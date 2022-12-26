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СМИ: в России облегчат экспорт для лесопромышленных компаний - РИА Новости, 26.12.2022
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СМИ: в России облегчат экспорт для лесопромышленных компаний
СМИ: в России облегчат экспорт для лесопромышленных компаний - РИА Новости, 26.12.2022
СМИ: в России облегчат экспорт для лесопромышленных компаний
Российское правительство поддержало несколько инициатив лесопромышленных компаний по принципиальным для них темам, сообщил "Коммерсантъ". РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:36
2022-12-26T10:36
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
максим решетников
россия
экспорт
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российское правительство поддержало несколько инициатив лесопромышленных компаний по принципиальным для них темам, сообщил "Коммерсантъ".Согласно протоколу совещания у министра экономического развития Максима Решетникова от 16 декабря, чиновники одобрили часть предложений о дополнительных мерах помощи отрасли.Например, речь идет об увеличении с 300 до 500 миллионов рублей допустимого размера субсидии при компенсации расходов на траспортировку товара. Проект постановления, изменяющего параметры финансовой помощи, сейчас находится на стадии межведомственного согласования, его автором стал Минпромторг.Помимо этого, структуры обязаны изучить вопрос изменений в правилах определения очередности перевозок грузов. Это позволит продукции с "высокой социальной значимостью" получить приоритет.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), максим решетников, россия, экспорт
Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Максим Решетников, Россия, Экспорт
10:36 26.12.2022
 
СМИ: в России облегчат экспорт для лесопромышленных компаний

"Ъ": российские власти облегчат экспорт для лесопромышленных предприятий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российское правительство поддержало несколько инициатив лесопромышленных компаний по принципиальным для них темам, сообщил "Коммерсантъ".
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Согласно протоколу совещания у министра экономического развития Максима Решетникова от 16 декабря, чиновники одобрили часть предложений о дополнительных мерах помощи отрасли.
Например, речь идет об увеличении с 300 до 500 миллионов рублей допустимого размера субсидии при компенсации расходов на траспортировку товара. Проект постановления, изменяющего параметры финансовой помощи, сейчас находится на стадии межведомственного согласования, его автором стал Минпромторг.

"Также по просьбе лесопромышленников, которые жаловались на сложности логистики по железной дороге, Минтрансу и ОАО "РЖД" по итогам совещания было поручено проработать вопрос об увеличении штрафов за неисполнение согласованных заявок на перевозку", — говорится в материале.

Помимо этого, структуры обязаны изучить вопрос изменений в правилах определения очередности перевозок грузов. Это позволит продукции с "высокой социальной значимостью" получить приоритет.
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ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Максим РешетниковРоссияЭкспорт
 
 
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