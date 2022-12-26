https://ria.ru/20221226/engels-1841531678.html

В Энгельсе объявляли воздушную тревогу для повышения боевой готовности

В Энгельсе объявляли воздушную тревогу для повышения боевой готовности - РИА Новости, 26.12.2022

В Энгельсе объявляли воздушную тревогу для повышения боевой готовности

Сирены воздушной тревоги включили вечером в Энгельсе для повышения боевой готовности, сообщил глава управления безопасности жизнедеятельности населения... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T22:35

2022-12-26T22:35

2022-12-26T23:29

энгельс

саратовская область

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САРАТОВ, 26 дек — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги включили вечером в Энгельсе для повышения боевой готовности, сообщил глава управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин, его слова приводит минпечати региона.В ночь с 25 на 26 декабря средства ПВО сбили дрон ВСУ при подлете к военному аэродрому Энгельс, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Из-за падения обломков беспилотника погибли трое военных технического состава. При этом ВСУ не смогли повредить авиатехнику.Вечером 26 декабря в соцсетях стала распространяться информация о сигналах воздушной тревоги в городе.Украинские военные 5 декабря уже пытались атаковать российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства. Силы ПВО перехватили эти дроны, но при падении обломков погибли трое военных. Также незначительные повреждения получили два самолета.В этот же день российские военные нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины.C 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221226/engels-1841288491.html

https://ria.ru/20221028/slazhivanie-1827443377.html

энгельс

саратовская область

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энгельс, саратовская область