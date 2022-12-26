https://ria.ru/20221226/kazakhstan-1841289523.html

Глава МИД Казахстана разъяснил позицию страны по антироссийским санкциям

Глава МИД Казахстана разъяснил позицию страны по антироссийским санкциям - РИА Новости, 26.12.2022

Глава МИД Казахстана разъяснил позицию страны по антироссийским санкциям

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил японскому телеканалу NHK, что страна отказалась присоединяться к западным санкциям против России... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T09:51

2022-12-26T09:51

2022-12-26T13:11

в мире

мухтар тлеуберди

владимир путин

казахстан

россия

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил японскому телеканалу NHK, что страна отказалась присоединяться к западным санкциям против России. Министр находился в Японии с визитом, в ходе которого принял участие во встрече глав МИД Японии, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Казахстан не позволит обходить ограничения на своей территории."В экономическом плане Россия и Казахстан имеют тесные связи, и санкции против России негативно сказались на экономике Казахстана. Казахстан не участвует в санкциях против России, но придерживается принципа, что он не будет использоваться различными компаниями для обхода санкций. Мы продолжим нынешние отношения между Казахстаном и Россией", — заявил Тлеуберди.Также глава МИД Казахстана рассказал, что обеспокоен украинским кризисом, и добавил, что президент Казахстана находится в постоянном контакте с лидерами России и Украины.После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221225/sanktsii-1841175701.html

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840866123.html

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Ольга Матыс

в мире, мухтар тлеуберди, владимир путин, казахстан, россия, украина, санкции в отношении россии