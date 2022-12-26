https://ria.ru/20221226/grozev-1841410768.html

МВД объявило в розыск главного расследователя Bellingcat* Грозева

МВД объявило в розыск главного расследователя Bellingcat* Грозева - РИА Новости, 26.12.2022

МВД объявило в розыск главного расследователя Bellingcat* Грозева

МВД объявило в розыск главного расследователя издания Bellingcat* (признано Минюстом иноагентом) Христо Грозева, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:31

2022-12-26T14:31

2022-12-26T17:05

россия

bellingcat

в мире

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841427369_619:0:2261:923_1920x0_80_0_0_3202eb94bc1ea864a3df9ce923443ec3.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. МВД объявило в розыск главного расследователя издания Bellingcat* (признано Минюстом иноагентом) Христо Грозева, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке на сайте министерства.По словам источника РИА Новости, возбуждено дело о распространении фейков о российских Вооруженных силах (ст. 207.3 УК).ФСБ в июле заявила, что уроженец Болгарии Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать самолеты ВКС. Позже он сказал, что Киев действительно пытался завербовать российских пилотов на эту задачу, но его роль сводилась к документальной фиксации событий.* СМИ-иноагент.

https://ria.ru/20220725/verbovka-1804866770.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, bellingcat, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии)