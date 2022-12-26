https://ria.ru/20221226/himars-1841269353.html

Командир расчета ПВО рассказал об уничтожении ракет HIMARS

Командир расчета ПВО рассказал об уничтожении ракет HIMARS - РИА Новости, 26.12.2022

Командир расчета ПВО рассказал об уничтожении ракет HIMARS

Российские силы противовоздушной обороны минимум трижды в неделю уничтожают ракеты американской системы HIMARS на одном из участков на запорожском направлении,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T05:10

2022-12-26T05:10

2022-12-26T05:48

специальная военная операция на украине

рсзо himars

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Российские силы противовоздушной обороны минимум трижды в неделю уничтожают ракеты американской системы HIMARS на одном из участков на запорожском направлении, рассказал журналистам командир расчета ПВО. "Сегодня нами была уничтожена ракета установки HIMARS… Раза три в неделю точно с такими ракетами имеем дело", - сказал он.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839536707.html

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рсзо himars