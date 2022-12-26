https://ria.ru/20221226/feyerverk-1841475752.html
Калужские власти призвали жителей не запускать фейерверки в новогоднюю ночь
Калужские власти призвали жителей не запускать фейерверки в новогоднюю ночь - РИА Новости, 26.12.2022
Калужские власти призвали жителей не запускать фейерверки в новогоднюю ночь
Власти Калуги отказались от традиционного городского новогоднего салюта и призвали жителей не запускать в новогоднюю ночь фейерверки, чтобы не вызвать панику на РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:43
2022-12-26T17:43
2022-12-26T17:43
калуга
калужская область
общество
праздник
новый год
россия
дмитрий денисов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Власти Калуги отказались от традиционного городского новогоднего салюта и призвали жителей не запускать в новогоднюю ночь фейерверки, чтобы не вызвать панику на фоне проходящей специальной военной операции. В понедельник глава Калуги Дмитрий Денисов провел городскую планерку. Видео опубликовано на официальной странице городской управы в социальной сети "ВКонтакте". "Городское мероприятие – проведение салюта – мы не планируем… У нас есть места, их 14, которые определены для применения пиротехнических изделий при проведении массовых мероприятий… Но, исходя из того, что у сейчас нас проводится специальная военная операция, и с учетом требований законодательства, уважаемые калужане, мы настоятельно со своей стороны рекомендуем не применять пиротехнические изделия, чтобы не было паники, чтобы не было какой-то дестабилизации в нашей области", - сказала на планерке заведующая отделом организации защиты населения горуправы Наталия Егорова. Она отметила, что такие рекомендации даны оперативным штабом Калужской области. Глава Калуги поддержал идею воздержаться от запуска фейерверков и также призвал горожан не делать этого. В октябре Денисов сообщал о том, что новогодние праздничные мероприятия в городе будут отменены, чтобы сэкономить средства и направить их для поддержки мобилизованных.
https://ria.ru/20221222/salyuty-1840403783.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, калужская область, общество, праздник, новый год, россия, дмитрий денисов
Калуга, Калужская область, Общество, Праздник, Новый год, Россия, Дмитрий Денисов
Калужские власти призвали жителей не запускать фейерверки в новогоднюю ночь
Власти Калуги отказались от новогоднего салюта и призвали жителей не запускать фейерверки
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Власти Калуги отказались от традиционного городского новогоднего салюта и призвали жителей не запускать в новогоднюю ночь фейерверки, чтобы не вызвать панику на фоне проходящей специальной военной операции.
В понедельник глава Калуги Дмитрий Денисов
провел городскую планерку. Видео опубликовано на официальной странице городской управы в социальной сети "ВКонтакте".
"Городское мероприятие – проведение салюта – мы не планируем… У нас есть места, их 14, которые определены для применения пиротехнических изделий при проведении массовых мероприятий… Но, исходя из того, что у сейчас нас проводится специальная военная операция, и с учетом требований законодательства, уважаемые калужане, мы настоятельно со своей стороны рекомендуем не применять пиротехнические изделия, чтобы не было паники, чтобы не было какой-то дестабилизации в нашей области", - сказала на планерке заведующая отделом организации защиты населения горуправы Наталия Егорова.
Она отметила, что такие рекомендации даны оперативным штабом Калужской области
.
Глава Калуги поддержал идею воздержаться от запуска фейерверков и также призвал горожан не делать этого.
В октябре Денисов сообщал о том, что новогодние праздничные мероприятия в городе будут отменены, чтобы сэкономить средства и направить их для поддержки мобилизованных.