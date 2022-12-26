https://ria.ru/20221226/kholod-1841454927.html

В Орловской области возбудили дело из-за холода в домах и медучреждении

В Орловской области возбудили дело из-за холода в домах и медучреждении - РИА Новости, 26.12.2022

В Орловской области возбудили дело из-за холода в домах и медучреждении

Следствие в Орловской области возбудило уголовное дело после жалоб на чуть теплые батареи в жилых домах и помещении фельдшерско-акушерского пункта, сообщает... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:41

2022-12-26T16:41

2022-12-26T16:41

происшествия

орловская область

россия

жкх

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БРЯНСК, 26 дек – РИА Новости. Следствие в Орловской области возбудило уголовное дело после жалоб на чуть теплые батареи в жилых домах и помещении фельдшерско-акушерского пункта, сообщает СУСК РФ по региону. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей" на основании материалов региональной прокуратуры. По данным надзорного органа, проверка была проведена после жалоб жителей трех многоквартирных домов по улице Центральной поселка Зареченский на отсутствие тепла в их домах и холод в местном фельдшерском пункте (ФАП). Установлено, что тепло в ФАП и многоквартирные дома подает МУП "Орловские тепловые сети", однако с сентября батареи в помещениях чуть теплые, а в сильные морозы людям приходится пользоваться дополнительными отопительными приборами.

https://ria.ru/20221220/avariya-1839920715.html

орловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, орловская область, россия, жкх