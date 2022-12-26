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Глава МИД Казахстана разъяснил позицию страны по антироссийским санкциям - РИА Новости, 26.12.2022
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Глава МИД Казахстана разъяснил позицию страны по антироссийским санкциям
Глава МИД Казахстана разъяснил позицию страны по антироссийским санкциям - РИА Новости, 26.12.2022
Глава МИД Казахстана разъяснил позицию страны по антироссийским санкциям
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил японскому телеканалу NHK, что страна отказалась присоединяться к западным санкциям против России... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T09:51
2022-12-26T13:11
в мире
мухтар тлеуберди
владимир путин
казахстан
россия
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил японскому телеканалу NHK, что страна отказалась присоединяться к западным санкциям против России. Министр находился в Японии с визитом, в ходе которого принял участие во встрече глав МИД Японии, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Казахстан не позволит обходить ограничения на своей территории."В экономическом плане Россия и Казахстан имеют тесные связи, и санкции против России негативно сказались на экономике Казахстана. Казахстан не участвует в санкциях против России, но придерживается принципа, что он не будет использоваться различными компаниями для обхода санкций. Мы продолжим нынешние отношения между Казахстаном и Россией", — заявил Тлеуберди.Также глава МИД Казахстана рассказал, что обеспокоен украинским кризисом, и добавил, что президент Казахстана находится в постоянном контакте с лидерами России и Украины.После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221225/sanktsii-1841175701.html
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840866123.html
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в мире, мухтар тлеуберди, владимир путин, казахстан, россия, украина, санкции в отношении россии
В мире, Мухтар Тлеуберди, Владимир Путин, Казахстан, Россия, Украина, Санкции в отношении России
09:51 26.12.2022 (обновлено: 13:11 26.12.2022)
 
Глава МИД Казахстана разъяснил позицию страны по антироссийским санкциям

Глава МИД Казахстана Тлеуберди заявил, что страна не поможет России обойти санкции

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил японскому телеканалу NHK, что страна отказалась присоединяться к западным санкциям против России. Министр находился в Японии с визитом, в ходе которого принял участие во встрече глав МИД Японии, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Казахстан не позволит обходить ограничения на своей территории.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 10:01
В США назвали причины провала антироссийских санкций
"В экономическом плане Россия и Казахстан имеют тесные связи, и санкции против России негативно сказались на экономике Казахстана. Казахстан не участвует в санкциях против России, но придерживается принципа, что он не будет использоваться различными компаниями для обхода санкций. Мы продолжим нынешние отношения между Казахстаном и Россией", — заявил Тлеуберди.
Также глава МИД Казахстана рассказал, что обеспокоен украинским кризисом, и добавил, что президент Казахстана находится в постоянном контакте с лидерами России и Украины.
После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 15:28Специальная военная операция на Украине
Киев хочет конфисковать энергокомпании у бизнесменов, попавших под санкции
 
В миреМухтар ТлеубердиВладимир ПутинКазахстанРоссияУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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