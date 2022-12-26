https://ria.ru/20221226/ispytaniya-1841430719.html

Севмаш планирует оптимизировать испытания "Бореев" и "Ясеней"

Севмаш планирует оптимизировать испытания "Бореев" и "Ясеней" - РИА Новости, 26.12.2022

Севмаш планирует оптимизировать испытания "Бореев" и "Ясеней"

Севмаш (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) планирует оптимизировать методику заводских испытаний строящихся на верфи атомных подводных... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:40

2022-12-26T15:40

2022-12-26T15:41

безопасность

михаил будниченко

объединенная судостроительная корпорация

севмаш

подводные лодки проекта 955 "борей"

калибр

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Севмаш (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) планирует оптимизировать методику заводских испытаний строящихся на верфи атомных подводных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М", что позволит сэкономить более 600 миллионов рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе Севмаша. Уточняется, что оптимизация затрагивает все судостроительные специализации, включая корпусные, механомонтажные, трубомонтажные и достроечные работы. В составе рабочей группы вошли руководители и специалисты цеха складского хозяйства, корпусообрабатывающего цеха, корпусно-сварочного, стапельно-сдаточного производств, научно-технологического управления, планово-диспетчерского отдела и управления качества продукции. "В соответствии с принципом непрерывности улучшений в 2023 году планируется очередной цикл анализа производственных и управленческих процессов общества, разработки и реализации планов по повышению их эффективности", - приводят на Севмаше слова гендиректора предприятия Михаила Будниченко. Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" строятся на Севмаше с 2012 года по модифицированному проекту семейства 955 "Борей" и относятся к четвертому поколению атомных подводных лодок. Корабли вооружены 16 баллистическими ракетами "Булава", предназначены для выполнения задач стратегического ядерного сдерживания. В строю находятся три лодки проекта 955, и три – 955А. Еще четыре лодки 955А находятся в разной стадии строительства. Также Севмаш строит многоцелевые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами проекта 885М "Ясень-М", которые являются модернизированной версией проекта 885. "Ясени" вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", в перспективе планируется оснастить лодки гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В составе ВМФ России сейчас одна лодка проекта 885 и две – 885М. Еще шесть модернизированных "Ясеней" в разной стадии строительства.

https://ria.ru/20221221/suvorov-1840279023.html

https://ria.ru/20221222/kronshtadt-1840569784.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, михаил будниченко, объединенная судостроительная корпорация, севмаш, подводные лодки проекта 955 "борей", калибр