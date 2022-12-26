https://ria.ru/20221226/karta-1841327391.html
В России создадут "карту туриста" для безналичных расчетов иностранцев
В России создадут "карту туриста" для безналичных расчетов иностранцев - РИА Новости, 26.12.2022
В России создадут "карту туриста" для безналичных расчетов иностранцев
Минэкономразвития планирует создать "Карту туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в России, сообщил в ходе совещания с туристической отраслью... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:48
2022-12-26T11:48
2022-12-26T11:50
туризм
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минэкономразвития планирует создать "Карту туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в России, сообщил в ходе совещания с туристической отраслью глава министерства Максим Решетников."Для его увеличения (въездного турпотока - ред.) предстоит... создать "Карту туриста", благодаря которой иностранные граждане смогут рассчитываться безналичным способом", - сказал Решетников.
https://ria.ru/20221221/karty-1840144109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм
Туризм, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм
11:48 26.12.2022 (обновлено: 11:50 26.12.2022)
В России создадут "карту туриста" для безналичных расчетов иностранцев
Минэкономразвития создаст "карту туриста" для безналичных расчетов иностранцев в России