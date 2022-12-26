В Орловской области возбудили дело из-за холода в домах и медучреждении
СК возбудил дело из-за холода в домах и медучреждении орловского поселка Зареченский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
БРЯНСК, 26 дек – РИА Новости. Следствие в Орловской области возбудило уголовное дело после жалоб на чуть теплые батареи в жилых домах и помещении фельдшерско-акушерского пункта, сообщает СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего обеспечения подачи теплоснабжения в жилых домах и медицинской организации в поселке Зареченский Орловского муниципального округа Орловской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей" на основании материалов региональной прокуратуры.
По данным надзорного органа, проверка была проведена после жалоб жителей трех многоквартирных домов по улице Центральной поселка Зареченский на отсутствие тепла в их домах и холод в местном фельдшерском пункте (ФАП). Установлено, что тепло в ФАП и многоквартирные дома подает МУП "Орловские тепловые сети", однако с сентября батареи в помещениях чуть теплые, а в сильные морозы людям приходится пользоваться дополнительными отопительными приборами.
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