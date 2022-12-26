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МВД объявило в розыск главного расследователя Bellingcat* Грозева - РИА Новости, 26.12.2022
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МВД объявило в розыск главного расследователя Bellingcat* Грозева
МВД объявило в розыск главного расследователя Bellingcat* Грозева - РИА Новости, 26.12.2022
МВД объявило в розыск главного расследователя Bellingcat* Грозева
МВД объявило в розыск главного расследователя издания Bellingcat* (признано Минюстом иноагентом) Христо Грозева, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:31
2022-12-26T17:05
россия
bellingcat
в мире
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. МВД объявило в розыск главного расследователя издания Bellingcat* (признано Минюстом иноагентом) Христо Грозева, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке на сайте министерства.По словам источника РИА Новости, возбуждено дело о распространении фейков о российских Вооруженных силах (ст. 207.3 УК).ФСБ в июле заявила, что уроженец Болгарии Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать самолеты ВКС. Позже он сказал, что Киев действительно пытался завербовать российских пилотов на эту задачу, но его роль сводилась к документальной фиксации событий.* СМИ-иноагент.
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россия, bellingcat, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Bellingcat, В мире, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:31 26.12.2022 (обновлено: 17:05 26.12.2022)
 
МВД объявило в розыск главного расследователя Bellingcat* Грозева

МВД объявило в розыск главного расследователя Bellingcat Христо Грозева

© AFP 2022 / Julien de RosaБолгарский журналист-расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев
Болгарский журналист-расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / Julien de Rosa
Болгарский журналист-расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. МВД объявило в розыск главного расследователя издания Bellingcat* (признано Минюстом иноагентом) Христо Грозева, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке на сайте министерства.
По словам источника РИА Новости, возбуждено дело о распространении фейков о российских Вооруженных силах (ст. 207.3 УК).
ФСБ в июле заявила, что уроженец Болгарии Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать самолеты ВКС. Позже он сказал, что Киев действительно пытался завербовать российских пилотов на эту задачу, но его роль сводилась к документальной фиксации событий.
* СМИ-иноагент.
ФСБ России пресекла операцию ГУ МО Украины по угону боевых самолетов ВКС России - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 18:45
Грозев признался в участии в операции Киева по вербовке российских летчиков
 
РоссияBellingcatВ миреМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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