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Мобильные лаборатории оценили качество воздуха в 12 округах Подмосковья - РИА Новости, 26.12.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221226/ekovozdukh-1841443007.html
Мобильные лаборатории оценили качество воздуха в 12 округах Подмосковья
Мобильные лаборатории оценили качество воздуха в 12 округах Подмосковья - РИА Новости, 26.12.2022
Мобильные лаборатории оценили качество воздуха в 12 округах Подмосковья
На прошлой неделе мобильные лаборатории "Мособлэкомониторинг" провели исследование воздуха в 12 округах Подмосковья. Результаты анализа показали, что воздух в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:12
2022-12-26T16:19
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 дек —РИА Новости.На прошлой неделе мобильные лаборатории "Мособлэкомониторинг" провели исследование воздуха в 12 округах Подмосковья. Результаты анализа показали, что воздух в регионе остается чистым, сообщил телеканал "360".Специалисты провели работу в городских округах Раменский, Люберцы, Клин, Балашиха, Воскресенск, Богородский, Ленинский, Можайский, Шатура, Пушкинский, Сергиево-Посадский и Талдомский. Пробы воздуха в общей сложности взяли в 56 местах. Кроме того, сотрудники лабораторий организовали проверку на территориях предприятий, деятельность которых ранее вызывала вопросы."Анализировались концентрации 20 загрязняющих веществ. По итогам анализа во всех проверенных локациях превышений ПДК мобильные лаборатории не зафиксировали", – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:12 26.12.2022 (обновлено: 16:19 26.12.2022)
 

Мобильные лаборатории оценили качество воздуха в 12 округах Подмосковья

© РИА Новости / Антон ДенисовПрибор для забора проб воздуха
Прибор для забора проб воздуха - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек —РИА Новости.На прошлой неделе мобильные лаборатории "Мособлэкомониторинг" провели исследование воздуха в 12 округах Подмосковья. Результаты анализа показали, что воздух в регионе остается чистым, сообщил телеканал "360".
Специалисты провели работу в городских округах Раменский, Люберцы, Клин, Балашиха, Воскресенск, Богородский, Ленинский, Можайский, Шатура, Пушкинский, Сергиево-Посадский и Талдомский. Пробы воздуха в общей сложности взяли в 56 местах. Кроме того, сотрудники лабораторий организовали проверку на территориях предприятий, деятельность которых ранее вызывала вопросы.
"Анализировались концентрации 20 загрязняющих веществ. По итогам анализа во всех проверенных локациях превышений ПДК мобильные лаборатории не зафиксировали", – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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