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Севмаш планирует оптимизировать испытания "Бореев" и "Ясеней" - РИА Новости, 26.12.2022
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Севмаш планирует оптимизировать испытания "Бореев" и "Ясеней"
Севмаш планирует оптимизировать испытания "Бореев" и "Ясеней" - РИА Новости, 26.12.2022
Севмаш планирует оптимизировать испытания "Бореев" и "Ясеней"
Севмаш (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) планирует оптимизировать методику заводских испытаний строящихся на верфи атомных подводных... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:40
2022-12-26T15:41
безопасность
михаил будниченко
объединенная судостроительная корпорация
севмаш
подводные лодки проекта 955 "борей"
калибр
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Севмаш (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) планирует оптимизировать методику заводских испытаний строящихся на верфи атомных подводных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М", что позволит сэкономить более 600 миллионов рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе Севмаша. Уточняется, что оптимизация затрагивает все судостроительные специализации, включая корпусные, механомонтажные, трубомонтажные и достроечные работы. В составе рабочей группы вошли руководители и специалисты цеха складского хозяйства, корпусообрабатывающего цеха, корпусно-сварочного, стапельно-сдаточного производств, научно-технологического управления, планово-диспетчерского отдела и управления качества продукции. "В соответствии с принципом непрерывности улучшений в 2023 году планируется очередной цикл анализа производственных и управленческих процессов общества, разработки и реализации планов по повышению их эффективности", - приводят на Севмаше слова гендиректора предприятия Михаила Будниченко. Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" строятся на Севмаше с 2012 года по модифицированному проекту семейства 955 "Борей" и относятся к четвертому поколению атомных подводных лодок. Корабли вооружены 16 баллистическими ракетами "Булава", предназначены для выполнения задач стратегического ядерного сдерживания. В строю находятся три лодки проекта 955, и три – 955А. Еще четыре лодки 955А находятся в разной стадии строительства. Также Севмаш строит многоцелевые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами проекта 885М "Ясень-М", которые являются модернизированной версией проекта 885. "Ясени" вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", в перспективе планируется оснастить лодки гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В составе ВМФ России сейчас одна лодка проекта 885 и две – 885М. Еще шесть модернизированных "Ясеней" в разной стадии строительства.
https://ria.ru/20221221/suvorov-1840279023.html
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безопасность, михаил будниченко, объединенная судостроительная корпорация, севмаш, подводные лодки проекта 955 "борей", калибр
Безопасность, Михаил Будниченко, Объединенная судостроительная корпорация, Севмаш, Подводные лодки проекта 955 "Борей", Калибр
15:40 26.12.2022 (обновлено: 15:41 26.12.2022)
 
Севмаш планирует оптимизировать испытания "Бореев" и "Ясеней"

Севмаш оптимизирует испытания "Бореев" и "Ясеней", что сэкономит 600 миллионов рублей

© Минобороны РФИспытания подводного ракетоносца типа "Борей"
Испытания подводного ракетоносца типа Борей
© Минобороны РФ
Испытания подводного ракетоносца типа "Борей". Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Севмаш (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) планирует оптимизировать методику заводских испытаний строящихся на верфи атомных подводных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М", что позволит сэкономить более 600 миллионов рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе Севмаша.
"Рабочей группой выполнен анализ сквозного процесса изготовления корпусов заказов по проектам "Борей-А" и "Ясень-М" от выдачи материалов до этапа гидравлических испытаний на стапеле. По итогам анализа был предложен и реализован комплекс мероприятий по оптимизации последовательности выполнения работ, внутрицеховой и межцеховой логистики, а также ряд других организационно-технологических улучшений. Экономический эффект от сокращения продолжительности и трудоемкости корпусных работ составил более 600 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что оптимизация затрагивает все судостроительные специализации, включая корпусные, механомонтажные, трубомонтажные и достроечные работы. В составе рабочей группы вошли руководители и специалисты цеха складского хозяйства, корпусообрабатывающего цеха, корпусно-сварочного, стапельно-сдаточного производств, научно-технологического управления, планово-диспетчерского отдела и управления качества продукции.
"В соответствии с принципом непрерывности улучшений в 2023 году планируется очередной цикл анализа производственных и управленческих процессов общества, разработки и реализации планов по повышению их эффективности", - приводят на Севмаше слова гендиректора предприятия Михаила Будниченко.
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21 декабря, 15:40
Новейшую подлодку "Генералиссимус Суворов" приняли в состав ВМФ России
Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" строятся на Севмаше с 2012 года по модифицированному проекту семейства 955 "Борей" и относятся к четвертому поколению атомных подводных лодок. Корабли вооружены 16 баллистическими ракетами "Булава", предназначены для выполнения задач стратегического ядерного сдерживания. В строю находятся три лодки проекта 955, и три – 955А. Еще четыре лодки 955А находятся в разной стадии строительства.
Также Севмаш строит многоцелевые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами проекта 885М "Ясень-М", которые являются модернизированной версией проекта 885. "Ясени" вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", в перспективе планируется оснастить лодки гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В составе ВМФ России сейчас одна лодка проекта 885 и две – 885М. Еще шесть модернизированных "Ясеней" в разной стадии строительства.
Подводная лодка проекта 677 Кронштадт - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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БезопасностьМихаил БудниченкоОбъединенная судостроительная корпорацияСевмашПодводные лодки проекта 955 "Борей"Калибр
 
 
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