15:34 26.12.2022 (обновлено: 16:48 26.12.2022)
Грозева обвинили в распространении фейков об армии, сообщил источник
Против расследователя издания Bellingcat Христо Грозева возбудили дело о фейках об армии
Болгарский журналист-расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В отношении объявленного в розыск главного расследователя издания Bellingcat* Христо Грозева возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Возбуждено дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ", - сказал собеседник агентства.
Позже Грозев сообщил, что причина объявления в розыск ему неизвестна. "Я понятия не имею, на каком основании Кремль объявил меня в "розыск", поэтому не могу дать никаких комментариев на данный момент", - написал он в Twitter.
Ранее в понедельник стало известно, что МВД России объявило Грозева в розыск. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. У ведомства есть информация о том, кто управляет этим "проектом якобы журналистских расследований", в котором работают и бывшие сотрудники спецслужб.
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Позднее сам Грозев признался, что Украина действительно пыталась завербовать российских пилотов для угона самолетов, при этом он утверждал, что его роль якобы сводилась к документальной фиксации происходящих событий.
Согласно материалам ФСБ, российская контрразведка в ходе той оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ в итоге уничтожили ряд украинских военных объектов, задействованных в операции.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.