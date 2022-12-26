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"Синема Парк" и "Формула Кино" предлагают на Новый год подарочные карты
"Синема Парк" и "Формула Кино" предлагают на Новый год подарочные карты - РИА Новости, 26.12.2022
"Синема Парк" и "Формула Кино" предлагают на Новый год подарочные карты
Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула Кино" предлагает зрителям новогодний продукт, идеально подходящий в качестве подарка! РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:22
2022-12-26T17:22
2022-12-26T17:52
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МОСКВА, 26 дек - Пресс-служба Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула Кино" предлагает зрителям новогодний продукт, идеально подходящий в качестве подарка!Подарочные карты различного номинала доступны в кинотеатрах "Синема Парк" и "Формула Кино", а также в электронном виде на сайте kinoteatr.ru.Подарочные карты – универсальный подарок для любого случая. На сайте kinoteatr.ru и в кассах доступны различные варианты дизайна: Новый Год, День рождения, для неё/для него, любимым или стандартный дизайн, который подойдет для корпоративных покупок или без повода.Приобрести подарочную карту на сайте легко в несколько кликов: достаточно зайти в раздел выбрать дизайн, номинал, оплатить и ввести адрес электронной почты: собственный или того, кому дарите карту.Пользоваться подарочной картой можно круглый год без ограничений: номинал можно потратить как на билеты в кино, так и в кинобаре.В праздничные дни во всех кинотеатрах "Синема Парк" и "Формула Кино" вас ждут долгожданные киноновинки для семейного просмотра и на любой вкус:"Чебурашка" (в кино с 1 января). Зрители увидят, как вернуть солнце и улыбки в мир взрослых благодаря одному маленькому ушастому герою! Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом."Иван Царевич и Серый Волк 5" (в прокате с 29 декабря) о новых приключениях Ивана, Василисы и Серого Волка в Тридевятом царстве.А также семейная комедия со звездным составом "Ёлки-Иголки", новая история о полюбившихся зрителям героях - мальчике и пиренейской горной собаке в фильме "Белль и Себастьян: Новое поколение" и несколько анимационных картин. Не останутся обделенными и любители хорроров: 1 января на большие экраны выходит мистический триллер "Призрачный дом", а 5 января "Астрал: потомство".Порадуйте любимых просмотром хорошего кино в праздничные дни!На все фильмы действуют подарочные карты.Дарите кино, дарите эмоции!За дополнительной информацией обращайтесь:Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". Дарья Руденко, тел.: +7 (968) 524-2468ㅤРЕКЛАМААО "Синема парк", ИНН 7705353706ID: 4CQwVszH9pSWM8N3aTr
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 26 дек - Пресс-служба Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула Кино" предлагает зрителям новогодний продукт, идеально подходящий в качестве подарка!
Подарочные карты различного номинала доступны в кинотеатрах "Синема Парк" и "Формула Кино", а также в электронном виде на сайте kinoteatr.ru.
Подарочные карты – универсальный подарок для любого случая. На сайте kinoteatr.ru и в кассах доступны различные варианты дизайна: Новый Год, День рождения, для неё/для него, любимым или стандартный дизайн, который подойдет для корпоративных покупок или без повода.
Приобрести подарочную карту на сайте легко в несколько кликов: достаточно зайти в раздел
выбрать дизайн, номинал, оплатить и ввести адрес электронной почты: собственный или того, кому дарите карту.
Пользоваться подарочной картой можно круглый год без ограничений: номинал можно потратить как на билеты в кино, так и в кинобаре.
В праздничные дни во всех кинотеатрах "Синема Парк" и "Формула Кино" вас ждут долгожданные киноновинки для семейного просмотра и на любой вкус:
"Чебурашка" (в кино с 1 января). Зрители увидят, как вернуть солнце и улыбки в мир взрослых благодаря одному маленькому ушастому герою! Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом.
"Иван Царевич и Серый Волк 5" (в прокате с 29 декабря) о новых приключениях Ивана, Василисы и Серого Волка в Тридевятом царстве.
А также семейная комедия со звездным составом "Ёлки-Иголки", новая история о полюбившихся зрителям героях - мальчике и пиренейской горной собаке в фильме "Белль и Себастьян: Новое поколение" и несколько анимационных картин. Не останутся обделенными и любители хорроров: 1 января на большие экраны выходит мистический триллер "Призрачный дом", а 5 января "Астрал: потомство".
Порадуйте любимых просмотром хорошего кино в праздничные дни!
На все фильмы действуют подарочные карты.
Дарите кино, дарите эмоции!
За дополнительной информацией обращайтесь:
Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". Дарья Руденко, тел.: +7 (968) 524-2468
АО "Синема парк", ИНН 7705353706