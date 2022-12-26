https://ria.ru/20221226/evrobondy-1841477481.html

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году - РИА Новости, 26.12.2022

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году

Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2028 году на 10,9 миллиарда РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T17:47

2022-12-26T17:47

2022-12-26T17:47

евробонды

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2028 году на 10,9 миллиарда рублей, сообщается в телеграм-канале министерства. "Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2028 году в сумме 10,9 миллиарда рублей (эквивалент 159,4 миллиона долларов) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - сообщил Минфин. "Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство. Минфин РФ в соответствии с указом президента Владимира Путина от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.

https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

евробонды, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)