые компьютеры и "психиатрию искусственного интеллекта" - расстройства систем искусственного интеллекта, схожие с расстройствами психики у людей, примером которых служат оскорбительные ответы чат-ботов.

https://ria.ru/20221011/kiberugrozy-1823076273.html

https://ria.ru/20220805/kiberbezopasnost-1807307165.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, сбер, россия, кибербезопасность