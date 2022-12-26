06:14 26.12.2022 (обновлено: 07:35 26.12.2022)
Саратовский губернатор прокомментировал сообщения о ЧП в Энгельсе
Губернатор Бусаргин сообщил о проверке информации о ЧП на военном объекте в Энгельсе
Вид на город Энгельс. Архивное фото
САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости. Силовые структуры проверяют сообщение о ЧП на военном объекте в городе Энгельс, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"В социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет", - написал он в Telegram.
Бусаргин опроверг сообщения об эвакуации жителей города. "Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры", - добавил он.
Губернатор также напомнил, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, все данные по сайтам, СМИ и гражданам, занимающимся этим, оперативно направляются в правоохранительные органы.
Как сообщали в Минобороны России, Украина 5 декабря попыталась атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях с помощью реактивных беспилотников советского производства. ПВО перехватила дроны, однако трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. Бусаргин тогда также сообщал, что ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал.
Как отметили в военном ведомстве, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, в тот же день по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей оказались поражены. В результате удалось нарушить переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.