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Фрегат "Адмирал Головко" вышел в море на второй этап ходовых испытаний - РИА Новости, 26.12.2022
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Фрегат "Адмирал Головко" вышел в море на второй этап ходовых испытаний
Фрегат "Адмирал Головко" вышел в море на второй этап ходовых испытаний - РИА Новости, 26.12.2022
Фрегат "Адмирал Головко" вышел в море на второй этап ходовых испытаний
Новейший фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 вышел в Балтийское море для продолжения заводских ходовых испытаний, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:23
2022-12-26T14:23
безопасность
николай евменов
северная верфь
россия
балтийское море
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Новейший фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 вышел в Балтийское море для продолжения заводских ходовых испытаний, сообщило Минобороны России. "Новейший фрегат "Адмирал Головко" вышел в полигоны Балтийского моря для продолжения заводских ходовых испытаний. О программе второго этапа испытаний доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову", - говорится в релизе. В ходе второго этапа на фрегате проверят работу комплексов артиллерийского вооружения, комплексов ПВО, систем их управления, радиотехнической аппаратуры и средств связи. Ранее фрегат в течение двух недель находился на "Северной верфи", где проходил осмотр и наладку систем после первого этапа заводских ходовых испытаний, который проходил 10 дней в конце ноября – начале декабря. За это время экипаж и заводская приемо-сдаточная команда проверили маневренность фрегата, работоспособность узлов, механизмов и систем. Особое внимание было уделено работе главной энергетической установки и навигационного комплекса корабля. Фрегат "Адмирал Головко" - третий корабль данного проекта. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" уже проходят службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Данные корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр". На "Адмирале Горшкове" проходили успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". "Адмирал Головко" назван в честь выдающегося советского флотоводца адмирала Арсения Григорьевича Головко, бессменно командовавшего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20221117/tralschik-1832102637.html
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безопасность, николай евменов, северная верфь, россия, балтийское море
Безопасность, Николай Евменов, Северная верфь, Россия, Балтийское море
14:23 26.12.2022
 
Фрегат "Адмирал Головко" вышел в море на второй этап ходовых испытаний

Минобороны: фрегат "Адмирал Головко" вышел в море на второй этап ходовых испытаний

© РИА Новости / пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь" / Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал Головко"
Фрегат Адмирал Головко - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"
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Фрегат "Адмирал Головко". Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Новейший фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 вышел в Балтийское море для продолжения заводских ходовых испытаний, сообщило Минобороны России.
"Новейший фрегат "Адмирал Головко" вышел в полигоны Балтийского моря для продолжения заводских ходовых испытаний. О программе второго этапа испытаний доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову", - говорится в релизе.
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В ходе второго этапа на фрегате проверят работу комплексов артиллерийского вооружения, комплексов ПВО, систем их управления, радиотехнической аппаратуры и средств связи.
Ранее фрегат в течение двух недель находился на "Северной верфи", где проходил осмотр и наладку систем после первого этапа заводских ходовых испытаний, который проходил 10 дней в конце ноября – начале декабря.
За это время экипаж и заводская приемо-сдаточная команда проверили маневренность фрегата, работоспособность узлов, механизмов и систем. Особое внимание было уделено работе главной энергетической установки и навигационного комплекса корабля.
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Фрегат "Адмирал Головко" - третий корабль данного проекта. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" уже проходят службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Данные корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр". На "Адмирале Горшкове" проходили успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".
"Адмирал Головко" назван в честь выдающегося советского флотоводца адмирала Арсения Григорьевича Головко, бессменно командовавшего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.
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