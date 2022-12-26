https://ria.ru/20221226/fregat-1841408847.html

Фрегат "Адмирал Головко" вышел в море на второй этап ходовых испытаний

Фрегат "Адмирал Головко" вышел в море на второй этап ходовых испытаний - РИА Новости, 26.12.2022

Фрегат "Адмирал Головко" вышел в море на второй этап ходовых испытаний

Новейший фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 вышел в Балтийское море для продолжения заводских ходовых испытаний, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:23

2022-12-26T14:23

2022-12-26T14:23

безопасность

николай евменов

северная верфь

россия

балтийское море

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Новейший фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 вышел в Балтийское море для продолжения заводских ходовых испытаний, сообщило Минобороны России. "Новейший фрегат "Адмирал Головко" вышел в полигоны Балтийского моря для продолжения заводских ходовых испытаний. О программе второго этапа испытаний доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову", - говорится в релизе. В ходе второго этапа на фрегате проверят работу комплексов артиллерийского вооружения, комплексов ПВО, систем их управления, радиотехнической аппаратуры и средств связи. Ранее фрегат в течение двух недель находился на "Северной верфи", где проходил осмотр и наладку систем после первого этапа заводских ходовых испытаний, который проходил 10 дней в конце ноября – начале декабря. За это время экипаж и заводская приемо-сдаточная команда проверили маневренность фрегата, работоспособность узлов, механизмов и систем. Особое внимание было уделено работе главной энергетической установки и навигационного комплекса корабля. Фрегат "Адмирал Головко" - третий корабль данного проекта. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" уже проходят службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Данные корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр". На "Адмирале Горшкове" проходили успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". "Адмирал Головко" назван в честь выдающегося советского флотоводца адмирала Арсения Григорьевича Головко, бессменно командовавшего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20221117/tralschik-1832102637.html

https://ria.ru/20221007/ispytaniya-1822310151.html

https://ria.ru/20221202/korvet-1835850630.html

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балтийское море

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безопасность, николай евменов, северная верфь, россия, балтийское море