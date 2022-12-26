https://ria.ru/20221226/ekspertiza-1841470240.html
Источник: подозреваемая в убийстве детей в Екатеринбурге пройдет экспертизу
Источник: подозреваемая в убийстве детей в Екатеринбурге пройдет экспертизу - РИА Новости, 26.12.2022
Источник: подозреваемая в убийстве детей в Екатеринбурге пройдет экспертизу
Женщине, которая подозревается в убийстве трех своих детей в Екатеринбурге, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:24
2022-12-26T17:24
2022-12-26T17:33
происшествия
екатеринбург
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Женщине, которая подозревается в убийстве трех своих детей в Екатеринбурге, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Для установления психического состояния женщины в момент совершения преступления матери убитых детей проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу", - сказал собеседник агентства. Что до отца убитых детей, то его сейчас ищут.В целом, психолого-психиатрические экспертизы назначаются всегда при расследовании уголовных дел об убийствах. Есть ли в данном случае особые обстоятельства сомневаться во вменяемости подозреваемой, станет ясно позже.Местная пресса писала, что женщине якобы показалось, что в ее детей вселились бесы. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20221226/voditel-1841279697.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
17:24 26.12.2022 (обновлено: 17:33 26.12.2022)
Источник: подозреваемая в убийстве детей в Екатеринбурге пройдет экспертизу
Женщине, предположительно, убившей троих своих детей в Екатеринбурге, проведут экспертизу
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Женщине, которая подозревается в убийстве трех своих детей в Екатеринбурге, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Для установления психического состояния женщины в момент совершения преступления матери убитых детей проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу", - сказал собеседник агентства. Что до отца убитых детей, то его сейчас ищут.
В целом, психолого-психиатрические экспертизы назначаются всегда при расследовании уголовных дел об убийствах. Есть ли в данном случае особые обстоятельства сомневаться во вменяемости подозреваемой, станет ясно позже.
Местная пресса писала, что женщине якобы показалось, что в ее детей вселились бесы. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.