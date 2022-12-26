https://ria.ru/20221226/eksport-1841301022.html

СМИ: в России облегчат экспорт для лесопромышленных компаний

СМИ: в России облегчат экспорт для лесопромышленных компаний - РИА Новости, 26.12.2022

СМИ: в России облегчат экспорт для лесопромышленных компаний

Российское правительство поддержало несколько инициатив лесопромышленных компаний по принципиальным для них темам, сообщил "Коммерсантъ". РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T10:36

2022-12-26T10:36

2022-12-26T10:36

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

максим решетников

россия

экспорт

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российское правительство поддержало несколько инициатив лесопромышленных компаний по принципиальным для них темам, сообщил "Коммерсантъ".Согласно протоколу совещания у министра экономического развития Максима Решетникова от 16 декабря, чиновники одобрили часть предложений о дополнительных мерах помощи отрасли.Например, речь идет об увеличении с 300 до 500 миллионов рублей допустимого размера субсидии при компенсации расходов на траспортировку товара. Проект постановления, изменяющего параметры финансовой помощи, сейчас находится на стадии межведомственного согласования, его автором стал Минпромторг.Помимо этого, структуры обязаны изучить вопрос изменений в правилах определения очередности перевозок грузов. Это позволит продукции с "высокой социальной значимостью" получить приоритет.

https://ria.ru/20221226/logistika-1841292929.html

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), максим решетников, россия, экспорт