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В России создадут "карту туриста" для безналичных расчетов иностранцев - РИА Новости, 26.12.2022
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Туризм
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В России создадут "карту туриста" для безналичных расчетов иностранцев
В России создадут "карту туриста" для безналичных расчетов иностранцев - РИА Новости, 26.12.2022
В России создадут "карту туриста" для безналичных расчетов иностранцев
Минэкономразвития планирует создать "Карту туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в России, сообщил в ходе совещания с туристической отраслью... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:48
2022-12-26T11:50
туризм
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минэкономразвития планирует создать "Карту туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в России, сообщил в ходе совещания с туристической отраслью глава министерства Максим Решетников."Для его увеличения (въездного турпотока - ред.) предстоит... создать "Карту туриста", благодаря которой иностранные граждане смогут рассчитываться безналичным способом", - сказал Решетников.
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Варвара Скокшина
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм
Туризм, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм
11:48 26.12.2022 (обновлено: 11:50 26.12.2022)
 
В России создадут "карту туриста" для безналичных расчетов иностранцев

Минэкономразвития создаст "карту туриста" для безналичных расчетов иностранцев в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минэкономразвития планирует создать "Карту туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в России, сообщил в ходе совещания с туристической отраслью глава министерства Максим Решетников.
"Для его увеличения (въездного турпотока - ред.) предстоит... создать "Карту туриста", благодаря которой иностранные граждане смогут рассчитываться безналичным способом", - сказал Решетников.
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Названы страны, в которых принимают карты "Мир"
 
ТуризмРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Новости - Туризм
 
 
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