https://ria.ru/20221226/granitsa-1841317841.html

ЕС саботирует пропуск фур через границу, заявил погранкомитет Белоруссии

ЕС саботирует пропуск фур через границу, заявил погранкомитет Белоруссии - РИА Новости, 26.12.2022

ЕС саботирует пропуск фур через границу, заявил погранкомитет Белоруссии

Контрольные службы Европейского союза продолжают игнорировать установленные в рамках двусторонних договоренностей нормы по пропуску грузовых автомобилей при... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:20

2022-12-26T11:20

2022-12-26T11:20

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польша

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МИНСК, 26 дек - РИА Новости. Контрольные службы Европейского союза продолжают игнорировать установленные в рамках двусторонних договоренностей нормы по пропуску грузовых автомобилей при въезде с территории Белоруссии, сообщает пресс-служба госпогранкомитета республики. "Въезда в страны Евросоюза ожидают более 3 тысяч фур. Вместе с тем европейские контрольные службы продолжают игнорировать нормы по пропуску большегрузов", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник. Самым загруженным на пути в ЕС остается маршрут через литовский пункт пропуска "Мядининкай", где за выходные оформлено всего 33% фур от нормы. Наибольшее скопление грузовиков на въезд в Польшу фиксируется перед Бобровниками. За два дня сопредельные контрольные службы пропустили на свою территорию 32% большегрузов. Пункт пропуска "Силене" остается наиболее загруженным на пути в Латвию. Здесь в страны ЕС проследовало 67% фур. По данным погранкомитета Белоруссии, на утро 26 декабря в очередях на границе въезда в Литву ожидали 2010 фур, в Латвию – 730, в Польшу – 680.

https://ria.ru/20221226/logistika-1841292929.html

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в мире, белоруссия, польша, латвия, евросоюз, литва