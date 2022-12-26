ЕС саботирует пропуск фур через границу, заявил погранкомитет Белоруссии
Госпогранкомитет Белоруссии: службы Евросоюза саботируют нормы пропуска фур через границу
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкКинолог со служебной собакой в международном пункте пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Кинолог со служебной собакой в международном пункте пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе. Архивное фото
МИНСК, 26 дек - РИА Новости. Контрольные службы Европейского союза продолжают игнорировать установленные в рамках двусторонних договоренностей нормы по пропуску грузовых автомобилей при въезде с территории Белоруссии, сообщает пресс-служба госпогранкомитета республики.
"Въезда в страны Евросоюза ожидают более 3 тысяч фур. Вместе с тем европейские контрольные службы продолжают игнорировать нормы по пропуску большегрузов", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.
Самым загруженным на пути в ЕС остается маршрут через литовский пункт пропуска "Мядининкай", где за выходные оформлено всего 33% фур от нормы. Наибольшее скопление грузовиков на въезд в Польшу фиксируется перед Бобровниками. За два дня сопредельные контрольные службы пропустили на свою территорию 32% большегрузов. Пункт пропуска "Силене" остается наиболее загруженным на пути в Латвию. Здесь в страны ЕС проследовало 67% фур.
По данным погранкомитета Белоруссии, на утро 26 декабря в очередях на границе въезда в Литву ожидали 2010 фур, в Латвию – 730, в Польшу – 680.
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