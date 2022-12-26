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Саратовский губернатор прокомментировал сообщения о ЧП в Энгельсе - РИА Новости, 26.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/engels-1841270366.html
Саратовский губернатор прокомментировал сообщения о ЧП в Энгельсе
Саратовский губернатор прокомментировал сообщения о ЧП в Энгельсе - РИА Новости, 26.12.2022
Саратовский губернатор прокомментировал сообщения о ЧП в Энгельсе
Силовые структуры проверяют сообщение о ЧП на военном объекте в городе Энгельс, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, сообщил губернатор Саратовской РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T06:14
2022-12-26T07:35
специальная военная операция на украине
энгельс
саратовская область
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САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости. Силовые структуры проверяют сообщение о ЧП на военном объекте в городе Энгельс, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Бусаргин опроверг сообщения об эвакуации жителей города. "Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры", - добавил он.Губернатор также напомнил, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, все данные по сайтам, СМИ и гражданам, занимающимся этим, оперативно направляются в правоохранительные органы.Как сообщали в Минобороны России, Украина 5 декабря попыталась атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях с помощью реактивных беспилотников советского производства. ПВО перехватила дроны, однако трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. Бусаргин тогда также сообщал, что ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал.Как отметили в военном ведомстве, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, в тот же день по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей оказались поражены. В результате удалось нарушить переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.
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энгельс, саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Энгельс, Саратовская область
06:14 26.12.2022 (обновлено: 07:35 26.12.2022)
 
Саратовский губернатор прокомментировал сообщения о ЧП в Энгельсе

Губернатор Бусаргин сообщил о проверке информации о ЧП на военном объекте в Энгельсе

© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в медиабанкВид на город Энгельс
Вид на город Энгельс - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Андрей Васильев
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САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости. Силовые структуры проверяют сообщение о ЧП на военном объекте в городе Энгельс, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"В социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет", - написал он в Telegram.

Бусаргин опроверг сообщения об эвакуации жителей города. "Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры", - добавил он.
Губернатор также напомнил, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, все данные по сайтам, СМИ и гражданам, занимающимся этим, оперативно направляются в правоохранительные органы.
Как сообщали в Минобороны России, Украина 5 декабря попыталась атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях с помощью реактивных беспилотников советского производства. ПВО перехватила дроны, однако трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. Бусаргин тогда также сообщал, что ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал.
Как отметили в военном ведомстве, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, в тот же день по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей оказались поражены. В результате удалось нарушить переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнгельсСаратовская область
 
 
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