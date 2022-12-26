https://ria.ru/20221226/iran-1841537168.html

США потребовали от Ирана освободить всех участников протестов

США потребовали от Ирана освободить всех участников протестов - РИА Новости, 26.12.2022

США потребовали от Ирана освободить всех участников протестов

США требуют от властей Ирана без каких-либо условий освободить всех заключенных, участвовавших в антиправительственных протестах на территории страны, заявил... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T23:45

2022-12-26T23:45

2022-12-26T23:45

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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. США требуют от властей Ирана без каких-либо условий освободить всех заключенных, участвовавших в антиправительственных протестах на территории страны, заявил официальный представитель американского госдепа Нед Прайс. По словам Прайса, международное сообщество продолжает поддерживать "храбрых иранских женщин" в том числе, через исключение Ирана из Комиссии по положению женщин ООН. Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) 14 декабря проголосовал за резолюцию США об исключении Ирана из состава Комиссии ООН по положению женщин за нарушения прав женщин. "За" резолюцию проголосовали 28 стран. Против были 8 государств, включая Россию. В иранском МИД категорически осудили резолюцию, подчеркнув, что она не имеет юридической силы и противоречит Уставу ООН. С середины сентября в Иране проходят массовые беспорядки из-за гибели молодой девушки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили в смерти Махсы сотрудников сил правопорядка. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый – в городе Шираз, второй – в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией.

https://ria.ru/20221212/iran-1837994308.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нед прайс, иран, сша, оон