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США потребовали от Ирана освободить всех участников протестов - РИА Новости, 26.12.2022
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США потребовали от Ирана освободить всех участников протестов
США потребовали от Ирана освободить всех участников протестов - РИА Новости, 26.12.2022
США потребовали от Ирана освободить всех участников протестов
США требуют от властей Ирана без каких-либо условий освободить всех заключенных, участвовавших в антиправительственных протестах на территории страны, заявил... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T23:45
2022-12-26T23:45
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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. США требуют от властей Ирана без каких-либо условий освободить всех заключенных, участвовавших в антиправительственных протестах на территории страны, заявил официальный представитель американского госдепа Нед Прайс. По словам Прайса, международное сообщество продолжает поддерживать "храбрых иранских женщин" в том числе, через исключение Ирана из Комиссии по положению женщин ООН. Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) 14 декабря проголосовал за резолюцию США об исключении Ирана из состава Комиссии ООН по положению женщин за нарушения прав женщин. "За" резолюцию проголосовали 28 стран. Против были 8 государств, включая Россию. В иранском МИД категорически осудили резолюцию, подчеркнув, что она не имеет юридической силы и противоречит Уставу ООН. С середины сентября в Иране проходят массовые беспорядки из-за гибели молодой девушки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили в смерти Махсы сотрудников сил правопорядка. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый – в городе Шираз, второй – в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией.
https://ria.ru/20221212/iran-1837994308.html
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в мире, нед прайс, иран, сша, оон
В мире, Нед Прайс, Иран, США, ООН
23:45 26.12.2022
 
США потребовали от Ирана освободить всех участников протестов

США потребовали от Ирана без условий освободить участников антиправительственных протестов

© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. США требуют от властей Ирана без каких-либо условий освободить всех заключенных, участвовавших в антиправительственных протестах на территории страны, заявил официальный представитель американского госдепа Нед Прайс.
"Мы требуем безусловного освобождения всех людей, заключенных в Иране за мирное осуществление своих свобод", - говорится в распространенном им заявлении.
По словам Прайса, международное сообщество продолжает поддерживать "храбрых иранских женщин" в том числе, через исключение Ирана из Комиссии по положению женщин ООН.
Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) 14 декабря проголосовал за резолюцию США об исключении Ирана из состава Комиссии ООН по положению женщин за нарушения прав женщин. "За" резолюцию проголосовали 28 стран. Против были 8 государств, включая Россию. В иранском МИД категорически осудили резолюцию, подчеркнув, что она не имеет юридической силы и противоречит Уставу ООН.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 11:29
В Иране казнили манифестанта, убившего двух сотрудников Басидж
С середины сентября в Иране проходят массовые беспорядки из-за гибели молодой девушки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили в смерти Махсы сотрудников сил правопорядка. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый – в городе Шираз, второй – в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.
Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией.
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 17:04
Экс-президент Ирана поддержал протесты в стране
 
В миреНед ПрайсИранСШАООН
 
 
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