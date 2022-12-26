https://ria.ru/20221226/kharkov-1841520047.html
Глава Харьковской областной администрации сообщил о взрывах в регионе
Глава Харьковской областной администрации сообщил о взрывах в регионе - РИА Новости, 26.12.2022
Глава Харьковской областной администрации сообщил о взрывах в регионе
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что регион подвергся ударам, в области объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T20:39
2022-12-26T20:39
2022-12-26T20:39
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что регион подвергся ударам, в области объявлена воздушная тревога. Как написал Синегубов в своем телеграм-канале, "к вниманию жителей Харьковщины: пребывайте в укрытиях. ... наносятся удары". В то же время онлайн-карта минцифры воздушных тревог отмечена красным, тревога была объявлена в 20,15. о чем свидетельствуют данные карты. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221226/kiev-1841439189.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Харьков, Харьковская область
Глава Харьковской областной администрации сообщил о взрывах в регионе
Глава Харьковской областной администрации Синегубов сообщил о взрывах в регионе