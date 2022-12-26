https://ria.ru/20221226/grozev-1841429591.html

Грозева обвинили в распространении фейков об армии, сообщил источник

Грозева обвинили в распространении фейков об армии, сообщил источник - РИА Новости, 26.12.2022

Грозева обвинили в распространении фейков об армии, сообщил источник

В отношении объявленного в розыск главного расследователя издания Bellingcat* Христо Грозева возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:34

2022-12-26T15:34

2022-12-26T16:48

bellingcat

россия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В отношении объявленного в розыск главного расследователя издания Bellingcat* Христо Грозева возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Возбуждено дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ", - сказал собеседник агентства. Позже Грозев сообщил, что причина объявления в розыск ему неизвестна. "Я понятия не имею, на каком основании Кремль объявил меня в "розыск", поэтому не могу дать никаких комментариев на данный момент", - написал он в Twitter.Ранее в понедельник стало известно, что МВД России объявило Грозева в розыск. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. У ведомства есть информация о том, кто управляет этим "проектом якобы журналистских расследований", в котором работают и бывшие сотрудники спецслужб. ФСБ России в свою очередь объявляла, что Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать боевые самолеты ВКС РФ на украинский аэродром для дискредитации специальной военной операции. Позднее сам Грозев признался, что Украина действительно пыталась завербовать российских пилотов для угона самолетов, при этом он утверждал, что его роль якобы сводилась к документальной фиксации происходящих событий. Согласно материалам ФСБ, российская контрразведка в ходе той оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ в итоге уничтожили ряд украинских военных объектов, задействованных в операции.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20221222/prigovor-1840491058.html

https://ria.ru/20221215/feyki-1838794518.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

bellingcat, россия