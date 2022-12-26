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Саратовский губернатор прокомментировал сообщения о ЧП в Энгельсе

Саратовский губернатор прокомментировал сообщения о ЧП в Энгельсе - РИА Новости, 26.12.2022

Саратовский губернатор прокомментировал сообщения о ЧП в Энгельсе

Силовые структуры проверяют сообщение о ЧП на военном объекте в городе Энгельс, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, сообщил губернатор Саратовской РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T06:14

2022-12-26T06:14

2022-12-26T07:35

специальная военная операция на украине

энгельс

саратовская область

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САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости. Силовые структуры проверяют сообщение о ЧП на военном объекте в городе Энгельс, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Бусаргин опроверг сообщения об эвакуации жителей города. "Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры", - добавил он.Губернатор также напомнил, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, все данные по сайтам, СМИ и гражданам, занимающимся этим, оперативно направляются в правоохранительные органы.Как сообщали в Минобороны России, Украина 5 декабря попыталась атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях с помощью реактивных беспилотников советского производства. ПВО перехватила дроны, однако трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. Бусаргин тогда также сообщал, что ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал.Как отметили в военном ведомстве, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, в тот же день по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей оказались поражены. В результате удалось нарушить переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.

https://radiosputnik.ria.ru/20221205/maxar-1836524146.html

энгельс

саратовская область

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энгельс, саратовская область