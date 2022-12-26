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Грозева обвинили в распространении фейков об армии, сообщил источник - РИА Новости, 26.12.2022
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Грозева обвинили в распространении фейков об армии, сообщил источник
Грозева обвинили в распространении фейков об армии, сообщил источник - РИА Новости, 26.12.2022
Грозева обвинили в распространении фейков об армии, сообщил источник
В отношении объявленного в розыск главного расследователя издания Bellingcat* Христо Грозева возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:34
2022-12-26T16:48
bellingcat
россия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В отношении объявленного в розыск главного расследователя издания Bellingcat* Христо Грозева возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Возбуждено дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ", - сказал собеседник агентства. Позже Грозев сообщил, что причина объявления в розыск ему неизвестна. "Я понятия не имею, на каком основании Кремль объявил меня в "розыск", поэтому не могу дать никаких комментариев на данный момент", - написал он в Twitter.Ранее в понедельник стало известно, что МВД России объявило Грозева в розыск. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. У ведомства есть информация о том, кто управляет этим "проектом якобы журналистских расследований", в котором работают и бывшие сотрудники спецслужб. ФСБ России в свою очередь объявляла, что Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать боевые самолеты ВКС РФ на украинский аэродром для дискредитации специальной военной операции. Позднее сам Грозев признался, что Украина действительно пыталась завербовать российских пилотов для угона самолетов, при этом он утверждал, что его роль якобы сводилась к документальной фиксации происходящих событий. Согласно материалам ФСБ, российская контрразведка в ходе той оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ в итоге уничтожили ряд украинских военных объектов, задействованных в операции.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20221222/prigovor-1840491058.html
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bellingcat, россия
Bellingcat, Россия
15:34 26.12.2022 (обновлено: 16:48 26.12.2022)
 
Грозева обвинили в распространении фейков об армии, сообщил источник

Против расследователя издания Bellingcat Христо Грозева возбудили дело о фейках об армии

© AFP 2022 / Julien de RosaБолгарский журналист-расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев
Болгарский журналист-расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / Julien de Rosa
Болгарский журналист-расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В отношении объявленного в розыск главного расследователя издания Bellingcat* Христо Грозева возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Возбуждено дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ", - сказал собеседник агентства.
Позже Грозев сообщил, что причина объявления в розыск ему неизвестна. "Я понятия не имею, на каком основании Кремль объявил меня в "розыск", поэтому не могу дать никаких комментариев на данный момент", - написал он в Twitter.
Ранее в понедельник стало известно, что МВД России объявило Грозева в розыск. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. У ведомства есть информация о том, кто управляет этим "проектом якобы журналистских расследований", в котором работают и бывшие сотрудники спецслужб.
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ФСБ России в свою очередь объявляла, что Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать боевые самолеты ВКС РФ на украинский аэродром для дискредитации специальной военной операции.
Позднее сам Грозев признался, что Украина действительно пыталась завербовать российских пилотов для угона самолетов, при этом он утверждал, что его роль якобы сводилась к документальной фиксации происходящих событий.
Согласно материалам ФСБ, российская контрразведка в ходе той оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ в итоге уничтожили ряд украинских военных объектов, задействованных в операции.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
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