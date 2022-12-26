https://ria.ru/20221226/karta-1841327391.html

В России создадут "карту туриста" для безналичных расчетов иностранцев

В России создадут "карту туриста" для безналичных расчетов иностранцев - РИА Новости, 26.12.2022

В России создадут "карту туриста" для безналичных расчетов иностранцев

Минэкономразвития планирует создать "Карту туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в России, сообщил в ходе совещания с туристической отраслью... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:48

2022-12-26T11:48

2022-12-26T11:50

туризм

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минэкономразвития планирует создать "Карту туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в России, сообщил в ходе совещания с туристической отраслью глава министерства Максим Решетников."Для его увеличения (въездного турпотока - ред.) предстоит... создать "Карту туриста", благодаря которой иностранные граждане смогут рассчитываться безналичным способом", - сказал Решетников.

https://ria.ru/20221221/karty-1840144109.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм