https://ria.ru/20221226/ekspertiza-1841470240.html

Источник: подозреваемая в убийстве детей в Екатеринбурге пройдет экспертизу

Источник: подозреваемая в убийстве детей в Екатеринбурге пройдет экспертизу - РИА Новости, 26.12.2022

Источник: подозреваемая в убийстве детей в Екатеринбурге пройдет экспертизу

Женщине, которая подозревается в убийстве трех своих детей в Екатеринбурге, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T17:24

2022-12-26T17:24

2022-12-26T17:33

происшествия

екатеринбург

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Женщине, которая подозревается в убийстве трех своих детей в Екатеринбурге, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Для установления психического состояния женщины в момент совершения преступления матери убитых детей проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу", - сказал собеседник агентства. Что до отца убитых детей, то его сейчас ищут.В целом, психолого-психиатрические экспертизы назначаются всегда при расследовании уголовных дел об убийствах. Есть ли в данном случае особые обстоятельства сомневаться во вменяемости подозреваемой, станет ясно позже.Местная пресса писала, что женщине якобы показалось, что в ее детей вселились бесы. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20221226/voditel-1841279697.html

екатеринбург

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, екатеринбург