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МИД Ирана назвал угрозы со стороны Украины безответственными - РИА Новости, 26.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/iran-1841322822.html
МИД Ирана назвал угрозы со стороны Украины безответственными
МИД Ирана назвал угрозы со стороны Украины безответственными - РИА Новости, 26.12.2022
МИД Ирана назвал угрозы со стороны Украины безответственными
Иран не принимает участия в конфликте на Украине и считает угрозы безответственной риторикой, заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:34
2022-12-26T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
иран
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Иран не принимает участия в конфликте на Украине и считает угрозы безответственной риторикой, заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на прошлой неделе заявил, что в иранском вопросе необходимо уйти от "неработающих санкций" и перейти к арестам поставщиков и уничтожению производства. Ранее официальный представитель МИД Ирана назвал заявления Украины о якобы передаче России иранских беспилотников необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не передавал дроны какой-либо стороне конфликта. "МИД многократно излагал свою позицию по этому вопросу (по вопросу БПЛА и Украины – ред.)… Обвинение одних, других, Ирана не поможет Украине, ее народу и (властям - ред.)… Мы считаем безответственной угрожающую риторику, от какого бы органа она ни исходила, и возлагаем ответственность за юридические и политические последствия таких заявлений на (власти - ред.)... Украины", – сказал на пресс-конференции Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД страны.Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Он также сообщал, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу БПЛА из-за неявки украинской стороны.Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. МИД Ирана опровергал вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.
https://ria.ru/20221222/otmena-1840387903.html
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в мире, иран, украина, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иран, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
11:34 26.12.2022 (обновлено: 12:31 26.12.2022)
 
МИД Ирана назвал угрозы со стороны Украины безответственными

МИД Ирана заявил, что страна не участвует в конфликте на Украине, и осудил угрозы Киева

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Иран не принимает участия в конфликте на Украине и считает угрозы безответственной риторикой, заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на прошлой неделе заявил, что в иранском вопросе необходимо уйти от "неработающих санкций" и перейти к арестам поставщиков и уничтожению производства. Ранее официальный представитель МИД Ирана назвал заявления Украины о якобы передаче России иранских беспилотников необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не передавал дроны какой-либо стороне конфликта.
Образцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 08:00
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"МИД многократно излагал свою позицию по этому вопросу (по вопросу БПЛА и Украины – ред.)… Обвинение одних, других, Ирана не поможет Украине, ее народу и (властям - ред.)… Мы считаем безответственной угрожающую риторику, от какого бы органа она ни исходила, и возлагаем ответственность за юридические и политические последствия таких заявлений на (власти - ред.)... Украины", – сказал на пресс-конференции Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД страны.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Он также сообщал, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу БПЛА из-за неявки украинской стороны.
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 01:07
Небензя заявил, что Киев не может доказать применение Россией иранских БПЛА
Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. МИД Ирана опровергал вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
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