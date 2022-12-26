https://ria.ru/20221226/kharkov-1841520047.html

Глава Харьковской областной администрации сообщил о взрывах в регионе

Глава Харьковской областной администрации сообщил о взрывах в регионе - РИА Новости, 26.12.2022

Глава Харьковской областной администрации сообщил о взрывах в регионе

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что регион подвергся ударам, в области объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T20:39

2022-12-26T20:39

2022-12-26T20:39

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что регион подвергся ударам, в области объявлена воздушная тревога. Как написал Синегубов в своем телеграм-канале, "к вниманию жителей Харьковщины: пребывайте в укрытиях. ... наносятся удары". В то же время онлайн-карта минцифры воздушных тревог отмечена красным, тревога была объявлена в 20,15. о чем свидетельствуют данные карты. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221226/kiev-1841439189.html

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в мире, украина, вооруженные силы рф, харьков, харьковская область